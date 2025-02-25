ला लिगामा भ्यालेन्सियामाथि रियल मड्रिडको जित

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- स्पेनिस ला लिगामा रियल मड्रिडले भ्यालेन्सियामाथि २-० को जित निकालेको छ।
- रियलका अल्भारो कारेरास र किलियन एमबाप्पेले एक-एक गोल गरे।
- रियलले २३ खेलबाट ५७ अंक जोडेको छ र बार्सिलोनासँगको अंकदूरी १ मा झारेको छ।
२६ माघ, काठमाडौं । स्पेनिस ला लिगा फुटबलअन्तर्गत गएराति भएको खेलमा रियल मड्रिडले जित निकालेको छ ।
रियलले भ्यालेन्सियामाथि उसैको मैदानमा २-० को जित निकालेको हो । रियलको जितमा अल्भारो कारेरास र किलियन एमबाप्पेले एक-एक गोल गरे ।
दुवै गोल दोस्रो हाफमा भएका थिए । ६५औं मिनेटमा कारेरासले गोल गर्दै रियललाई अग्रता दिलाएका थिए ।
इन्जुरी समयको पहिलो मिनेटमा एमबाप्पेले गोल गरेपछि रियल २-० ले विजयी भयो ।
जितपछि दोस्रो स्थानको रियल २३ खेलबाट ५७ अंक जोडेको छ र बार्सिलोनासँगको अंकदूरी फेरि १ मा झारेको छ । बार्सिलोनाको ५८ अंक छ ।
पराजित भ्यालेन्सिया २३ अंकसहित १७औं स्थानमा छ ।
