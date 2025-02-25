+
English edition
नेपाली क्रिकेट :

तेस्रोपटक विश्‍वकप खेल्दा सुपर ८ मा पुग्ने नेपालको लक्ष्य

२०८२ माघ २२ गते १७:३७ २०८२ माघ २२ गते १७:३७

प्रतिक भट्ट

Shares

यसअघिका दुई विश्वकपमा समूह चरण पार गर्न नसकेको नेपाली टोली यसपटक भने सुपर ८ पुग्ने लक्ष्यका साथ मैदानमा उत्रँदैछ ।

प्रतिक भट्ट

Shares
तेस्रोपटक विश्‍वकप खेल्दा सुपर ८ मा पुग्ने नेपालको लक्ष्य

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपालले आईसीसी पुरुष टी-२० विश्वकप क्रिकेटमा तेस्रोपटक सहभागिता जनाउँदै सुपर ८ पुग्ने लक्ष्य राखेको छ।
  • नेपालको समूहमा इंग्ल्यान्ड, इटली, वेस्ट इन्डिज र स्कटल्यान्ड रहेका छन् र सबै खेल मुम्बईस्थित वाङ्खडे स्टेडियममा हुनेछन्।
  • नेपाली टोलीमा पाँच खेलाडी पहिलोपटक विश्वकप खेल्दैछन् ।

२२ माघ, काठमाडौं । नेपालम यतिबेला २१ फागुनमा हुन लागेको मध्यावधि चुनावको माहोल छ । चुनाव हुन्थेन भने सम्पूर्ण नेपालीबीच यतिबेला क्रिकेट नै एकमात्र सर्वाधिक चर्चाको विषय हुन्थ्यो ।

त्यसो हुँदाहुँदै पनि अब केही दिनमा सुरु हुन लागेको आईसीसी पुरुष टी-२० विश्वकप क्रिकेटको चर्चा पनि कम भने भएको छैन । किनभने नेपाली क्रिकेट टोली पनि खेल्दैछ, तेस्रोपटक टी-२० विश्वकपमा होमिँदैछ ।

भारत र श्रीलंकामा संयुक्त रूपमा आयोजना हुने टी-२० विश्वकप आगामी शनिबारदेखि सुरु हुँदैछ । नेपाली टोलीले आफ्नो पहिलो खेलमै हेभीवेट टोली इंग्ल्यान्डसँग खेल्दैछ ।

इंग्ल्यान्डपछि नेपालले इटली, वेस्ट इन्डिज र स्कटल्यान्डसँग खेल्नेछ । सबै खेलहरू मुम्बईस्थित वाङ्खडे स्टेडियममै हुँदैछन् । यो हिसाबले आगामी दुई साता नेपाल क्रिकेटमय हुनेछ, हजारौं नेपाली मुम्बईमै पुगेर नेपाली टोलीको समर्थन गर्न आतुर छन् अनि लाखौं नेपाली घरमै बसेर समर्थन गर्न तयार छन् ।

यसअघिका दुई विश्वकपमा समूह चरण पार गर्न नसकेको नेपाली टोली यसपटक भने सुपर ८ पुग्ने लक्ष्यका साथ मैदानमा उत्रँदैछ । त्यसका लागि नेपालले समूह चरणका चारमध्ये कम्तीमा २ खेल जित्नुपर्नेछ ।

रोहित पौडेलको कप्तानीमा रहेको नेपाली टोलीले भारत आउनुअघि श्रीलंका ए सँग अभ्यास खेल खेलेको थियो भने भारत आइपुगेपछि मुम्बईको एमसीए प्रेसिडन्ट ११ सँग पनि अभ्यास खेल खेल्यो भने दुई वार्म अप खेल पनि खेलिसकेको छ ।

अब नेपाली टोली मुख्य भिडन्तका लागि तयार छ । कप्तान रोहित पौडेलले सुपर ८ मा पुग्ने लक्ष्यका साथ मैदानमा उत्रने बताएका छन् । बिहीबार आयोजित क्याप्टेन्स मिटमा बोल्दै रोहितले टेस्ट राष्ट्रलाई हराइसकेको र अब फेरि हराउन सक्षम रहेको बताएका हुन् ।

