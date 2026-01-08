‘लालिमा’ को मर्मस्पर्शी टिजर सार्वजनिक

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- फिल्म 'लालिमा' को टिजर २९ फागुनदेखि प्रदर्शन तयारीमा रहेको छ र यसले कथावस्तु, चरित्र चित्रण र मनोदशा देखाउँछ।
- रोशनी कार्कीले मुख्य भूमिका निभाएकी युवतीलाई मानसिक समस्यासँग संघर्षरत र यौन शोषणको शिकारको रूपमा टिजरमा देखाइएको छ।
- निर्देशक रोशन मिराजले फिल्म ३ हजार यौनकर्मीको अनुभवमा आधारित भएको बताए र यसमा शिशिर वाङ्देल, जीनव भट्टराई लगायत कलाकार छन्।
काठमाडौं । २९ फागुनदेखि प्रदर्शन तयारीमा रहेको फिल्म ‘लालिमा’ को टिजर सार्वजनिक भएको छ । यो संक्षिप्त टिजरले फिल्मको कथावस्तु, चरित्र चित्रण र मनोदशा दर्शाउँछ ।
टिजरमा एक युवतीलाई चित्रण गरिएको छ जसको भूमिका रोशनी कार्कीले चित्रण गरेकी छन् । उनलाई केन्द्रमा राखेर टिजर बनाइएको छ ।
उनी कोठाभित्र मानसिक समस्यासँग संघर्ष गरिरहेकी छिन् । उनको हाउभाउले उनी यौन शोषणको शिकार भएको अर्थमा बुझ्न सकिन्छ । त्यसलाई सचित्ररुपमा टिजरमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
पटकथााकार तथा निर्देशन रोशन मिराजका अनुसार यो फिल्म ३ हजार यौनकर्मीको अनुभवमा आधारित घटनामा बनाइएको हो ।
फिल्ममा रोशनीसहित कलाकार शिशिर वाङ्देल, जीनव भट्टराई, उषा रजक र सुष्मा निरौलालगायतको अभिनय छ । फेथ आस्थाले निर्माण गरेको यस फिल्मको कार्यकारी निर्माता रीना लामा हुन् ।
