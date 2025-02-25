हेजलवूडको स्थानमा स्मिथ अस्ट्रेलियाको टी–२० विश्वकप टोलीमा समावेश

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- अस्ट्रेलियाले जोश हेजलवूडको चोटका कारण स्टिभ स्मिथलाई १५ सदस्यीय टी–२० विश्वकप टोलीमा समावेश गरेको छ।
- कप्तान मिचेल मार्शले चोटबाट निको भएर श्रीलंकाविरुद्ध खेल्ने सम्भावना रहेको छ।
- अस्ट्रेलियाले सुपर ८ मा पुग्न बाँकी दुई खेल जित्नुपर्नेछ र रनरेट निर्णायक बन्न सक्छ।
४ फागुन, मुम्बई । अस्ट्रेलियाले श्रीलंकाविरुद्धको महत्वपूर्ण खेलअघि स्टिभ स्मिथलाई आधिकारिक रूपमा १५ सदस्यीय टी–२० विश्वकप टोलीमा समावेश गरेको छ।
स्मिथले घाइते जोश हेजलवूडको स्थान लिएका हुन्। हेजलवूड ‘एचिल्स’ चोटका कारण प्रतियोगिताबाट बाहिरिएका थिए। आईसीसीको नियमअनुसार टोलीमा परिवर्तन खेलअघि स्वीकृत हुनुपर्ने भएकाले स्मिथलाई समयमै टोलीमा राखिएको हो।
स्मिथ केही दिनअघि श्रीलंकामा पुगेर टोलीसँग प्रशिक्षण गरिरहेका थिए। उनी सुरुवातमा कप्तान मिचेल मार्शको सम्भावित अनुपस्थितिका कारण कभरका रूपमा बोलाइएका थिए।
मार्शले चोटका कारण पहिलो दुई खेल गुमाएका थिए। तर उनले आइतबार पुनः प्रशिक्षण गरेका छन् र श्रीलंकाविरुद्ध खेल्ने सम्भावना रहेको छ।
अलराउन्डर मार्कस स्टोइनिस पनि हातमा चोट लागेपछि केही समय अनिश्चित थिए। तर उनी फिट घोषित भएका छन्।
यदि मार्श फर्किए वा स्मिथ खेल्ने अवस्थामा आए भने विकेटकिपर जोश इंग्लिस आफ्नो नियमित नम्बर ३ स्थानमा फर्किने सम्भावना छ। उनले मार्शको अनुपस्थितिमा पहिलो दुई खेलमा ओपनिङ गरेका थिए। म्याथ्यु रेन्शले पनि पछिल्ला खेलमा राम्रो प्रदर्शन गरेकाले टोलीमा आफ्नो स्थान जोगाउने देखिन्छ।
स्मिथ हालै बिग ब्यास लिगमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका थिए । उनले सिड्नी सिक्सर्सका लागि ६ खेलमा २९९ रन बनाएका थिए।
जिम्बावेसँगको हारपछि अस्ट्रेलिया समूह ‘बी’ मा तेस्रो स्थानमा छ। सुपर ८ मा पुग्न उसले बाँकी दुवै खेल जित्नुपर्ने हुनेछ।
अन्तिम खेल ओमानविरुद्ध हुनेछ, जहाँ आवश्यक परे रनरेट पनि निर्णायक बन्न सक्छ।
