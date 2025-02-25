टी-२० विश्वकप : सहआयोजक श्रीलंकाको विजयी सुरुवात

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- आईसीसी टी-२० विश्वकप २०२६ मा सहआयोजक श्रीलंकाले समूह 'बी' अन्तर्गतको खेलमा आयरल्यान्डलाई २० रनले पराजित गरेको छ।
- श्रीलंकाका कुसल मेन्डिसले अविजित ५६ र कामिन्दु मेन्डिसले ४४ रन बनाए भने महीश थिक्साना र वानिन्दु हसरंगाले ३-३ विकेट लिए।
- समूह 'डी' अन्तर्गतको खेलमा न्युजिल्यान्डले अफगानिस्तानलाई ५ विकेटले पराजित गर्दै १७.५ ओभरमा १८३ रनको लक्ष्य पूरा गरेको छ।
२५ माघ, काठमाडौं । आईसीसी टी-२० विश्वकप २०२६ मा सहआयोजक श्रीलंकाले विजयी सुरुवात गरेको छ ।
आइतबार राति सम्पन्न समूह ‘बी’ अन्तर्गतको खेलमा श्रीलंकाले आयरल्यान्डलाई २० रनले पराजित गरेको हो । श्रीलंकाले दिएको १६४ रनको लक्ष्य पछ्याएको आयरल्यान्ड १ बल बाँकी छँदा १४३ रनमा अलआउट भयो ।
ह्यारी टेक्टरले सर्वाधिक ४० रन बनाए । रस अडेयरले ३४ रन बनाए । लोर्कन टकरले २१ रन बनाए ।
श्रीलंकाका लागि महीश थिक्साना र वानिन्दु हसरंगाले ३-३ विकेट लिँदा मथिसा पथिरानाले २ विकेट लिए भने दुशमान्था चमीरा र दुनिथ वेलालगेले १-१ विकेट लिए ।
त्यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको श्रीलंकाले २० ओभरमा ६ विकेट गुमाएर १६३ रन बनाएको थियो । कुसल मेन्डिसले अविजित ५६ रन बनाए भने कामिन्दु मेन्डिसले ४४ रन बनाए ।
आयरल्यान्डका लागि बेरी मेकार्थी र जर्ज डकरेलले २-२ विकेट लिए भने मार्क अडेयर र गारेथ डेलानीले १-१ विकेट लिए ।
आजै भएको समूह ‘डी’ अन्तर्गतको खेलमा न्युजिल्यान्डले अफगानिस्तानलाई ५ पराजित गरेको छ । अफगानिस्तानले दिएको १८३ रनको लक्ष्य न्युजिल्यान्डले १७.५ ओभरमा ५ विकेटको क्षतिमा पूरा गरेको थियो ।
टिम सेइफर्टले ६५ तथा ग्लेन फिलिप्सले ४२ रन बनाए । मार्क चापमानले २८ रन बनाउँदा डारिल मिचेल २५ अनि कप्तान मिचेल सान्टनर १७ रनमा अविजित रहे ।
त्यसअघि गुल्बादिन नाइबको अर्धशतकमा अफगानिस्तानले २० ओभरमा ६ विकेट गुमाएर १८२ रन बनाएको थियो ।
