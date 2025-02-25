नवलपुरमा सुविधासम्पन्न क्रिकेट एकेडेमी र प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना गर्ने योजना

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
४ फागुन, काठमाडौं । रुप्से स्पोर्टस् म्यानेज्मेन्टले नवलपुरको गैंडाकोटमा सुविधासम्पन्न क्रिकेट एकेडेमी र प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना गर्ने योजना अघि सारेको छ ।
रुप्से स्पोर्ट्सले प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दे गैंडाकोटमा आफ्नै स्वामित्वमा रहेको ५ बिघा क्षेत्रफलमा अत्याधुनिक पूर्वाधारसहितको क्रिकेट एकेडेमी र प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना गर्ने योजना अघि सारिएको जनाएको छ ।
नेपाली खेलाडीहरूलाई गुणस्तरीय प्रशिक्षण प्रदान गरी उनीहरूको क्षमता विकास गर्ने उद्देश्यसहित उक्त योजना अघि सारिएको स्पोर्टस्का अध्यक्ष रमेश पराजुलीले जानकारी दिए । जसमा एक सुविधासम्पन्न क्रिकेट एकेडेमी र इनडोर तथा आउटडोर स्पोर्टस् हल निर्माण गर्न गरिने पराजुलीले बताए ।
‘यसले युवा खेलाडीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रशिक्षण, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग र अभ्यासका लागि उत्कृष्ट वातावरण प्रदान गर्न छ’ उनले भने ।
नेपाल क्रिकेट संघ क्यानसँगको सहकार्यमा अगाडि बढ्ने योजना रहेको अध्यक्ष पराजुलीले उल्लेख गरे ।
