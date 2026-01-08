+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
१८ दिन बाँकी
Election Banner

उम्मेदवारहरू

३४०६
Candidates
प्रत्यक्ष ३४०६
सामानुपातिक १२७०
All Candidates

हट सिटहरु

६२
Hot Seat
All Hot Seats

पार्टीहरु

६८
Parties
All Parties

चुनाव क्षेत्रहरु

१६५
Constituencies
View All
Comments
Shares

श्वास-प्रश्वाससम्बन्धी समस्याको एकै ठाउँ उपचार हुने गरी ‘नेशनल चेष्ट सेन्टर’ स्थापना

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन ३ गते १०:११

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • ललितपुरको मानभवनमा श्वास–प्रश्वाससम्बन्धी उपचारका लागि \'नेशनल चेष्ट सेन्टर\' स्थापना गरिएको छ।

३ फागुन, काठमाडौं । श्वास–प्रश्वास सम्बन्धी समस्याको उपचारका लागि ललितपुरको मानभवनमा ‘नेशनल चेष्ट सेन्टर’ स्थापना गरिएको छ । श्वास–प्रश्वास सम्बन्धी बिरामीहरूलाई विशेषज्ञ, गुणस्तरीय तथा सहुलियत दरमा सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले यस संस्थाको स्थापना गरिएको नेशनल चेष्ट सेन्टरका अध्यक्ष मधुसूदन घिमिरेले जानकारी दिए ।

नेपालमा पछिल्लो समय श्वास–प्रश्वासका बिरामी बढ्दै गएका छन् । सवारी साधनको अत्यधिक चाप, पुराना डिजेल इन्जिन, निर्माण कार्यबाट उड्ने धुलो, उद्योगजन्य उत्सर्जन तथा खुला रूपमा फोहोर जलाउने जस्ता कारणहरूले वायु प्रदूषणको स्तर उच्च बन्दै गएको छ । कोभिड–१९ पश्चात श्वास–प्रश्वास सम्बन्धी परामर्श तथा परीक्षण गराउने बिरामीहरूको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको चिकित्सकहरूले बताउने गरेका छन् ।

नेपालमा यसअघि श्वास–प्रश्वाससम्बन्धी उपचारमा समर्पित, बहुआयामिक सेवा दिने छुट्टै चेष्ट सेन्टरको अभाव रहेको अवस्थामा यो संस्था स्थापना गरिएको घिमिरेले बताए । यसले
श्वास–प्रश्वाससम्बन्धी रोगको उपचारमा नयाँ आयाम थप्ने दावी उनले गरे ।

उनका अनुसार चेष्ट सेन्टरमा श्वास–प्रश्वाससम्बन्धी रोगको पहिचान, परामर्श, उपचार लगायत सबै प्रकारका सेवा उपलब्ध छन् ।

श्वास-प्रश्वास रोग
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

टी-२० विश्वकपमा सोमपालको इतिहास, नेपालका तीनै संस्करण खेल्ने एक्लो खेलाडी

टी-२० विश्वकपमा सोमपालको इतिहास, नेपालका तीनै संस्करण खेल्ने एक्लो खेलाडी
वेस्ट इन्डिजविरुद्ध टस हारेर ब्याटिङ गर्दै नेपाल, सोमपालले खेल्दै

वेस्ट इन्डिजविरुद्ध टस हारेर ब्याटिङ गर्दै नेपाल, सोमपालले खेल्दै
स्याङ्जा-१ : एकै बैंकका २ पूर्वअध्यक्ष आमनेसामने

स्याङ्जा-१ : एकै बैंकका २ पूर्वअध्यक्ष आमनेसामने
बाख्रा चराउन गएका व्यक्तिको ढुङ्गाले लागेर मृत्यु

बाख्रा चराउन गएका व्यक्तिको ढुङ्गाले लागेर मृत्यु
धनकुटाका उम्मेदवारको शैक्षिक योग्यता : सामान्य लेखपढदेखि एमए पाससम्म

धनकुटाका उम्मेदवारको शैक्षिक योग्यता : सामान्य लेखपढदेखि एमए पाससम्म
इमान्दार अभ्यासलाई ट्रोल संस्कृतिको चुनौती

इमान्दार अभ्यासलाई ट्रोल संस्कृतिको चुनौती

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

प्रेममा पुग्ने सात चरण

प्रेममा पुग्ने सात चरण

14 Stories
के शिलाजित जसले पनि खान मिल्छ ?

के शिलाजित जसले पनि खान मिल्छ ?

14 Stories
५ संकेत, जब कोही प्रेममा पर्छन्

५ संकेत, जब कोही प्रेममा पर्छन्

7 Stories
शरीरमा अक्सिजन कम भए के गर्ने ?

शरीरमा अक्सिजन कम भए के गर्ने ?

10 Stories
जेनजीले गर्ने ‘६-७ डेटिङ’ के हो ?

जेनजीले गर्ने ‘६-७ डेटिङ’ के हो ?

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित