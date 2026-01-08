कांग्रेस प्रवेश गर्न जसपा नेपालका नेता मनिष मिश्रले पार्टी परित्याग गरे

१ फागुन, काठमाडौं । जनता समाजवादी नेपालका नेता मनिष मिश्रले पार्टी परित्याग गरेका छन् । जसपा नेपालको केन्द्रीय समन्वय समितिका सदस्य रहेका मिश्रले शुक्रबार पार्टी त्याग गरेका हुन् ।
मिश्र लोसपा नेपालका पूर्व महासचिव समेत हुन् । जसपा नेपाल र लोसपा वीचमा पार्टी एकीकरण भएपछि मिश्र केन्द्रीय समन्वय समितिको सदस्य बनेका थिए ।
नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गर्ने निर्णय गरेका मिश्रले अनलाइनखबरसँग भने, ‘भोलि ठूलो संख्यामा प्रवेश कांग्रेस प्रवेश गर्दैछौं । कांग्रेस सभापति गगन थापाजीसँग कुरा भएको छ ।’
शनिबार सर्लाही–४ मा कार्यक्रम राखेर मिश्रसहितका अन्य नेता कार्यकर्तालाई कांग्रेसमा भित्र्याउन लागिएको छ ।
सर्लाही–४ मा कांग्रेस सभापति थापा उम्मेदवार छन् । उनी प्रचार प्रसारका लागि क्षेत्रमै छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4