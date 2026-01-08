+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
१८ दिन बाँकी
Election Banner

उम्मेदवारहरू

३४०६
Candidates
प्रत्यक्ष ३४०६
सामानुपातिक १२७०
All Candidates

हट सिटहरु

६२
Hot Seat
All Hot Seats

पार्टीहरु

६८
Parties
All Parties

चुनाव क्षेत्रहरु

१६५
Constituencies
View All
Comments
Shares

६ फिल्म, जसले राजनीति नै बदलिदिए

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन ३ गते १५:२२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • उपन्यासकार अरुन्धती रोयले बर्लिन फिल्म फेस्टिभलका जुरी अध्यक्ष विम वेन्डर्ससँग विचार नमिल्दा सहभागी नहुने निर्णय गरिन्।

के फिल्म फेस्टिभलहरू स्क्रिनिङ र रेड कार्पेटमा मात्र सीमित हुनुपर्छ ? के तिनले हामीलाई सोच्न बाध्य पार्नु पर्दैन ? उपन्यासकार अरुन्धती रोय पक्कै त्यस्तै सोच्छिन् । यहीकारण बर्लिन फिल्म फेस्टिभलका जुरी अध्यक्ष विम वेन्डर्ससँग विचार नमिल्दा उनले यो फेस्टिभलमा सहभागी नै नहुने निर्णय गरिन् ।

किनकि वेन्डर्स फिल्महरू राजनीतिबाट टाढा रहनुपर्छ भन्ने तर्क गर्छन् । तर, रोय वेन्डर्सको उक्त भनाइ विवेकसंगत नभएको ठान्छिन् । यथार्थमा पनि रोय सत्यको नजिक देखिन्छिन् । किनकि केही फिल्महरूले सामाजिक मुद्दाहरूमा जनमत मात्र बदलेका छैनन्, बरु प्रत्यक्ष रूपमा कानुन निर्माणमा समेत भूमिका खेलेका छन् । आज हामी राजनीति कोर्स नै परिवर्तन गरेका यस्तै केही फिल्महरूबारे चर्चा गर्दैछौँ

१.अ फ्यान्टास्टिक वुमन

सेबास्टियन लेलियोको सन् २०१७ को यो ड्रामा एक ट्रान्सजेन्डर महिलाको बारेमा थियो । यसमा आफ्नो मृत पार्टनरको परिवारबाट स्वीकार्यता पाउन संघर्ष गरिरहेकी महिलाको कथा देखाइएको छ ।

फिल्मले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ठूलो सफलता पायो । ओस्कारमा उत्कृष्ट विदेशी भाषाको फिल्मको उपाधि जित्यो । तर यसको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव भने यसैको छायांकनस्थल चिलीमा भयो ।

किनकि यो फिल्मले चिलीको राजनीतिक वातावरण बदल्यो । करिब पाँच वर्षदेखि संसदमा अड्किएको ‘लिङ्ग पहिचान कानुन’ पारित भयो । त्यसमा यो फिल्मको निकै ठूलो भूमिका रहेको छ ।

२‍.अ गर्ल इन द रिभर

सन् २०१६ मा शर्मिन ओबेद चिनोयले पाकिस्तानमा हुने अनर किलिङ्ग्स अर्थात् इज्जतका नाममा गरिने हत्या सम्बन्धी लघुवृत्तचित्र बनाइन् । त्यसका लागि उनले आफ्नो दोस्रो ओस्कार समेत जितेकी थिइन् ।

त्यस व्यक्तिगत सफलतासँगै यो लघुवित्तले पाकिस्तानमा इज्जतका नाममा हुने हत्यासम्बन्धी कानुन बदल्न भूमिका पनि खेल्यो । पाकिस्तानी सरकारले यस्ता हत्याहरूका लागि कडा सजायको व्यवस्था गर्ने र हत्यारालाई परिवारलाई माफीबाट उम्कन दिने कानुनी छिद्रहरू बन्द गर्ने कानुन पारित गर्‍यो ।

यस्तो कुरा नै एउटा सशक्त फिल्मको शक्ति भएको शर्मिनले बताउने गरेका छन् ।

३.अ ह्यान्डफुल अफ एश

यो वृत्तचित्र बनाउन निर्माता सारा अमीन र नबाज अहमदले १० वर्ष कुर्दिस्‍तानका सडकहरूमा बिताएका थिए । यसमा महिला र पुरुषहरूको यौनाङ्ग काट्ने कुप्रथाबारे देखाइएको छ । जुन धार्मिक विश्वासका आधारमा गर्ने गरिन्छ । तर, यसकारण धेरैले स्वास्थ्य समस्या भोग्छन् । कतिको त मृत्यु समेत हुन जान्छ ।

