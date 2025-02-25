News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- इंग्ल्यान्डले इटलीलाई २४ रनले हराउँदै आईसीसी टी-२० विश्वकप २०२६ समूह 'सी' को सुपर ८ मा स्थान पक्का गरेको छ।
- इंग्ल्यान्डले २० ओभरमा ७ विकेट गुमाएर २०७ रन बनाएको थियो भने इटलीले १७८ रनमा अलआउट भयो।
- इंग्ल्यान्डका जेमी ओभरटन र साम करानले समान ३ विकेट लिए भने नेपाल सुपर ८ को होडबाट बाहिरिसकेको छ।
४ फागुन, काठमाडौं । आईसीसी टी-२० विश्वकप २०२६ अन्तर्गत समूह ‘सी’ को खेलमा इटलीलाई हराउँदै इंग्ल्यान्ड सुपर ८ मा पुगेको छ ।
इंग्ल्यान्डको जितले इटलीसँगै स्कटल्यान्ड पनि सुपर ८ होडबाट बाहिरिएको छ । सुपर ८ मा पुग्ने दुवै टोलीको टुंगो लाग्ने यो पहिलो समूह भएको छ । नेपाल यसअघि नै सुपर ८ को होडबाट बाहिरिसकेको छ ।
कोलकातास्थित इडेन गार्डेन्समा भएको खेलमा इंग्ल्यान्डले इटलीलाई २४ रनले पराजित गर्यो । इंग्ल्यान्डले दिएको २०३ रनको बलियो लक्ष्य पछ्याएको इटलीले शानदार प्रदर्शन गरेपनि २० ओभरमा अलआउट हुँदै १७८ रन मात्र बनायो ।
इटलीका लागि बेन मानेन्तीले २५ बलमा ६० रनको आक्रामक पारी खेलेका थिए । ग्रान्ट स्टेवार्टले २३ बलमा ४५ रन बनाए । ओपनर जस्टिन मोस्काले ४२ रन बनाए ।
इंग्ल्यान्डका जेमी ओभरटनले ४ ओभरमा १८ रन दिएर ३ विकेट लिए । साम करानले ३ ओभरमा २२ रन दिएर ३ विकेट लिए । जोफ्रा आर्चरले २ तथा विल ज्याक्स र आदिल राशिदले १-१ विकेट लिए ।
त्यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको इंग्ल्यान्डले २० ओभरमा ७ विकेट गुमाएर २०७ रन बनाएको थियो । विल ज्याक्सले २२ बलमा अविजित ५३ रनको पारी खेलेका थिए । टम बेन्टनले ३० तथा फिल साल्टले २८ रन बनाए ।
इटलीका लागि ग्रान्ट स्टेवार्ट र क्रिसन कलुगमागेले २-२ विकेट लिँदा जेजे स्मट्स, अली हसन र बेन मानेन्तीले १-१ विकेट लिए ।
जितपछि ४ खेलमा ६ अंक जोडेको इंग्ल्यान्ड समूह ‘सी’ को दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ । ३ खेलमा ६ अंक भएको वेस्ट इन्डिज यसअघि नै सुपर ८ मा पुगिसकेको छ ।
३ खेलमा २ अंक भएका स्कटल्यान्ड र इटली क्रमश तेस्रो र चौथो स्थानमा छन् भने अंकविहीन नेपाल पुछारमा छ ।
प्रतिक्रिया 4