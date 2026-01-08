१ फागुन, काठमाडौं । ‘तल्लो जात’ भन्ने शब्दलाई लिएर राष्ट्रिय सभामा नियमापत्ति भएको छ ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य उर्मिला अर्यालले शुक्रबारको सभामा बोल्ने क्रममा यो शब्द प्रयोग गरेकी थिइन् ।
उनले भनेकी थिइन्, ‘…तल्लो जातको भनेर जस्तो त्यहाँ डुम भन्ने हुन्छ । दुसाद भन्ने हुन्छ । चमार भन्ने हुन्छ । त्यो खालको समुदायमा एकदमै उत्पीडन छ ।’
मधेश प्रदेशमा पछाडि परेका समुदाय र त्यसमा पनि महिला अझ धेरै उत्पिडमा रहेको भनेर व्याख्या गर्ने क्रममा अर्यालले ‘तल्लो जात’ भन्ने शब्द प्रयोग गरेकी थिइन् ।
तर, यो शब्दले दलित समुदायको अपमान गर्ने भनेर अर्का सांसद पदम परियारले नियमापत्ति गरेका हुन् ।
नेपालमा ६० लाख भन्दा बढी दलित समुदाय रहेको उल्लेख गर्दै उनले उनीहरूको अपमान गर्ने शब्द प्रयोग गर्न नपाइने बताए ।
नेपालको संविधानमा नेपालमा कुनै पनि जातजाति तल्लो वा माथिल्लो, उच्च वा निच भन्ने नरहेको भनेर उनले नियमापत्ति गरेका हुन् ।
सांसद परियारले अर्यालले प्रयोग गरेको शब्दलाई संसदीय रेकर्डबाट हटाउन माग गरे ।
जवाफमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालले नियमापत्तिको सन्दर्भमा अध्ययन गर्न संसद सचिवालयलाई निर्देश गरेका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4