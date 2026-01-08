१ फागुन, काठमाडौं । दृष्टिविहीन वा शारीरिक अशक्तता भएका तथा मतसंकेत गर्न नसक्नेहरूका लागि आगामी मतदानमा विशेष व्यवस्था गरिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
साथै गर्भवती, अपांगता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, बिरामी, किरियापुत्री, सुत्केरी तथा अन्य (लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक) मतदातालाई पनि लाइनमा नबसी प्राथमिकताका आधारमा मतदान गर्न दिने गरी व्यवस्थापन गरेको आयोगले जनाएको छ ।
दृष्टिविहीन वा शारीरिक अशक्तता भएको वा अरु कुनै कारणले आफैं मतसंकेत गर्न नसक्ने भई मतदाताले एकाघरको परिवारको सदस्यलाई आफूसँग मतसंकेत गर्ने गोप्य स्थानमा लैजान मतदान अधिकृतसँग अनुमति माग्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो मागमा मतदान अधिकृतले अनुमति दिन सक्नेछन् ।
दृष्टिविहीन वा शारीरिक अशक्तता भएको मतदाताले आफैं मतसंकेत गर्न नसक्ने भई मतसंकेतका लागि सहयोग मागे मतदान अधिकृतले मतसंकेत गर्ने काममा सहयोग गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ ।
२१ फागुनमा देशभर प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन हुँदैछ । आयोगका अनुसार मतदान केन्द्र र मतदान स्थल तय भइसकेका छन् । ती ठाउँको व्यवस्थापनको ससन्दर्भमा आयोगले के कस्तो व्यवस्था गर्ने भनेर नीति बनाएको छ । जस अन्तगर्गत दृष्टिविहीन वा शारीरिक अशक्तता भएकालाई मतदानमा विशेष व्यवस्था गरिने भएको हो ।
