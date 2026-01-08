सिरहाको सहजा खोलामा पुल निर्माण अलपत्र, स्थानीय आन्दोलित

२६ माघ, सिरहा । हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत सिरहाको औरही गाउँपालिका–४ स्थित सहजा खोलामा अलपत्र परेको पुल तत्काल निर्माणको माग गर्दै स्थानीयवासी आन्दोलित भएका छन् ।
पुल नहुँदा बारम्बार दुर्घटना भई सर्वसाधारणले ज्यान गुमाउनु परेको भन्दै स्थानीयले सोमबार बिहान अलपत्र पुलकै अगाडि प्रदर्शन गर्दै हुलाकी सडक अवरुद्ध गरेका छन् ।
प्रदर्शनका क्रममा स्थानीयले प्रहरी, प्रशासन र ठेकेदारविरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए ।
प्रदर्शनमा सहभागी स्थानीय दिपेन्द्र यादवका अनुसार पुल निर्माण अलपत्र हुँदा दैनिकजसो दुर्घटना भइरहेको छ र निर्दोष नागरिकले ज्यान गुमाइरहनु परेको छ ।
अर्का स्थानीय लक्ष्मी प्रसाद यादवका अनुसार वर्षामा आउने बाढी तर्न नसक्दा आवतजावत पूर्ण रूपमा ठप्प हुन्छ, जसले गर्दा दैनिक यात्रामा कष्टकर हुने गरेको छ ।
यसैगरी अमित कुमार यादव (बन्ठा) ले पुल निर्माण सुरु भएको करिब चार वर्ष बितिसक्दा पनि काम सम्पन्न नहुनु सरकार र ठेकेदार दुवैको लापरबाही भएको आरोप लगाए ।
सुगम निर्माण सेवाले पाएको छ ठेक्का
औरही गाउँपालिकाका अध्यक्ष शिवजी यादवले पुल नहुँदा औरही, बरियारपट्टि, नवराजपुर, अर्नामा तथा सिरहा नगरपालिका क्षेत्रका नागरिकलाई आवतजावतमा ठूलो समस्या भइरहेको बताए । पटक–पटक ठेकेदारसँग छलफल भए पनि काम अघि नबढेको उनको भनाइ छ ।
२०७९ साल माघ १५ गते करिब ११ करोड ५४ लाख रुपैयाँ लागतमा सुगम निर्माण सेवा प्रा.लि., महेन्द्रनगर धनुषाले पुल तथा कल्भर्ट निर्माणको ठेक्का पाएको थियो । सम्झौता अनुसार म्याद सकिएर एकपटक थप भए पनि हालसम्म काम सम्पन्न हुन सकेको छैन ।
निर्माण कम्पनीले करिब ४ करोड ४८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिइसकेको भए पनि काम जम्मा ३९ प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएको छ । दरैयामा बन्ने बक्स कल्भर्टको काम त सुरु नै भएको छैन ।
‘ठेकेदार सम्पर्कविहीन’
हुलाकी सडक निर्देशनालय योजना कार्यालय जनकपुरका योजना प्रमुख कृष्ण कुमार महतोका अनुसार ठेकेदार हाल सम्पर्कविहीन छन् । एक साताभित्र सम्पर्कमा आएर काम सुरु नगरे ठेक्का तोड्ने तयारीमा रहेको उनले बताए ।
सिरहामा हुलाकी सडक अन्तर्गत रहेका पाँच योजनामध्ये हालसम्म लगदीगढियानी सडकको काम मात्र अघि बढेको छ । अन्य योजनाहरू कहिले सुरु हुने भन्ने अझै टुंगो छैन ।
