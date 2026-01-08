+
सरकारको आम्दानी लक्ष्यभन्दा झन्डै २ खर्ब कम हुने अनुमान   

बाँकी ६ महिनामा ६ खर्ब ५० अर्ब कर राजस्व उठ्ने अनुमान अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ २७ गते १५:२१

  • अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनमा राजस्व संकलन र विविध प्राप्तिको संशोधित अनुमान १२ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँमा झारिएको बताएको छ।
  • सरकारले कुल १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ बराबर आम्दानीको लक्ष्य राखेकोमा पुस मसान्तसम्म कर राजस्व ५ खर्ब १६ अर्ब मात्र उठेको छ।
  • आवको बाँकी अवधिमा निर्वाचनले आर्थिक क्रियाकलाप बढाउने र त्यसले राजस्व संकलन बढाउने अर्थ मन्त्रालयले अपेक्षा गरेको छ।

२७ माघ, काठमाडौं । कर राजस्व, गैरकर र विविध प्राप्तिबाट हुने सरकारको आम्दानीले लक्ष्य नभेट्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै यसबारे जानकारी गराएको हो ।

मन्त्रालयका अनुसार राजस्व संकलन र विविध प्राप्तिको संशोधित अनुमान १२ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँमा झारिएको छ ।

यसअघि सरकारले कुल १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ बराबर आम्दानीको लक्ष्य राखेको थियो । जसमा कर राजस्व १३ खर्ब २५ अर्ब उठ्ने अनुमान थियो । पुस मसान्तसम्म ५ खर्ब १६ अर्बमात्र कर राजस्व उठेको छ ।

बाँकी ६ महिनामा ६ खर्ब ५० अर्ब कर राजस्व उठ्ने अनुमान अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ । गैरकर राजस्व १ खर्ब २७ अर्ब बराबर मात्र उठ्ने अनुमान अर्थको छ ।

आवको बाँकी अवधिमा निर्वाचन हुनेछ । यसले निर्वाचन लक्षित खर्च र आर्थिक क्रियाकलाप बढाउने र त्यसले राजस्व संकलन बढाउने अपेक्षा अर्थको छ ।

वैदेशिक व्यापारमा आएको सुधारले आयातबाट हुने राजस्व संकलन लक्ष्य अनुसार हुने समेत अर्थले बताएको छ । १५ जेठमा आगामी आवको बजेट आउने भएकाले बजेट लक्षित आर्थिक गतिविधिले समेत राजस्व बढाउने अर्थको विश्लेषण छ ।

कम कर राजस्व सरकारको आम्दानी लक्ष्य
सम्बन्धित खबर

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
'ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन'

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

