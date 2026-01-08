+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
१८ दिन बाँकी
Election Banner

उम्मेदवारहरू

३४०६
Candidates
प्रत्यक्ष ३४०६
सामानुपातिक १२७०
All Candidates

हट सिटहरु

६२
Hot Seat
All Hot Seats

पार्टीहरु

६८
Parties
All Parties

चुनाव क्षेत्रहरु

१६५
Constituencies
View All
Comments
Shares

फिल्म आउँछ, जान्छ-तर दर्शकलाई थाहै हुँदैन

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन ३ गते १४:२७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • गएको शुक्रबार तीन नयाँ नेपाली फिल्म 'बिगुल', 'श्री बुकुरो : द होम कलिङ' र 'शिवांश : च्याप्टर १' रिलिज भए पनि दर्शक उपस्थिति न्यून छ।
  • नेपाली फिल्म उद्योगमा गुणस्तर र प्रचारप्रसार कमजोर हुँदा दर्शक हलमा जान कम रुचाउँछन् र ओटिटी प्लेटफर्म तथा विदेशी फिल्मलाई प्राथमिकता दिन्छन्।
  • निर्माताले गुणस्तर सुधार गर्न र प्रचारमा लगानी बढाउनुपर्ने, साथै वितरक र हल सञ्चालकले संयुक्त रणनीति बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

नेपाली सिनेमा हलहरूमा अहिले कुन–कुन फिल्म चलिरहेका छन्  ? धेरै दर्शकलाई यो जानकारी नै छैन । गएको शुक्रबार  मात्र तीन नयाँ नेपाली फिल्म रिलिज भए : बिगुल, श्री बुकुरो : द होम कलिङ र शिवांश : च्याप्टर १ । भ्यालेन्टाइन डे र महाशिवरात्रिको मौका छोपेर रिलिज भए पनि यी फिल्महरूको चर्चा न्यून छ । हलहरूमा दर्शकको उपस्थिति पनि उल्लेख्य छैन ।

बिगुलमा बेनिशा हमाल र नरेन खड्काको मुख्य अभिनय छ, श्री बुकुरोमा लक्ष्मी गिरी र आर्शिवाद क्षेत्री, भने शिवांशमा प्रवीण खतिवडा, तेज गिरी लगायतका कलाकार छन् । यी फिल्महरूको प्रचारप्रसार कमजोर रहेछ । यसअघि माघ २३ मा रिलिज भएका कुमारीले भने केही हाइप र दर्शक तानेका थिए । कुमारी अझै पनि केही हलमा चलिरहेको छ र युवा दर्शकहरूले मन पराइरहेका छन् । तर नयाँ तीन फिल्मले त्यस्तो प्रभाव छोड्न सकेका छैनन् । हलहरू सुनसानजस्तै छन् ।

किन यस्तो हुन्छ ? यसको कारण एउटै होइन, बहुआयामिक छन् :

१. फिल्मको गुणस्तर :

दर्शकलाई राम्रो कथा, उत्कृष्ट अभिनय, निर्देशन र प्राविधिक पक्ष चाहिन्छ । यदि फिल्मले भावनात्मक रूपमा छुन्छ वा मनोरञ्जन दिन्छ भने मात्र मुखले मुख फैलिन्छ । कमजोर स्क्रिप्ट वा निर्माणले सुरुमै असफल बनाउँछ ।

२. प्रचारप्रसारको कमी :

नेपाली फिल्म उद्योगमा मार्केटिङ रणनीति अझै परिपक्व छैन । ट्रेलर, पोस्टर, सोसल मिडिया क्याम्पेन, टीभी स्पट, इन्टरभ्यू र इभेन्टहरू प्रभावकारी रूपमा चलाउन सकिँदैन । ‘फिल्म आउँदैछ’ भन्ने सन्देश नै दर्शकसम्म पुग्दैन । बलिउड वा हलिउडजस्तो भव्य प्रचार हुँदैन ।

३. दर्शकको बानी र प्रतिस्पर्धा :

नेपाली दर्शक अहिले ओटिटी प्लेटफर्म, बलिउड र हलिउडतिर बढी आकर्षित छन् । हलमा जान महँगो लाग्छ, समय लाग्छ । यदि फिल्मले ‘मस्ट वाच’ को फील दिन सकेन भने दर्शक घरमै बस्छन् ।

४. ओपनिङ वीकेण्डको महत्व :

फिल्मको सफलताको पहिलो मापन पहिलो तीन दिनको कलेक्सन हो । राम्रो ओपनिङले वर्ड अफ माउथ बढाउँछ, थप स्क्रिन मिल्छ र लगानी जोगिन्छ । तर प्रचार कमजोर हुँदा सुरुमै दर्शक नआउँदा फिल्म ‘गोलखाडी’ मा पर्छ ।

समाधान के त ? निर्माताले गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्छ । प्रचारमा लगानी बढाउनुपर्छ—सोसल मिडियामा ट्रेन्डिङ कन्टेन्ट, इन्फ्लुएन्सरसँग सहकार्य, प्रिमियर शो, फ्यान इभेन्ट आदि । वितरक र हल सञ्चालकले पनि संयुक्त रणनीति बनाउनुपर्छ । दर्शकलाई ‘यो फिल्म हेर्नैपर्छ’ भन्ने उत्सुकता जगाउन सके मात्र नेपाली सिनेमा हल भरिन सक्छन् ।

अहिलेको अवस्था हेर्दा नेपाली फिल्म उद्योगले गुणस्तर र मार्केटिङ दुवैमा सुधार गर्न जरुरी छ । नत्र फिल्म आउँछन्, जान्छन्—तर दर्शकलाई थाहै हुँदैन !

शिवांश
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

फलफूलको जुस कि सिंगै फलफूल, स्वास्थ्यका लागि कुन राम्रो ?

फलफूलको जुस कि सिंगै फलफूल, स्वास्थ्यका लागि कुन राम्रो ?

12 Stories
प्रेममा पुग्ने सात चरण

प्रेममा पुग्ने सात चरण

14 Stories
के शिलाजित जसले पनि खान मिल्छ ?

के शिलाजित जसले पनि खान मिल्छ ?

14 Stories
५ संकेत, जब कोही प्रेममा पर्छन्

५ संकेत, जब कोही प्रेममा पर्छन्

7 Stories
शरीरमा अक्सिजन कम भए के गर्ने ?

शरीरमा अक्सिजन कम भए के गर्ने ?

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित