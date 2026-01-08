फिल्म आउँछ, जान्छ-तर दर्शकलाई थाहै हुँदैन

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- गएको शुक्रबार तीन नयाँ नेपाली फिल्म 'बिगुल', 'श्री बुकुरो : द होम कलिङ' र 'शिवांश : च्याप्टर १' रिलिज भए पनि दर्शक उपस्थिति न्यून छ।
- नेपाली फिल्म उद्योगमा गुणस्तर र प्रचारप्रसार कमजोर हुँदा दर्शक हलमा जान कम रुचाउँछन् र ओटिटी प्लेटफर्म तथा विदेशी फिल्मलाई प्राथमिकता दिन्छन्।
- निर्माताले गुणस्तर सुधार गर्न र प्रचारमा लगानी बढाउनुपर्ने, साथै वितरक र हल सञ्चालकले संयुक्त रणनीति बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
नेपाली सिनेमा हलहरूमा अहिले कुन–कुन फिल्म चलिरहेका छन् ? धेरै दर्शकलाई यो जानकारी नै छैन । गएको शुक्रबार मात्र तीन नयाँ नेपाली फिल्म रिलिज भए : बिगुल, श्री बुकुरो : द होम कलिङ र शिवांश : च्याप्टर १ । भ्यालेन्टाइन डे र महाशिवरात्रिको मौका छोपेर रिलिज भए पनि यी फिल्महरूको चर्चा न्यून छ । हलहरूमा दर्शकको उपस्थिति पनि उल्लेख्य छैन ।
बिगुलमा बेनिशा हमाल र नरेन खड्काको मुख्य अभिनय छ, श्री बुकुरोमा लक्ष्मी गिरी र आर्शिवाद क्षेत्री, भने शिवांशमा प्रवीण खतिवडा, तेज गिरी लगायतका कलाकार छन् । यी फिल्महरूको प्रचारप्रसार कमजोर रहेछ । यसअघि माघ २३ मा रिलिज भएका कुमारीले भने केही हाइप र दर्शक तानेका थिए । कुमारी अझै पनि केही हलमा चलिरहेको छ र युवा दर्शकहरूले मन पराइरहेका छन् । तर नयाँ तीन फिल्मले त्यस्तो प्रभाव छोड्न सकेका छैनन् । हलहरू सुनसानजस्तै छन् ।
किन यस्तो हुन्छ ? यसको कारण एउटै होइन, बहुआयामिक छन् :
१. फिल्मको गुणस्तर :
दर्शकलाई राम्रो कथा, उत्कृष्ट अभिनय, निर्देशन र प्राविधिक पक्ष चाहिन्छ । यदि फिल्मले भावनात्मक रूपमा छुन्छ वा मनोरञ्जन दिन्छ भने मात्र मुखले मुख फैलिन्छ । कमजोर स्क्रिप्ट वा निर्माणले सुरुमै असफल बनाउँछ ।
२. प्रचारप्रसारको कमी :
नेपाली फिल्म उद्योगमा मार्केटिङ रणनीति अझै परिपक्व छैन । ट्रेलर, पोस्टर, सोसल मिडिया क्याम्पेन, टीभी स्पट, इन्टरभ्यू र इभेन्टहरू प्रभावकारी रूपमा चलाउन सकिँदैन । ‘फिल्म आउँदैछ’ भन्ने सन्देश नै दर्शकसम्म पुग्दैन । बलिउड वा हलिउडजस्तो भव्य प्रचार हुँदैन ।
३. दर्शकको बानी र प्रतिस्पर्धा :
नेपाली दर्शक अहिले ओटिटी प्लेटफर्म, बलिउड र हलिउडतिर बढी आकर्षित छन् । हलमा जान महँगो लाग्छ, समय लाग्छ । यदि फिल्मले ‘मस्ट वाच’ को फील दिन सकेन भने दर्शक घरमै बस्छन् ।
४. ओपनिङ वीकेण्डको महत्व :
फिल्मको सफलताको पहिलो मापन पहिलो तीन दिनको कलेक्सन हो । राम्रो ओपनिङले वर्ड अफ माउथ बढाउँछ, थप स्क्रिन मिल्छ र लगानी जोगिन्छ । तर प्रचार कमजोर हुँदा सुरुमै दर्शक नआउँदा फिल्म ‘गोलखाडी’ मा पर्छ ।
समाधान के त ? निर्माताले गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्छ । प्रचारमा लगानी बढाउनुपर्छ—सोसल मिडियामा ट्रेन्डिङ कन्टेन्ट, इन्फ्लुएन्सरसँग सहकार्य, प्रिमियर शो, फ्यान इभेन्ट आदि । वितरक र हल सञ्चालकले पनि संयुक्त रणनीति बनाउनुपर्छ । दर्शकलाई ‘यो फिल्म हेर्नैपर्छ’ भन्ने उत्सुकता जगाउन सके मात्र नेपाली सिनेमा हल भरिन सक्छन् ।
अहिलेको अवस्था हेर्दा नेपाली फिल्म उद्योगले गुणस्तर र मार्केटिङ दुवैमा सुधार गर्न जरुरी छ । नत्र फिल्म आउँछन्, जान्छन्—तर दर्शकलाई थाहै हुँदैन !
