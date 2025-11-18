+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

ग्लोबल आईएमई बैंकबाट अन्तर्राष्ट्रिय अनलाइन भुक्तानी गर्दा सेवा शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन ५ गते १५:००

५ फागुन, काठमाडौं । ग्लोबल आईएमई बैंकले अन्तर्राष्ट्रि««य शैक्षिक प्रयोजनका लागि आवश्यक अन्तर्राष्ट्रिय अनलाइन भुक्तानी सेवा शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट प्रदान गर्ने विशेष योजना सार्वजनिक गरेको छ ।

बैंकले नेपाली विद्यार्थीलाई विशेषगरी शैक्षिक प्रयोजनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय अनलाइन भुक्तानी आईर्ईएलटीएस, टोफल, स्याट, जीम्याट, पीटीई, एसीटी, एसीसीए, युएसएमएलई, कलेज फी, भिसा शुल्क, बीमा शुल्क लगायत सेवाबापत भुक्तानी गर्दा लाग्ने सेवा शुल्कमा ५० प्रतिशतको छुट प्रदान गर्ने छ ।

यो योजना अन्तर्गत छुट जुलाई ३१ २०२६ सम्म लागु हुनेछ । ग्राहक सुविधा प्राथमिकतामा राख्दै बैंकले उक्त सेवा आफ्ना १ सय १७ शाखामार्फत विस्तार गरेको छ । योजना अन्तर्गत छुट तथा सेवा उपलब्ध हुने बैंकका शाखा कार्यालय सम्बन्धी विवरण बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध छ ।

ग्लोबल आईएमई बैंक ग्लोबल फाइनान्सको बेस्ट बैंक अवार्ड २०२४ तथा युरो मनी अर्वाड फर एक्सलेन्स २०२४ अन्तर्गत दुई विधाबाट नेपालको सर्वश्रेष्ठ बैंकका रूपमा सम्मानित बैंक होे । साथै, विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाबाट फरक–फरक विधामा सम्मानित पनि भएको छ ।

ग्लोबल आईएमई बैंक ७७ जिल्लामा शाखा सञ्जाल रहेको निजी क्षेत्रको पहिलो वाणिज्य बैंक हो । बैंकले ३ सय ५२ शाखा कार्यालय, ३ सय ८५ एटिएम, १ सय ४७ शाखारहित, ६८ एक्स्टेन्सन तथा राजस्व संकलन काउन्टर तथा ३ वैदेशिक प्रतिनिधि कार्यालय गरी १ हजारभन्दा बढी केन्द्रबाट सेवा प्रदान गरिरहेको छ ।

बैंकले अमेरिका, बेलायत, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, जापान, साउदी अरब, कतार, यूएई, बहराइन, कुवेत, भारत, जोर्डन लगायत देशबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउने काम गर्दै आएको छ ।

ग्लोबल आईएमई बैंक छुट न्तर्राष्ट्रिय अनलाइन भुक्तानी सेवा शुल्क
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ग्लोबल आईएमई बैंकको मोबाइल बैंकिङ एपबाट आईपीओदेखि सेयर कारोबारसम्म

ग्लोबल आईएमई बैंकको मोबाइल बैंकिङ एपबाट आईपीओदेखि सेयर कारोबारसम्म
ग्लोबल आईएमई बैंकको वार्षिकोत्सव अवसरमा सातै प्रदेशमा रक्तदान कार्यक्रम

ग्लोबल आईएमई बैंकको वार्षिकोत्सव अवसरमा सातै प्रदेशमा रक्तदान कार्यक्रम
ग्लोबल आईएमई बैंकको वार्षिकोत्सव अवसरमा १७५ कर्मचारी सम्मानित

ग्लोबल आईएमई बैंकको वार्षिकोत्सव अवसरमा १७५ कर्मचारी सम्मानित
ग्लोबल आईएमई बैंकको वार्षिकोत्सवमा १९ सामाजिक कार्यक्रम घोषणा

ग्लोबल आईएमई बैंकको वार्षिकोत्सवमा १९ सामाजिक कार्यक्रम घोषणा
ग्लोबल आईएमई बैंक र डीएआई परियोजनाबीच साना कर्जा दिनेबारे सहकार्य

ग्लोबल आईएमई बैंक र डीएआई परियोजनाबीच साना कर्जा दिनेबारे सहकार्य
ग्लोबल आईएमई बैंकको ८ प्रतिशत लाभांश स्वीकृत

ग्लोबल आईएमई बैंकको ८ प्रतिशत लाभांश स्वीकृत

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कान किन बज्छ ?

कान किन बज्छ ?

10 Stories
छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

9 Stories
फलफूलको जुस कि सिंगै फलफूल, स्वास्थ्यका लागि कुन राम्रो ?

फलफूलको जुस कि सिंगै फलफूल, स्वास्थ्यका लागि कुन राम्रो ?

12 Stories
प्रेममा पुग्ने सात चरण

प्रेममा पुग्ने सात चरण

14 Stories
के शिलाजित जसले पनि खान मिल्छ ?

के शिलाजित जसले पनि खान मिल्छ ?

14 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित