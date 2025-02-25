फागुरामको दुई गोलमा प्लानिङ ब्वाइजको जित

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
२१ माघ, काठमाडौं । फागुराम थारुको दुई गोल मद्दतमा प्लानिङ ब्वाइजले राष्ट्रिय लिग फुटबलमा फ्रेन्ड्स क्लबलाई पराजित गरेको छ ।
सातदोबाटोस्थित एन्फा कम्प्लेक्समा भएको खेलमा प्लानिङले फ्रेन्ड्सलाई २-० ले पराजित गरेको हो ।
पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा सकिएक थियो । फागुरामले ५२औं र ८०औं मिनेटमा गोल गर्दै प्लानिङलाई जित दिलाए ।
लिगमा प्लानिङ ब्वाइजको यो चौथो जित हो । प्लानिङले एपीएफ, एनआरटी र मछिन्द्रसँग समान १३ अंक जोडेको छ ।