यसै विषयबारे बनाइएको वृत्तचित्रले संसदमा गहिरो प्रभाव पार्‍यो । र, सन् २०११ मा कुर्दिस्‍तानको संसदले यो प्रथालाई गैरकानूनी घोषणा गर्ने नै विधेयक पारित गर्‍यो ।

४.क्याथी कम होम

केन लोचको सन् १९६६ को यो फिल्ममा एउटी महिला कसरी गरिबीको खाडलमा भाँसिन्छिन् र घरबारविहीन हुन्छिन् भन्ने दर्दनाक कथा देखाइएको छ । उक्त समयमा अमेरिकामा समेत यस्ता महिलाहरूको संख्या अत्यधिक हुने गर्थ्यो ।

पछि यसकै प्रभावमा ‘क्राइसिस’ नामक परोपकारी संस्थाको स्थापना भयो । जसले घरबारविहीन महिलाहरूको हकअधिकारबारे लड्थ्यो । त्यस्तै १९७७ मा त ‘हाउसिङ एक्ट’ नै पारित भयो ।

त्यस विधेयकले क्याथीको जस्तै घरबारविहीन परिवारलाई पुन:स्थापना गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ ।

५.साइलेन्स्ड

‘स्क्विड गेम’ बनाउनुअघि यसका निर्देशक ह्वाङ डोङ ह्युकले सन् २०११ मा दक्षिण कोरियाको ग्वान्ग्जु इन्ह्वा स्कूलमा बहिरा बालबालिकामाथि भएको यौन दुर्व्यवहारबारे वित्तचित्र बनाएका थिए, साइलेन्स्ड ।

त्यसले अपराधसँगसँगै त्यसपछिको सुस्त न्यायिक प्रक्रियालाई समेत चित्रण गरेको थियो । जसले आमजनतामा आक्रोश पैदा गर्‍यो । प्रतिफलस्वरुप कोरियाली राष्ट्रिय सभाले ‘डोगानी कानुन’ नै ल्यायो ।

त्यस कानुनले १३ वर्ष मुनिका बालबालिका र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू विरुद्धको यौन अपराधको हदम्याद हटाएको थियो ।

६.द स्नेक पिट

एनाटोल लिटवाकले फ्र्याङ्क काप्रासँग मिलेर धेरै फिल्महरू निर्देशन गरेका थिए । तर उनको सन् १९४८ को मनोवैज्ञानिक ड्रामा ‘द स्नेक पिट’ले जनमत नै परिवर्तन गर्‍यो । यसमा भर्जिनिया नामकी एक महिलाको कथा देखाइएको छ । ती पात्र मनोचिकित्सा अस्पतालमा हुन्छिन् तर आफू त्यहाँ कसरी पुगिन् भन्ने उनलाई सम्झना हुँदैन ।

‘स्नेक पिट’ले एउटा यस्तो कोठालाई जनाउँछ, जहाँ निको नहुने मानिएका बिरामीहरूलाई अलपत्र छोडिन्थ्यो । तर, यस फिल्मपछि अमेरिकाका धेरै राज्यहरूले मनोचिकित्सा अस्पतालहरूको अवस्था सुधार्न कानुन नै परिवर्तन गरेका थिए ।

गार्डियनबाट

फिल्म राजनीति
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

फलफूलको जुस कि सिंगै फलफूल, स्वास्थ्यका लागि कुन राम्रो ?

फलफूलको जुस कि सिंगै फलफूल, स्वास्थ्यका लागि कुन राम्रो ?

12 Stories
प्रेममा पुग्ने सात चरण

प्रेममा पुग्ने सात चरण

14 Stories
के शिलाजित जसले पनि खान मिल्छ ?

के शिलाजित जसले पनि खान मिल्छ ?

14 Stories
५ संकेत, जब कोही प्रेममा पर्छन्

५ संकेत, जब कोही प्रेममा पर्छन्

7 Stories
शरीरमा अक्सिजन कम भए के गर्ने ?

शरीरमा अक्सिजन कम भए के गर्ने ?

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित