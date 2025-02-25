टी-२० विश्वकप २०२६ को उद्घाटनका लागि मुम्बई तयार, बादशाहदेखि नोराको प्रस्तुति

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- आईसीसी पुरुष टी–२० विश्वकप २०२६ भारत र श्रीलंकामा २३ माघदेखि सुरु हुँदैछ र उद्घाटन खेल मुम्बईको वाङ्खेडे स्टेडियममा भारत र अमेरिकाबीच हुनेछ।
- उद्घाटन समारोहमा भारतीय कलाकार बादशाह, नोरा फतेही, ऋषभ शर्मा र शिवमणिले सांगीतिक प्रस्तुति दिनेछन् र समारोह साँझ ६ बजे सुरु हुनेछ।
- वाङ्खेडे स्टेडियममा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ र अधिकांश टिकटहरू सोल्डआउट भइसकेका छन् भने खेलका लागि तयारी पूरा भइसकेको छ।
२३ माघ, मुम्बई । आईसीसी पुरुष टी–२० विश्वकप २०२६ शनिबार देखि भारत र श्रीलंकामा संयुक्त रुपमा सुरु हुँदैछ । आयोजकमध्ये एक भारतले आफ्नो पहिलो खेल मुम्बईस्थित वाङ्खेडे स्टेडियममा अमेरिकासँग खेल्दै उपाधि रक्षा अभियान थाल्नेछ ।
पहिलो दिन तीन खेल हुनेछ । तर पहिलो दिनको अन्तिम खेल अर्थात सह–आयोजक भारत र अमेरिकाबीच हुने खेलअघि मुम्बईको वानखेडे रंगशालामा भव्य उद्घाटन समारोहसँगै सुरु हुने भएको आईसीसीले जनाएको छ । यो समारोहले रोमाञ्चक प्रतियोगिताको माहोल तयार गर्नेछ ।
बादशाह देखि नोरा फतेहीसम्मको प्रस्तुति रहने
छोटो फर्म्याटको खेलकुदको यो मेलामा संगितलाई पनि जोड्दै उद्घाटन समारोहलाई अझ भव्य बनाउने प्रयास गरिएको छ । कार्यक्रममा संगीत, विशाल नृत्य संयोजन र दृश्यात्मक प्रस्तुतिसहितको आकर्षक मञ्चमा रूपान्तरण हुनेछ ।
उद्घाटन समारोहमा भारतीय कलाकारहरु ऋषभ शर्मा, शिवमणि, बादशाह र नोरा फतेहीले प्रस्तुति दिनेछन् । यी चार जनाको प्रस्तुतिले रंगशालालाई सांगीतिक माहोलले गुञ्जयमान बनाइने आईसीसीले जनाएको छ ।
भारतीय समयअनुसार साँझ ६ बजेबाट उद्घाटन कार्यक्रम सुरु हुनेछ । कार्यक्रममा ऋषभ शर्मा र शिवमणिको शक्तिशाली सांगीतिक मेड्लीबाट कार्यक्रम सुरु हुनेछ । शक्तिशाली सांगीतिक प्रस्तुतिले माहोल तात्नेछ ।
त्यसपछि जेटप्याक कलाकारमार्फत आईसीसी पुरुष टी–२० विश्वकप ट्रफीलाई आकर्षक शैलीमा रंगशालामा भित्र्याउनेछ, जसले त्यहाँ उपस्थित दर्शकलाई मन्त्रमुग्ध बनाउनेछ।
आईसीसी टी–२० विश्वकप ट्रफीलाई आईसीसी अध्यक्ष जय शाह र पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्माले स्वागत गर्नेछन् । उनीहरूसँगै प्रतियोगितामा सहभागी सबै राष्ट्रहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने २० जना युवा दूतहरू पनि सहभागी हुनेछन्, जसले संयुक्त रूपमा प्रतियोगिताको औपचारिक उद्घाटन गर्नेछन् ।
ट्रफी आगमनपछि दर्शकहरूले शीर्षस्तरीय गायन तथा नृत्य प्रस्तुतिको आनन्द लिन पाउनेछन्। चर्चित गायक बादशाहले ऊर्जाशील प्रत्यक्ष प्रस्तुति दिनेछन् भने नोरा फतेहीले ठूलो समूहका नर्तकहरूसहित आकर्षक नृत्य प्रस्तुति दिनेछिन् । समारोहको अन्त्य दुवै कलाकारको संयुक्त भव्य फिनालेसँगै हुनेछ ।
टी–२० क्रिकेटको तीव्रता र ऊर्जा झल्काउने गरी तयार गरिएको यस समारोहमा खेल मैदानलाई एउटै दृश्यात्मक क्यानभासका रूपमा प्रयोग गरिनेछ र आधिकारिक प्रतियोगिता लोगो मुख्य प्रस्तुति मञ्चका रूपमा रहनेछ ।
आईसीसीका अनुसार उद्घाटन समारोहमा सहभागी हुन खेलका लागि टिकट लिएका दर्शकहरूले मात्र प्रवेश पाउनेछन् ।
यो अविस्मरणिय क्षणत्को साक्षी बन्न र दर्शकहरुका लागि कुनै पक्षि महत्वपुर्ण पल नछुटोस् भने समयमै रंगशालमा पुग्न आईसीसीले अनुरोध पनि गरेको छ ।
समारोहको समापन शानदार आतिशबाजीसँगै हुनेछ, त्यसपछि साँझ ७ बजे भारत र अमेरिकाबीचको खेलमार्फत मैदानमा प्रतिस्पर्धाको सुरुआत हुनेछ ।
उद्घाटन समारोहसँगै भारत र श्रीलंकामा आयोजना हुने बहुप्रतीक्षित १०औं संस्करणको टी–२० विश्वकप सुरु हुनेछ । १०औं संस्करणमा २० राष्ट्र सहभागी छन् र चार समूहमा विभाजन गरिएको छ । २० टोलीले ५५ खेल खेल्नेछन् । ट्रफी जित्का लागि सबैको दाबेदारी रहनेछ ।
यस्तो छ प्रतियोगिताको तयारी
वाङ्खडे स्टेडियम भारतको चर्चित रंगशालामध्ये एक हो । अरब सागरको किनारमा अवस्थित वाङ्खडे स्टेडियममा नेपाली टोलीले आफ्ना चारवटै खेलहरू खेल्दै छ ।
त्यसअघि यो मैदानमा शनिबार उद्घाटन खेल पनि हुँदैछ । भारत र अमेरिकाबीच हुने उद्घाटन खेलका लागि वाङ्खडे स्टेडियम लगभग तयार देखिएको छ ।
केही प्राविधिक पक्षबाहेक अन्य कामहरू भइसकेका छन् । पिच तयार भइसकेको छ भने बाउन्ड्री लाइनहरू पनि सेट भइसकेका छन् ।
बाउन्ड्री लाइनबाहिर रहेका विज्ञापन बोर्डदेखि स्कोरबोर्ड अनि डिजिटल स्क्रीनहरू पनि शु्क्रबार साँझ डेमो अभ्यास गरिएको थियो ।
मैदानमा हुने स्पाइडर क्यामेरा अनि प्रत्यक्ष प्रसारण हुने अन्य क्यामेराहरू पनि तयार भएका छन् ।
यहाँ शुक्रबार भारत र अमेरिकाको टोलीले अभ्यास गरेको थियो । अमेरिकाले विहान अनि भारतले दिउँसो नेट ट्रेनिङ गरेको थियो ।
रंगशालामा दर्शक व्यवस्थापनका लागि सुरक्षा व्यवस्था पनि कडा पारिएको छ भने विभिन्न जोनहरू पनि छुट्याइएका छन् ।
वाङ्खडे स्टेडियम वरपर अहिले क्रिकेट समर्थकको संख्या बढिरहेको छ भने शनिबारको खेलका लागि अधिकांश टिकटहरू पनि सोल्डआउट भइसकेका छन् ।