‘हामीले यसअघि पनि टेस्ट राष्ट्रलाई हराइसकेका छौं । अब विश्वकपमा पनि सोही नतिजा दोहोर्‍याउने लक्ष्य राखेका छौं । तयारी पनि राम्रो भएको छ, सबैजना उत्साहित पनि छन् । सुपर ८ मा पुग्न सक्छौं भन्ने कन्फिडेन्स छ’ रोहितले भने ।

यस्तो छ इतिहास

नेपालले पहिलोपटक सन् २०१४ मा बंगलादेशमा भएको टी-२० विश्वकप खेलेको थियो । त्यसबेला विश्वकप खेलेका खेलाडी सोमपाल कामी हालसम्म पनि खेलिरहने एकमात्र खेलाडी हुन् ।

सोमपालसँगै त्यसबेला विश्वकप खेलेका कप्तान पारस खड्का हाल नेपाली क्रिकेटको अभिभावक संस्था क्यानमा सचिवका रूपमा छन् । त्यसबेलाका उपकप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल केही समयअघिसम्म सहायक प्रशिक्षकका रूपमा थिए । अन्य खेलाडीहरूमा केही विदेशमा सेटल भएका छन् भने केही सन्यासपछि नेपालमै छन् ।

नेपालले सन् २०१४ मा हङकङ र अफगानिस्तानलाई पराजित गर्दा बंगलादेशसँग पराजित भएको थियो । बंगलादेश हङकङसँग पराजित भएकाले नेपालसँग अंक बराबर भएपनि नेटरनरेटमा केही अगाडि रहेकाले दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको थियो ।

नेपालले दोस्रोपटक विश्वकप खेल्न १० वर्ष कुर्नुपर्‍यो । सन् २०२४ मा दोस्रोपटक विश्वकप खेलेको नेपालले कुनैपनि खेल जित्न भने सकेन । यद्यपी आफ्नो प्रदर्शनबाट सारा विश्वको ध्यान भनि खिच्‍न सफल भयो ।

नेपालका लागि तीनवटै विश्वकपमा सहभागी हुने एकमात्र खेलाडी सोमपाल कामी १२ वर्षअघि विश्वकप डेब्यू गर्दाको क्षण सम्झिँदै भन्छन्, ‘त्यसबेला सारा विश्वलाई नेपाली क्रिकेटबारे चिनाउन महत्वपूर्ण थियो । हामी पहिलोपटक विश्वकप खेलेर विश्वलाई चिनायौं नेपालमा पनि क्रिकेट हुन्छ भनेर।सबै इमोसनल थियौं खेलाडीहरू, म पनि इमोसनल थिएँ।’

दोस्रोपटक सबै खेलाडीको कडा मेहेनतको प्रतिफल रहेको सोमपालले बताए । ‘दोस्रोपटक धेरै मेहेनत गरेका थियौं, छनोट भएपछि सबै खेलाडीहरू रोएका थिए । छनोट पनि भयौं’ सोमपालले भने, ‘तेस्रोपटक बदलाजस्तै भयो, ओमानले हामीलाई नै हराएर अघिल्लोपटक च्याम्पियन भएको थियो । यसपटक हामीले जित्यौं अनि अपराजित पनि रह्‍यौंं।’

कप्तान रोहितले सन् २०१४ को विश्वकप हुँदा आफू दर्शकको रूपमा रहेको स्मरण गरे । ‘२०१४ को विश्वकपमा म टिभीमै हेरेको थिएँ, अहिले लगातार दोस्रोपटक यो स्टेजमा नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गर्न पाएको छु’ रोहितले भने ।

लक्ष्य सुपर ८ को

दुवै विश्वकपमा समूह चरण पार गर्न नसकेको नेपाली टोलीले यसपटक भने सुपर ८ सम्म पुग्ने लक्ष्य लिएर तयारी गरिरहेको छ ।

नेपालको समूहमा यसअघि बंगलादेश रहेकोमा बंगलादेश हटेपछि स्कटल्यान्ड समावेश भएको छ, जुन कुरा नेपालका लागि केही सहज विषय अवश्य हुनेछ ।

नेपाली टोलीका उपकप्तान दीपेन्द्रसिंह ऐरीले पनि अघिल्लोपटक विश्वकपमा खेलिसकेको हुँदा त्यसमा बटुलेको अनुभव र सिकेका कुरालाई प्रयोग गरेर यसपटक अघिल्लो चरणमा पुग्ने लक्ष्य राखेका छन् ।

‘समर्थकहरूले पनि आशा राखेका छन्, हामीले राम्रो क्रिकेट खेलिरहेका छौं त्यसो हुँदा समर्थन पनि पाइरहेका छौं । समर्थकहरूले पनि आशा राखेका हुन्छन् सुपर ८ मा पुग्ने’ दीपेन्द्रले भने ।

सुपर ८ नेपालका लागि किन पनि महत्वपूर्ण छ भने, यसपटक समूह चरण पार गरेर सुपर ८ मा पुग्न सफल भएमा आगामी विश्वकपका लागि स्वत: छनोट हुने प्रावधान छ । त्यसकारण नेपाल सुपर ८ प्रवेश गर्न सफल भएमा सन् २०२८ मा अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डमा हुने आगामी टी-२० विश्वकपमा सोझै स्थान बनाउनेछ ।

त्यसो भएमा नेपालले छनोट खेल्नुपर्ने छैन । त्यसबीचको समयमा अन्य फर्म्याट- ओडिआईका लागि तयारी गर्ने राम्रो मौका पनि हुनेछ । नेपाली क्रिकेटका लागि त्यो ठूलो प्लस पोइन्टका रूपमा हुनेछ ।

पाँच खेलाडी पहिलोपटक खेल्दै

सोमपाल कामीले तेस्रोपटक विश्वकप खेल्दै गर्दा कप्तान रोहित पौडेलसहित ९ खेलाडीहरू दोस्रोपटक विश्वकपमा सहभागी हुँदैछन् ।

कप्तान रोहितसहित उपकप्तान दीपेन्द्रसिंह ऐरी, करण केसी, सन्दीप लामिछाने, ललित राजवंशी, कुशल भुर्तेल, आसिफ शेख, सन्दीप जोरा र गुल्शन झाले सन् २०२४ को विश्वकपमा खेलेका थिए ।

यस्तै पाँच खेलाडीले भने पहिलोपटक विश्वकप खेल्ने मौका पाएका छन् । राष्ट्रिय टिममै पहिलोपटक परेका शेर मल्लसहित बसिर अहमद, लोकेश बम, आरिफ शेख र नन्दन यादव पहिलोपटक विश्वकप सहभागिता हुनेछ ।

पाँच नयाँ खेलाडीहरूमध्ये सबैभन्दा बढि नजर मिस्ट्री स्पीनर शेर मल्लमाथि नै हुनेछ । नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) २०२५ मा शानदार प्रदर्शन गरेका शेरले विश्वकपमै नेपाली टोलीका लागि डेब्यू गर्ने अवसर पाएका छन् ।

शेर मल्लले पहिलोपटक राष्ट्रिय टोलीबाट खेल्न पाउनु सौभाग्य रहेको बताउँछन् । ‘देशको लागि खेल्न पाउँदा आफूलाई धेरै भाग्यमानी ठानेको छु, अब आगामी दिनका लागि मानसिक रूपमा पनि आफूलाई तयार गरिरहेको छु’ शेरले भनेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

शेर मल्ल पहिलोपटक राष्ट्रिय टोलीमा, कुशल र आदिल परेनन्

यस्ता छन् प्रतिद्वन्द्वी

पहिलोपटक समूह चरण पार गर्ने लक्ष्यमा रहेको नेपाली टोलीका लागि त्यति सहज अवस्था भने हुने छैन ।

नेपालको समूहमा दुई-दुई पटक विश्वकप जितेका इंग्ल्यान्ड र वेस्ट इन्डिजदेखि एसोसियटमा बलियो क्रिकेटिङ राष्ट्रको रूपमा रहेको स्कटल्यान्ड अनि पछिल्लो समय उदाउँदो राष्ट्रका रूपमा रहेको इटली छ ।

टी-२०आई वरियतामा तेस्रो स्थानमा रहेको इंग्ल्यान्डमा विश्वकै उत्कृष्टमध्येका पावर हिटर अनि पेस बलरहरू छन् । इंग्ल्यान्डसँग नेपालले आफ्नो पहिलो खेल नै खेल्ने भएकाले एक किसिमको दबाब पहिलो खेलदेखि नै हुनेछ ।

सोमपालले इंग्ल्यान्डसँग खेल्दा अलि कठिन हुन सक्ने बताएका छन् । ‘इंग्ल्यान्डसँग अलि टफ त होला, तर इंग्ल्यान्ड हरेक विश्वकपमा एउटा टिमसँग हारेको हुन्छ, यसपटक नेपाल नै हुन पनि सक्छ’ उनले भनेका छन् ।

यस्तै दुईपटकको अर्को विजेता टोली वेस्ट इन्डिज पनि बलियो टोलीका साथ मैदान उत्रँदैछ । वेस्ट इन्डिजसँग गत अक्टोबरमा ऐतिहासिक टी-२०आई शृंखला खेलेर जितेको भएपनि त्यसबेला खेलेको टोलीभन्दा विश्वकप खेल्ने टोली बिलकुल फरक छ ।

यता स्कटल्यान्ड पनि विश्वकपमा छनोट हुन असफल हुँदाहुँदै ‘वाइल्डकार्ड इन्ट्री’ सरह छनोट भएर विश्वकप खेल्ने भएकाले यो मौकाको पूर्ण सदुपयोग गर्न चाहनेछ ।

इटलीले विश्वकपअघि टेस्ट राष्ट्र आयरल्यान्डसँगको खेल जितेर आएको छ भने नामिबियासँगको अभ्यास खेल अनि क्यानडासँगको वार्म अप खेल पनि जितिसकेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

टी-२० विश्वकप २०२६ : यी हुन् नेपालले समूह चरणमा खेल्ने प्रतिद्वन्द्वी

यस्तो छ खेल हुने मैदान

नेपालले समूह चरणका सबै खेल मुम्बईस्थित वाङ्खडे स्टेडियममा खेल्नेछ । वाङ्खडे स्टेडियम पेस बलर अनि ब्याटरका लागि सहयोगी मानिन्छ ।

विशेषगरी सुरुवाती ओभरमा अरेबियन सागरबाट बहने हावाले पेस बलरलाई सहयोग पुग्छ । इनिङ अघि बढ्दै जाँदा ब्याटिङ सहज हुने देखिएको छ ।

यस मैदानमा स्क्वायर बाउन्ड्री ६४ मिटर छ भने स्ट्रेड बाउन्ड्री ८० मिटरको छ । एक्रस द ग्राउन्ड खेल्ने ब्याटरबाट धेरै रन बन्न सक्छ । बाउन्ड्री तुलनात्मक रूपमा केही सानो भएकाले ब्याटरहरू ठूला शट खेल्न इन्जोए गर्ने गर्छन् ।

सन् २०२३ को एकदिवसीय विश्वकप अन्तर्गत अफगानिस्तानसँग यही मैदानमा भएको खेलमा अस्ट्रेलियाका ग्लेन म्याक्सवेलले महान पारी खेल्दै एक्लै दोहोरो शतक बनाएका थिए ।

वाङ्खडेमा पहिले ब्याटिङ गर्दाको औसत स्कोर १७८ रहेको छ । यस्तै दोस्रो इनिङको औसत स्कोर १५६ छ ।

यस मैदानमा उच्च योगफल २४७ रनको छ भने कम योगफल ८० रनको छ । २३० रनको लक्ष्य पूरा भएको छ भने डिफेन्ड भएको कम योगफल १४३ को छ ।

सोमपालले वाङ्खडे स्टेडियममा अन्य ठाउँको भन्दा बाउन्स र स्वीङ नै फरक हुने बताउँदै त्यो मैदान अनि पिचको अवस्था बुझेर प्लानिङ गर्नुपर्ने बताए ।

नेपालको टिम कम्बिनेसन

नेपालले अभ्यास खेलदेखि वार्म अप खेलसम्म आइपुग्दा विभिन्न कम्बिनेसनहरू प्रयोग गरिरहेको छ ।

ब्याटिङमा दीपेन्द्रसिंह ऐरी केही माथि आएका छन् भने आरिफ शेखलाई पनि बढी मौका दिइएको छ । आरिफ शेखले मिडल अर्डरमा ब्याटिङ सम्हाल्ने हिसाबले प्रशिक्षकले उनलाई प्रयोग गरिरहेका छन् ।

ओपनिङमा कुशल भुर्तेल र आसिफ शेख नै लगभग पक्का देखिँदा वान डाउनमा कप्तान रोहित पौडेल, २ डाउनमा उपकप्तान दीपेन्द्र अनि ३ डाउनमा आरिफ आएका छन् । यसपछि सन्दीप जोरा र गुल्शन झाले खेल्ने सम्भावना छ ।

त्यसपछि करण केसी, सोमपाल कामी, नन्दन यादव र सन्दीप लामिछाने खेल्ने लगभग निश्चित छ । एक ब्याटर कम खेलाएर मिस्ट्री स्पिनर शेर मल्ललाई पनि प्रशिक्षकले मौका दिन सक्छन् ।

नेपाली टोलीमा ३ मुख्य स्पीनर देखिँदा बढीमा २ जनाले मात्र प्लेइङ ११ मा स्थान बनाउने देखिन्छ । ललित राजवंशी, सन्दीप लामिछाने र शेर मल्लमध्येबाट कुनै २ स्पीनर मात्र खेल्ने सम्भावना छ । त्यसमा पनि इंग्ल्यान्डमा बाँयाहाते ब्याटर धेरै भएकाले ललितले सुरुवाती खेलमा मौका नपाउन सक्छन् ।

तीन पेसरसँगै दुई स्पीनर खेलाएमा सन्दीप जोराले खेल्ने छैनन् । पार्ट टाइम स्पीनरहरू पनि हावी रहेको नेपाली टोलीका लागि मुम्बईमा भने पेस बलर नै बढी चम्किने सम्भावना देखिन्छ ।

नेपालको सम्भावित ११ : कुशल भुर्तेल, आसिफ शेख, रोहित पौडेल, दीपेन्द्रसिंह ऐरी, आरिफ शेख, गुल्शन झा, करण केसी, सोमपाल कामी, नन्दन यादव, सन्दीप लामिछाने, शेर मल्ल

यो पनि पढ्नुहोस

यी हुन् टी-२० विश्वकप खेल्ने नेपालका १५ खेलाडी

नेपालको खेलतालिका

माघ २५ : नेपाल भर्सेस् इंग्ल्यान्ड – दिउँसो ३:१५ बजे
माघ २९ : नेपाल भर्सेस् इटली – दिउँसो ३:१५ बजे
फागुन ३ : नेपाल भर्सेस् वेस्ट इन्डिज – विहान ११:१५ बजे
फागुन ५ : नेपाल भर्सेस् स्कटल्यान्ड – साँझ ७:१५ बजे

टी-२० विश्वकप २०२६ नेपाली क्रिकेट टोली
टुर्नामेन्ट
ICC Men\\\'s Cricket World Cup League 2
Indian Premier League (IPL 2025)
ICC Women’s Under-19 T20 World Cup 2025
U19 Women\'s World Cup warmup
ICC Men T20 World Cup 2024
IPL 2024
ICC Womens T20 World Cup Global Qualifier 2026
NPL- Nepal Premier League 2025
ICC T20 World Cup Asia & East Asia-Pacific Qualifier
ICC T20 World Cup Asia-EAP Qaulifier 2025
Unity Cup Nepal vs West Indies 2025
ICC Womens T20 World Cup Asia Qualifier
ICC U19 MENS CWC Asia Qualifier
Hongkong Quadrangular T20I Series
AFGHANISTAN U19 TOUR OF NEPAL 2025
Nepal Super League 2025
INTERNATIONAL WOMENS CHAMPIONSHIP 2025
AAHA RARA Pokhara Gold Cup  2025
NPL- NEPAL PREMIER LEAGUE (2024)
West Indies A Tour to Nepal 2024
Nepal Tri-Nation T20I Series (2024)
2023–2027 ICC Cricket World Cup League 2
Nepal Vs Canada ODI Series
Aaha RARA Pokhara gold cup  
Nepal Super League

सिफारिस

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
छुटाउनुभयो कि?

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
अन्तर्वार्ता

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
छुटाउनुभयो कि?

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
गण्डकी

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

धेरै कमेन्ट गरिएका

लेखक
प्रतिक भट्ट
लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खबर

बुढा सुब्बा गोल्डकपको सेमिफाइनलमा आयोजक धरान

बुढा सुब्बा गोल्डकपको सेमिफाइनलमा आयोजक धरान

तेस्रोपटक विश्‍वकप खेल्दा सुपर ८ मा पुग्ने नेपालको लक्ष्य

तेस्रोपटक विश्‍वकप खेल्दा सुपर ८ मा पुग्ने नेपालको लक्ष्य

वार्म अप खेलमा नेपालले क्यानडालाई हरायो

वार्म अप खेलमा नेपालले क्यानडालाई हरायो

टी–२० विश्वकप : आईसीसी टिभीमा नेपाली कमेन्ट्री पनि प्रसारण हुने

टी–२० विश्वकप : आईसीसी टिभीमा नेपाली कमेन्ट्री पनि प्रसारण हुने

यी हुन् टी-२० विश्वकप २००७ र २०२६ मा खेल्ने एकमात्र खेलाडी

यी हुन् टी-२० विश्वकप २००७ र २०२६ मा खेल्ने एकमात्र खेलाडी

म्यान्चेस्टर सिटी ईएफएल कपको फाइनलमा

म्यान्चेस्टर सिटी ईएफएल कपको फाइनलमा

ट्रेन्डिङ

प्रशान्त तामाङको ‘कार्डियाक अरेस्ट’बाट निधन, के हो यो समस्या ?

प्रशान्त तामाङको ‘कार्डियाक अरेस्ट’बाट निधन, के हो यो समस्या ?
नन्दा देवीमा हराएको सीआईएको परमाणु यन्त्र र दक्षिण एशियामा मडारिएको महाविपत्ति

नन्दा देवीमा हराएको सीआईएको परमाणु यन्त्र र दक्षिण एशियामा मडारिएको महाविपत्ति
नेदरल्यान्ड्सविरुद्ध नेपालले बलिङ गर्दै

नेदरल्यान्ड्सविरुद्ध नेपालले बलिङ गर्दै
नेदरल्यान्ड्सले नेपाललाई दियो १४१ रनको लक्ष्य

नेदरल्यान्ड्सले नेपाललाई दियो १४१ रनको लक्ष्य
नेपाली क्रिकेट टिमको बलिङ कन्सलट्यान्टमा इयान‌ हार्भे नियुक्त

नेपाली क्रिकेट टिमको बलिङ कन्सलट्यान्टमा इयान‌ हार्भे नियुक्त
बेनफिकासँग रियल मड्रिडको हार, अन्तिम १६ पुग्‍न प्लेअफ खेल्नुपर्ने

बेनफिकासँग रियल मड्रिडको हार, अन्तिम १६ पुग्‍न प्लेअफ खेल्नुपर्ने

वेबस्टोरिज

बालबालिकालाई कस्तो योगाभ्यास गराउने ?

बालबालिकालाई कस्तो योगाभ्यास गराउने ?

11 Stories
महिला सौन्दर्य : अनावश्यक रौं हटाउन सेभिङ कति भरपर्दो ?

महिला सौन्दर्य : अनावश्यक रौं हटाउन सेभिङ कति भरपर्दो ?

12 Stories
दिसा रोक्ने बानी कति खतरनाक ?

दिसा रोक्ने बानी कति खतरनाक ?

9 Stories
टिकटक चलाउनुहुन्छ ? थाहा पाउनुहोस् ७ रोचक तथ्य

टिकटक चलाउनुहुन्छ ? थाहा पाउनुहोस् ७ रोचक तथ्य

15 Stories
के पिसाबमा फिँज देखिनु कुनै रोगको संकेत हो ?

के पिसाबमा फिँज देखिनु कुनै रोगको संकेत हो ?

11 Stories

फिचर

सबै
अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

एनपीएलदेखि सिनियर टिमसम्म खेल्ने सपना बोक्दै रौनक

एनपीएलदेखि सिनियर टिमसम्म खेल्ने सपना बोक्दै रौनक

ऐतिहासिक कांस्य जितेकी एरिका : यो सुरुवात मात्र हो, अझै धेरै गर्नु छ

ऐतिहासिक कांस्य जितेकी एरिका : यो सुरुवात मात्र हो, अझै धेरै गर्नु छ