+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

निर्वाचनमा मधेशमा कसलाई कति सहज, कति सकस ?

यो व्यवस्थाभित्र शोषित–उत्पीडित वर्गको भोट आवश्यक मानिन्छ तर उनीहरूको नेतृत्व, नीति निर्माण र निर्णयकारी भूमिका आवश्यक ठानिँदैन । ‘मिश्रित बसोबास’ को भाष्य निर्माण गर्दै बहुसङ्ख्यक उत्पीडित समुदायलाई नेतृत्वबाट टाढा राख्ने अभ्यासले राज्यसत्ता क्रमशः सीमित शासक वर्ग र जातिको हातमा सङ्कुचित हुँदै गएको छ ।

0Comments
Shares
राजेश विद्रोही राजेश विद्रोही
२०८२ फागुन ४ गते ६:३८

मधेश प्रदेशमा यसपटकको निर्वाचन केवल उम्मेदवार र पार्टीबीचको प्रतिस्पर्धा मात्र होइन, बरू सामाजिक संरचना, जातीय समीकरण, राजनीतिक संस्कार र सत्ताको चरित्रबीचको गहिरो टकराव हुने देखिएको छ । कुल ३५ लाख १७ हजार १२३ मतदाता रहेको मधेशका आठ जिल्लामा फैलिएका ३२ सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्रमा १ हजार ५४ जना उम्मेदवार मैदानमा छन् । एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा एकदेखि दुई लाखसम्म मतदाता रहेका छन् ।

जातीय जनसङ्ख्याको संरचना हेर्दा अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रमा यादव समुदाय सबैभन्दा ठूलो मतदाता समूहका रूपमा देखिन्छ । त्यसपछि आदिवासी–जनजाति, दलित, मुस्लिम र थारु समुदायहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति छ । कतिपय क्षेत्रमा दलित समुदाय पहिलो, केहीमा दोस्रो र अधिकांशमा तेस्रो ठूलो समूहका रूपमा रहेका छन् । तर यति ठूलो जनसङ्ख्या हुँदाहुँदै पनि दलित समुदायलाई आजसम्म निर्वाचन प्रक्रियामा निर्णायक होइन, बरु हरेक निर्वाचनमा ‘बलिको बोका’ का रूपमा प्रयोग गरिँदै आएको यथार्थ गम्भीर छ ।

यसको मूल कारण कुनै समुदायको कमजोरी होइन, बरू दलाल पुँजीवादी लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको संरचनात्मक चरित्र हो । यो व्यवस्थाभित्र शोषित–उत्पीडित वर्गको भोट आवश्यक मानिन्छ तर उनीहरूको नेतृत्व, नीति निर्माण र निर्णयकारी भूमिका आवश्यक ठानिँदैन । ‘मिश्रित बसोबास’ को भाष्य निर्माण गर्दै बहुसङ्ख्यक उत्पीडित समुदायलाई नेतृत्वबाट टाढा राख्ने अभ्यासले राज्यसत्ता क्रमशः सीमित शासक वर्ग र जातिको हातमा सङ्कुचित हुँदै गएको छ ।

यही संरचनाभित्र पछिल्लो समय काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाहको प्रभावसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को घण्टी चुनावी लहरका रूपमा देखिएको छ । यो लहर मुख्यतः सहर, चियापसल र सामाजिक सञ्जालमा प्रभावशाली देखिन्छ । तर सङ्गठनात्मक कमजोरीका कारण ग्रामीण क्षेत्र र परम्परागत शक्ति सञ्जालभित्र यसले समान प्रभाव पार्न सकेको छैन । त्यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा कडा प्रतिस्पर्धा भए पनि अपेक्षाकृत नतिजा कमजोर आउने सम्भावना छ । बरु यसको प्रभाव समानुपातिक मतमा बढी देखिने सङ्केत स्पष्ट छन् ।

चुनाव जित्ने प्रक्रिया कुनै एउटै कारणमा निर्भर हुँदैन । जातीय समीकरण, सङ्गठनात्मक मजबुती, आर्थिक स्रोत, उम्मेदवारको व्यक्तिगत प्रभाव र तत्कालीन लहर- यी सबै तत्त्वको संयुक्त परिणाम नै चुनावी नतिजा हो । व्यवहारमा साम, दाम, दण्ड, भेद र प्रभाव सबै प्रयोग भइरहेका छन् । त्यसमा पनि शासक वर्गलाई अनुकूल हुने गरी गरिएको निर्वाचन क्षेत्र सीमाङ्कन, स्वतन्त्र उम्मेदवारको ठूलो सङ्ख्या र उत्पीडित वर्गभित्रको आक्रोशले परिणामलाई झनै जटिल बनाएको छ ।

विशेषगरी गाउँघरमा मतदाता सामाजिक, जातीय र स्थानीय नेतृत्वमार्फत सङ्गठित छन् । चुनाव नजिकिँदै जाँदा धेरै मतदाताले अन्तिम निर्णय आफ्नै समुदाय वा स्थानीय नेतृत्वसँग परामर्श गरेर लिने प्रवृत्ति देखिन्छ । यी नेतृत्वहरू जनताको दुःख–सुखमा साथ दिने, विवाद समाधान गर्ने र प्रशासनसँग समन्वय गरिदिने भएकाले जनता उनीहरूसँग भावनात्मक र व्यावहारिक रूपमा गहिरो गरी बाँधिएका हुन्छन् ।

यो अवस्था जनताको कमजोरी होइन । बरु राज्य र राजनीतिक दलहरूले दशकौँदेखि विकास गरेको संरचनात्मक संस्कारको परिणाम हो । जाति, पैसा, रक्सी र उपहारमार्फत भोट खरिद गर्ने गलत अभ्यास दीर्घकालीन रूपमा स्वयं दलहरूकै लागि घातक बन्दै गएको छ । विडम्बना के छ भने, यसरी प्रयोग हुने स्रोतसाधन प्रायः राज्य र जनताबाटै सङ्कलित हुन्छ ।

आज अवस्था यहाँसम्म आइपुगेको छ कि जनताले सबै सुविधा लिन्छन्, तर मत भने आफूले मन पराउने उम्मेदवारलाई मात्र दिन्छन् । यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी यही विकृत राजनीतिक संस्कारको हो । राज्य, दल र नेतृत्वले जस्तो राजनीतिक थिति बसाल्छन्, नागरिकको राजनीतिक चेतना र व्यवहार पनि त्यसैअनुसार विकास हुँदै जान्छ ।

समग्र रूपमा हेर्दा मधेशमा यादव समुदाय सबैभन्दा ठूलो जनसङ्ख्या समूह हो भने दलित, मुस्लिम, थारु लगायतका समुदायहरूको पनि उल्लेखनीय उपस्थिति छ । तर बहुसङ्ख्यक जनसङ्ख्या हुँदाहुँदै पनि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा शक्ति, स्रोत र निर्णय प्रक्रिया अझै परम्परागत शासक वर्गकै नियन्त्रणमा सीमित छ । लोकतन्त्रपछि केही ढोका खुले पनि संस्थागत दमन, शोषण र उत्पीडनको अन्त्य हुन सकेको छैन ।

अल्पसङ्ख्यक तर शक्तिशाली शासक वर्गले बहुसङ्ख्यक समुदायमाथि थोपरिएको गरिबी, अभाव र असुरक्षालाई योजनाबद्ध रूपमा आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न प्रयोग गरिरहेको देखिन्छ । बेरोजगारी, वैदेशिक पलायन, कृषि र उद्योगको पतनजस्ता ज्वलन्त समस्याभन्दा दलहरूले टिकट वितरणमा शासक जाति, पुँजीपति र मिडियामुखी अनुहारलाई प्राथमिकता दिइरहेका छन् । यसले बहुसङ्ख्यक वर्गलाई झनै सङ्कटतर्फ धकेलिरहेको छ ।

यद्यपि दीर्घकालीन दृष्टिले चेतनाको विस्तार, राजनीतिक जागरण, वैकल्पिक शक्तिको उदय र उत्पीडित वर्गको साङ्गठनिक एकतासँगै यस्ता विकृत अभ्यासहरू क्रमशः कमजोर हुँदै जाने सम्भावना छ । लोकतन्त्र मजबुत हुँदै वास्तविक प्रतिनिधित्वतर्फ उन्मुख हुने आशा यहीँबाट जन्मिन्छ ।

चुनावी लहरले कुनै नयाँ दललाई करिब पचास प्रतिशत दाबेदारीसम्म पुर्‍याउन सक्छ । तर बाँकी पचास प्रतिशत निर्णायक हुन्छ । यही चरणमा उम्मेदवारको चरित्र, पार्टी सङ्गठनको दीर्घकालीन उपस्थिति, जनताको दैनिक जीवनमा पार्टीको भूमिका, जातीय समीकरण, निर्वाचन क्षेत्र सीमाङ्कन, आर्थिक क्षमता र प्रविधि–मैत्री रणनीति निर्णायक बन्छन् ।

आज मोबाइल र सामाजिक सञ्जालले अनपढ नागरिकसम्म सूचना पुर्‍याएको छ । विशेषतः सहरी क्षेत्रमा प्रत्यक्ष सम्पर्क कमजोर हुने भएकाले प्रविधिको प्रयोग झनै महत्त्वपूर्ण बनेको छ । यी सबै पक्षबीच समन्वय हुन सकेन भने जित नजिक पुगेर पनि हार व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।

पुराना दलसँग हरेक समुदायमा मजबुत सङ्गठन भएकाले प्रत्यक्षतर्फ उनीहरू अझै बलिया छन् । नयाँ दल र आकस्मिक लहरमा यस्तो साङ्गठनिक आधार कमजोर हुन्छ । त्यसैले परिवर्तन चाहने मतदाता पनि पुरानो निष्ठा सजिलै त्याग्न सक्दैनन् । परिणामतः प्रत्यक्षभन्दा समानुपातिक मत बढ्ने तर सत्ता र निर्णय प्रक्रियामा अपेक्षित प्रभाव नपर्ने अवस्था दोहोरिन सक्छ ।

इतिहासले देखाएको छ- हरेक परिवर्तनमुखी आन्दोलनलाई संस्थागत गर्ने अन्तिम जिम्मेवारी मधेशले नै लिँदै आएको छ । यसपटकको जेनजी आन्दोलनलाई पनि संस्थागत गर्ने भूमिकामा मधेश उभिएको छ । जसको केन्द्रबिन्दु यतिबेला झापा र सर्लाही बनेका छन् । फागुन २१ तिर विश्वको ध्यान यहीँ केन्द्रित हुनु संयोग होइन । यही नै अहिलेको चुनावी यथार्थ र मुख्य चुनौती हो ।

प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०८२ मधेश प्रदेश
लेखक
राजेश विद्रोही

राजेश विद्रोही लेखक तथा अभियन्ता हुन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

सञ्जालको लोकप्रियता रोज्ने कि नेतृत्वको क्षमता ?

सञ्जालको लोकप्रियता रोज्ने कि नेतृत्वको क्षमता ?
इमान्दार अभ्यासलाई ट्रोल संस्कृतिको चुनौती

इमान्दार अभ्यासलाई ट्रोल संस्कृतिको चुनौती
स्याङ्जालाई नमूना बनाउने भन्दै कांग्रेस उम्मेदवारले सार्वजनिक गरे संकल्प पत्र

स्याङ्जालाई नमूना बनाउने भन्दै कांग्रेस उम्मेदवारले सार्वजनिक गरे संकल्प पत्र
गोरखा २ मा जित्नेहरू प्रधानमन्त्री बन्छन्, उतै हराउँछन्

गोरखा २ मा जित्नेहरू प्रधानमन्त्री बन्छन्, उतै हराउँछन्
आजदेखि निर्वाचन प्रचार–प्रसार गर्न पाइने

आजदेखि निर्वाचन प्रचार–प्रसार गर्न पाइने
स्याङ्जा-१ : एकै बैंकका २ पूर्वअध्यक्ष आमनेसामने

स्याङ्जा-१ : एकै बैंकका २ पूर्वअध्यक्ष आमनेसामने

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

फलफूलको जुस कि सिंगै फलफूल, स्वास्थ्यका लागि कुन राम्रो ?

फलफूलको जुस कि सिंगै फलफूल, स्वास्थ्यका लागि कुन राम्रो ?

12 Stories
प्रेममा पुग्ने सात चरण

प्रेममा पुग्ने सात चरण

14 Stories
के शिलाजित जसले पनि खान मिल्छ ?

के शिलाजित जसले पनि खान मिल्छ ?

14 Stories
५ संकेत, जब कोही प्रेममा पर्छन्

५ संकेत, जब कोही प्रेममा पर्छन्

7 Stories
शरीरमा अक्सिजन कम भए के गर्ने ?

शरीरमा अक्सिजन कम भए के गर्ने ?

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित