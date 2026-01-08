+
नयाँ पार्टीमा मत दिने चाहना भएकालाई कांग्रेस छ : गगन थापा

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन १ गते १६:३२

१ फागुन, सर्लाही । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले नयाँ पार्टीमा मत दिन चाहनेका लागि कांग्रेस रहेको बताएका छन् । सर्लाहीको धनकौलमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा उनले विरासतलाई बोकेर कांग्रेस नयाँ रूपमा आएको बताए ।

‘यदि कसैले नयाँ पार्टी र नयाँ नेतृत्वमा भोट हाल्न चाहन्छ भने त्यो नेपाली कांग्रेस हो,’ सभापति थापाले भने, ‘किन कि कांग्रेस विरासतलाई बोकेर नयाँ रूपमा नीति र नेतृत्व लिएर आएको छ ।’

देश युवाको काँधमा रहेको र धनकौलमा युवा सहभागिता देखेपछि खुशी लागेको भन्दै उनले युवाले नैे देश हाँक्ने भएकाले सक्रिय सहभागिता हुनुपर्ने बताए । ‘सधैं अरूले भन्ने गर्थे, खै युवाहरू कहाँ छन् ? तर, आज यहाँ धनकौलमा युवाहरू खासगरी जेनजी पुस्ता देखेपछि धेरै खुशी भएको छु । उहाँहरूको विचार र क्षमताको म कदर गर्न चाहन्छु ।’

सभापति थापाले अहिले मधेशको जग बलियो बनाउन शिक्षा जरूरी रहेकोमा जोड दिए । तर, त्यसअघि भोटमार्फत् कांग्रेसलाई जिताउनु पर्ने बताए । ‘अहिले सर्लाहीलगायतका मधेशका जिल्लामा शिक्षा, स्वास्थ्य र सिँचाइ मुख्य समस्या हो । यहाँको जग नै बलियो बनाउनु छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि युवाहरूले कांग्रेसको बारेमा एक जना बराबर पाँच जना परिवारलाई बुझाउनुपर्ने स्थिति छ । तपाईं युवाहरूले यस बारेमा जिम्मा लिइदिनुपर्छ । मैले मेरो टिमसँग पनि यही भनेको छु ।’

सभापति थापाले कांग्रेस पार्टीलाई देश चलाउने उत्साह र अनुभव दुवै रहेकाले सर्लाही मात्रै नभएर देशको नेतृत्वका लागि जिम्मेवारी दिन आग्रह गरे । ‘देशको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएमा के गर्ने भनेर ‘प्रोजेक्ट गभर्मेन्ट’ तयार छ,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री बनेपछि पाँच वर्षमा गर्ने कामको विस्तृत अध्ययन अनुसन्धान गरेका छौं । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा दिने अधिकार देशभरका मतदातामा छ ।’

गगन थापा नेपाली कांग्रेस
