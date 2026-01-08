+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

गगन, शेखर र विजय गच्छदार एकै मञ्चमा : भने- गगनको नेतृत्वमा एक भयौँ

कांग्रेस एक भएको छ, एक भएर नेपाली कांग्रेसले निर्वाचनको सामना गर्छ । त्यसैकारण आज मञ्चमा भएका हाम्रा नेताहरू, इतिहास बनाएका पुराना नेताहरू पनि गगनकुमार थापाको नेतृत्वमा चुनावमा जानुभएको छ । -विजयकुमार गच्छदार

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ २६ गते १९:०६

२६ माघ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापा, नेता डा.शेखर कोइराला, पूर्व उपसभापति विजयकुमार गच्छदारसहितका नेता एकै मञ्चमा उभिएर एकताको सन्देश दिएका छन् । सोमबार विराटनगरमा कोशी प्रदेशस्तरीय कार्यकर्ता भेटघाट तथा प्रशिक्षण कार्यक्रममा गगन-शेखरलगायतका नेताहरू एकै मञ्चमा उभिएर सम्बोधन गरेका छन् ।

कार्यक्रम सुरु हुनुपूर्व सहभागी हुन विराटनगर पुगेका सभापति थापालाई स्वागत गर्न कोइराला आफै पुगेका थिए । उनीहरूबाहेक कार्यक्रममा महामन्त्री गुरुराज घिमिरे, कोशी प्रदेशका सभापति उद्धव थापा, पूर्व सहमहामन्त्री भीष्मराज आङदेम्बे, नेताहरू ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, सुनिल थापा, रामहरि खतिवडालगायत पनि सहभागी थिए ।

कार्यक्रममा सभापति थापाले चुनावमा पार्टी एकढिक्का भएर अघि बढेको दाबी गरे । परिवर्तनलाई स्वीकार गरेर चुनावमा एकढिक्का भएको कांग्रेसलाई जितबाट कसैले रोक्न नसक्ने पनि उनले बताएका थिए ।

फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कांग्रेसको मुख्य प्रतिबद्धता संविधानको निरन्तरता रहेको पनि सभापति थापाले बताए । उनले भने, ‘संविधानको निरन्तरता हाम्रो कमिटमेन्ट हो । तर, यो संविधानभित्र बदल्नुपर्ने कुराहरू पनि धेरै छ । अनि त्यो कुरा कसैले एक झट्कामा बदल्नसक्छ ? त्यसको लागि विश्वास, संवाद चाहिँदैन ?’ त्यो विश्वास र संवादको नेतृत्व कांग्रेसबाहेक अरुले गर्न नसक्ने उनले बताए । कांग्रेसले बिग्रिएका कुरा सच्याएर अघि बढ्ने पनि उनले बताए ।

कार्यक्रममा नेता कोइरालाले सबै वर्ग, समुदायका लागि कांग्रेसले योजना बनाएको दाबी गर्दै कांग्रेसको जित अपरिहार्य भएको बताए । त्यसका लागि कांग्रेस एकढिक्का भएर निर्वाचनलाई सामना गर्न तयार रहेको पनि उनले बताए ।

नेता कोइरालाले कांग्रेस शुद्धीकरणका लागि तयार रहेको पनि बताए । उनले भने, ‘ऐना पुछेर होइन, अनुहारकै दाग मेटेर नेपाली काँग्रेसमा शुद्धीकरण हुन्छ ।’

यस्तै पूर्व उपसभापति गच्छदारले कांग्रेस एक भएको दाबी गरे । ‘कांग्रेस एक भएको छ, एक भएर नेपाली कांग्रेसले निर्वाचनको सामना गर्छ,’ उनले भने,‘त्यसैकारण आज मञ्चमा भएका हाम्रा नेताहरू, इतिहास बनाएका पुराना नेताहरू पनि गगनकुमार थापाको नेतृत्वमा चुनावमा जानुभएको छ ।’

गगन थापा डा.शेखर कोइराला नेपाली कांग्रेस प्रतिनिधिसभा निर्वाचन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

केही नयाँ जोखिमहरू उठाउनुपर्ने छ : गगन थापा

केही नयाँ जोखिमहरू उठाउनुपर्ने छ : गगन थापा
स्वास्थ्य बीमा कांग्रेसको प्रतिबद्धता हो, राष्ट्रिय गौरवको योजना बनाउँछौँ : सभापति थापा

स्वास्थ्य बीमा कांग्रेसको प्रतिबद्धता हो, राष्ट्रिय गौरवको योजना बनाउँछौँ : सभापति थापा
फेरि सिंहदरबार नजल्ने ग्यारेन्टी कांग्रेसले मात्रै गर्नसक्छ : गगन थापा

फेरि सिंहदरबार नजल्ने ग्यारेन्टी कांग्रेसले मात्रै गर्नसक्छ : गगन थापा
कार्यकर्तालाई गगन थापाले भने- नारा नै लगाउने भए अबकी बार सय पारको लगाउनुस् 

कार्यकर्तालाई गगन थापाले भने- नारा नै लगाउने भए अबकी बार सय पारको लगाउनुस् 
फ्याक्ट चेक : के गगन थापाले ‘कांग्रेस गरिब र सुकुमवासीको पार्टी होइन’ भनेका हुन् ?

फ्याक्ट चेक : के गगन थापाले ‘कांग्रेस गरिब र सुकुमवासीको पार्टी होइन’ भनेका हुन् ?
बदलिएको कांग्रेस २.० हो, यसले देशलाई बदल्छ : गगन थापा

बदलिएको कांग्रेस २.० हो, यसले देशलाई बदल्छ : गगन थापा

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जेनजीले गर्ने ‘६-७ डेटिङ’ के हो ?

जेनजीले गर्ने ‘६-७ डेटिङ’ के हो ?

9 Stories
हृदयघात हुनुअघि शरीरले कस्तो संकेत गर्छ ?

हृदयघात हुनुअघि शरीरले कस्तो संकेत गर्छ ?

11 Stories
कसरी हुन्छ अल्सर, के छ उपचार ?

कसरी हुन्छ अल्सर, के छ उपचार ?

13 Stories
बालबालिकालाई कस्तो योगाभ्यास गराउने ?

बालबालिकालाई कस्तो योगाभ्यास गराउने ?

11 Stories
महिला सौन्दर्य : अनावश्यक रौं हटाउन सेभिङ कति भरपर्दो ?

महिला सौन्दर्य : अनावश्यक रौं हटाउन सेभिङ कति भरपर्दो ?

12 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित