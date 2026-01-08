+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

कल्पना र यथार्थको दोसाँधमा रहेका हारुकी मुराकामी

७७ वर्षको उमेरमा हिँडिरहेका यी लेखकका प्रेस गइसकेका केही नयाँ कीर्तिहरू अझै आउन बाँकी नै छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ २९ गते १२:१३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • हारुकी मुराकामीले लेख्न बस्दा कुनै योजना नबनाई अनौठा कुराहरू आफैँ घट्ने बताएका छन् ।
  • मुराकामीले आफ्नो सिर्जनात्मक प्रक्रियालाई संसारहरू बीचको यात्रा र वृत्तान्त सुनाउने क्षमता भनेका छन् ।
  • उनले नयाँ उपन्यास अस्पताल बसाइपछि लेखेको र त्यो उपन्यास गर्मीयाममा जापानमा प्रकाशित हुने बताए ।

जब हारुकी मुराकामी लेख्न बस्छन्, उनलाई के हुन लागेको छ भन्ने केही थाहा हुँदैन ।

४० बढी पुस्तकहरू लेखिसकेका र दर्जनौँ भाषाहरूमा करोडौँ प्रतिहरू बिक्री गरिसकेका विश्वव्यापी साहित्यिक आइकनका लागि यो एक आश्चर्यजनक स्वीकारोक्ति जस्तो लाग्न सक्छ । तर, आफ्नो करियरको झण्डै आधा शताब्दी बितिसक्दा पनि मुराकामीको सिर्जनात्मक प्रक्रिया उनका लागि रहस्य नै छ ।

‘मसँग कुनै योजना हुँदैन । म मात्र लेखिरहेको हुन्छु । लेख्दालेख्दै अनौठा कुराहरू स्वाभाविक रूपमा आफैँ घट्छन्,’ डिसेम्बरमा न्युयोर्कमा भएको एक अन्तर्वार्तामा मुराकामीले भने ।

‘हरेक पटक जब म आख्यान लेख्छु, म अर्को संसारमा जान्छु । सायद तपाईं त्यसलाई अवचेतन भन्न सक्नुहुन्छ । त्यो संसारमा जे पनि हुन सक्छ । म त्यहाँ धेरै कुराहरू देख्छु, त्यसपछि म यो वास्तविक संसारमा फर्कन्छु र त्यसलाई लेख्छु’

मुराकामी आफूलाई गद्यका ठूला शैलीकार वा प्रतिभाशाली कथावाचक मान्दैनन् । उनको विचारमा उनको एउटै अद्वितीय सीप भनेको संसारहरू बीचको यात्रा गर्ने र त्यहाँको वृत्तान्त सुनाउने क्षमता हो ।

‘मलाई लाग्दैन कि म ठ्याक्कै एक कलाकार हुँ । मलाई लाग्छ म एक साधारण मान्छे हुँ’ उनले भने, ‘म कुनै जीनियस होइन । म त्यति धेरै बुद्धिमान् पनि छैन । तर म त्यो संसारमा जान सक्छु ।’

मुराकामी सार्वजनिक उपस्थिति मन पराउँदैनन् । आफ्नो बारेमा वा आफ्नो कामको अर्थको बारेमा बोल्न रुचाउँदैनन् । उनी टेलिभिजनमा जान जोगिन्छन् । तर डिसेम्बरमा उनले न्युयोर्कमा दुईवटा सार्वजनिक भाषणहरू दिएका थिए ।

‘म सामाजिकीकरणमा राम्रो छैन । त्यसैले मलाई पार्टीहरूमा जान वा भाषण दिन मन पर्दैन । तर कहिलेकाहीँ मैले त्यो गर्नैपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘बाँकी वर्ष म घरमै हुन्छु । काम मात्र गरिरहेको हुन्छु । म एक प्रकारको वर्कहोलिक हुँ ।’

टाउन हलमा भएको कार्यक्रममा उनले जापानी साहित्यको विश्वव्यापीकरणको बारेमा बोलेका थिए । त्यसक्रममा उनले ५० वर्षभन्दा लामो समयदेखि साथ दिइरहेकी आफ्नी पत्नीलाई धन्यवाद दिए । मुराकामीका अनुसार उनको पहिलो पाठक र सबैभन्दा कठोर सम्पादक उनकी पत्नी हुन् ।

त्यस्तै उनले दशकौँ अघिको अमेरिकामा भएको पहिलो ‘बुक साइनिङ’ कार्यक्रममा सम्झे । त्यसबेला थोरै मात्र मान्छेहरू आएका थिए । अहिले त्यस्तो हुनु असम्भव छ ।

मुराकामीका नयाँ उपन्यासहरू मध्यरातमा रिलिज गरिन्छन् । फ्यानहरूले उनका उपन्यासमा उल्लेख गरिएका संगीतका प्लेलिस्टहरू र खानाका रेसिपीहरूका कुकबुकहरू समेत बनाएका छन् । मुराकामीले फ्रान्ज काफ्का प्राइज र जेरुसेलम प्राइज जस्ता ठूला पुरस्कारहरू जितेका छन् । नोबेल पुरस्कारका लागि समेत उनको सधैँ चर्चामा हुनेगर्छ ।

७७ वर्षको उमेरमा हिँडिरहेका यी लेखकका प्रेस गइसकेका केही नयाँ कीर्तिहरू अझै आउन बाँकी नै छ । त्यति हुँदा उनले भर्खरै एउटा नयाँ उपन्यास पूरा गरेका छन् । जुन सुरुमा गर्मीयाममा जापानमा प्रकाशित हुनेछ ।

उक्त उपन्यास उनले एक महिनाको अस्पताल बसाइ र ४० पाउण्ड तौल घटाएको गम्भीर बिरामीबाट निको भएपछि लेखेका हुन् ।

‘त्यो एक प्रकारको पुनर्जन्म हो’ उनले लेख्नुलाई भने ।

उपन्यासमा ‘काहो’ नाम गरेकी युवतीको दृष्टिकोणबाट कथा लेखिएको बताइएको छ । जो एउटा कलाकार र बाल पुस्तक चित्रकार हुन्छिन् ।

मुराकामीको कथा प्रायः सामान्य परिवेशबाट सुरु हुन्छ । त्यसपछि सपना जस्तो समानान्तर वास्तविकतामा प्रवेश गर्छ । तर, उनी लेखक बन्नै जन्मेका थिएनन् । कोबे र ओसाकाको छेउछाउमा दुई शिक्षकका एक्लो सन्तानका रूपमा हुर्केका उनलाई संगीतकार बन्न मन थियो । उनले आफ्ना आमाबुबाले जापानी साहित्य पढाउने भएकोले सुरुमा जापानी साहित्य पढ्न मन पराउँदैनथे । बरू उनले होमिङ्ग्वे र दोस्तोस्की जस्ता लेखकहरू पढे ।

आफ्नो २० को दशकमा उनले ‘पिटर क्याट’ नामको ज्याज क्लब चलाए । एक दिन बेसबल खेल हेर्दै गर्दा उनलाई अचानक उपन्यास लेख्ने इच्छा जाग्यो । सुरुमा लेख्न गाह्रो भएपछि उनले पहिले अङ्ग्रेजीमा लेखेर त्यसलाई जापानीमा अनुवाद गर्ने प्रयास गरे । परिणाममा उनको सरल र स्पष्ट शैली विकास भयो । त्यसरी लेख्दै जाँदा ‘हिल द विन्ड सिङ’ उनको पहिलो उपन्यासका रूपमा सन् १९७९ मा प्रकाशित भयो।

अहिले मुराकामी आफ्नो पुरानै दिनचर्यामा छन् । चाँडै उठेर लेख्छन् । भाँडा माँझ्छन् । सामान्य घरायसी काम गर्छन् ।

‘मलाई लाग्छ म अझै धेरै गर्न सक्छु, किनकि आख्यान लेख्नु धेरै अद्भुत कुरा हो । यो आफैँलाई खोज्नु जस्तै हो । म वृद्ध भएता पनि अझै खोज्नु पर्ने ठाउँ बाँकी नै छ,’ उनी भन्छन् ।

न्यू योर्क टाइम्सबाट

हारुकी मुराकामी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ग्रीसको भिडियो राखी झापामा गोली हानाहान भएको मिथ्या सूचना भाइरल बनाइँदै

ग्रीसको भिडियो राखी झापामा गोली हानाहान भएको मिथ्या सूचना भाइरल बनाइँदै
संगीत बजाइरहँदा मान्छेको दिमागमा के हुन्छ ?

संगीत बजाइरहँदा मान्छेको दिमागमा के हुन्छ ?
डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरीमा जिप दुर्घटना, थप विवरण आउन बाँकी

डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरीमा जिप दुर्घटना, थप विवरण आउन बाँकी
अंगुरको भाउ घट्यो, तरबुजाको बढ्यो

अंगुरको भाउ घट्यो, तरबुजाको बढ्यो
सुनको भाउमा सामान्य गिरावट, चाँदी बढ्यो

सुनको भाउमा सामान्य गिरावट, चाँदी बढ्यो
चीनमा बन्यो न्यानो छाला भएको सुन्दरी रोबोट, मान्छेले झैँ झिम्क्याउँछ आँखा

चीनमा बन्यो न्यानो छाला भएको सुन्दरी रोबोट, मान्छेले झैँ झिम्क्याउँछ आँखा

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

५ संकेत, जब कोही प्रेममा पर्छन्

५ संकेत, जब कोही प्रेममा पर्छन्

7 Stories
शरीरमा अक्सिजन कम भए के गर्ने ?

शरीरमा अक्सिजन कम भए के गर्ने ?

10 Stories
जेनजीले गर्ने ‘६-७ डेटिङ’ के हो ?

जेनजीले गर्ने ‘६-७ डेटिङ’ के हो ?

9 Stories
हृदयघात हुनुअघि शरीरले कस्तो संकेत गर्छ ?

हृदयघात हुनुअघि शरीरले कस्तो संकेत गर्छ ?

11 Stories
कसरी हुन्छ अल्सर, के छ उपचार ?

कसरी हुन्छ अल्सर, के छ उपचार ?

13 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित