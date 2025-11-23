+
+
फिल्मको 'डिजिटल राइट्स'मा धोकाधडी : एड्भान्स रकम लिएर टाप कस्छन् निर्माता

डिजिटल अधिकार केवल एउटा व्यापारिक सम्झौता मात्र होइन, यो विश्वासको सम्बन्ध हो । निर्माताको सपना र डिजिटल कम्पनीको लगानीबीचको पुल हो ।

रामजी ज्ञवाली
२०८२ फागुन ५ गते १८:१६

  • डिजिटल कम्पनीहरूले नेपाली फिल्मको डिजिटल अधिकार किन्ने क्रममा निर्मातालाई एडभान्स रकम दिन्छन् तर प्रोजेक्ट अधुरो छाड्ने समस्या बढेको छ।

नेपालमा डिजिटल अधिकार किन्ने ठूला कम्पनीहरूमा ओएसआर डिजिटल, बुढासुब्बा डिजिटल र हाइलाइट्स नेपाल लगायत छन् । यी कम्पनीहरूले नेपाली फिल्मलाई विश्वव्यापी दर्शकमाझ पुर्‍याउन पुलको भूमिका खेल्ने गर्छन् ।

उनीहरूले नेपाली फिल्मलाई केवल हलभित्र सीमित राखेनन्, बरु विश्वभर रहेका नेपाली र अन्तर्राष्ट्रिय दर्शकसम्म पुर्‍याउन ढोका खोले । आज नेपाली फिल्म युट्युबमा करोडौं दर्शकले हेर्न थालेका छन्, जुन पहिले कल्पना गर्न पनि गाह्रो थियो । यसको प्रत्यक्ष फाइदा निर्मातालाई दीर्घकालीन आम्दानीको रूपमा प्राप्त भएको छ ।

तर, यही प्रणालीभित्र अहिले एउटा गम्भीर संकट चुपचाप गहिरिँदै गएको छ । डिजिटल कम्पनीहरूले फिल्म तयार नहुँदै विश्वासका आधारमा निर्मातालाई एडभान्स रकम दिने गर्छन् । त्यो रकम फिल्म निर्माणलाई सहज बनाउने, आर्थिक अभाव कम गर्ने र प्रोजेक्टलाई पूर्णता दिने उद्देश्यले दिइन्छ । तर, पछिल्लो समय ‘एडभान्स रकम’ लिएर फिल्म नदिने, प्रोजेक्ट अधुरै छाड्ने वा सम्पर्कविहीन हुने प्रवृत्ति बढ्दै गएको डिजिटल कम्पनीहरूले गुनासो गरेका छन् ।

ओएसआर डिजिटलका व्यवस्थापक रुपेन्द्र खड्कीका अनुसार डिजिटल अधिकारको सम्झौता पूर्णरूपमा सहमतिका आधारमा हुने गर्छ । कहिलेकाहीँ प्रचार प्रसारको सामग्री मात्र, कहिलेकाहीँ सम्पूर्ण फिल्म, त कहिलेकाहीँ निश्चित अवधिका लागि अधिकार किन्ने गरिन्छ । तर, सम्झौतापछि उत्पन्न हुने व्यावहारिक समस्याले चिन्तित बनाएको छ ।

‘धेरै निर्माताहरूले फिल्मको काम सकिनु अगाडि नै एडभान्स रकम लैजान्छन्–१० लाख, २० लाख, ३० लाखसम्म एडभान्स जाने गर्छ’ उनले भने, ‘तर, वर्षौसम्म पनि प्रोजेक्ट नआउने समस्या छ । कतिपय सम्पर्कविहीन हुने, कतिपय धेरै ढिलो गरेर फिल्म बुझाउने अवस्था छ’

ओएसआर डिजिटलसँग ५०० भन्दा बढी फिल्महरू छन् । जुन आफैंमा ठूलो उपलब्धि हो । यसका लागि ओएसआरले ठूलो जोखिम पनि उठाएको छ । तर, त्यही अनुपातमा आर्थिक जोखिम पनि बढेको छ । खड्कीका अनुसार, विभिन्न निर्माताहरूलाई एडभान्समा दिएको झण्डै डेढ करोड रुपैयाँ हाराहारी रकम अझै फसेको अवस्थामा छ ।

‘फिल्म नबनाउने, काम नसक्ने, वा सम्पर्कविहीन हुने समस्याले आर्थिक जोखिम बढाएको छ । हामी आशा गर्छौं, पाउनुपर्ने प्रोजेक्टहरू छिट्टै प्राप्त हुनेछन्, सम्पर्कविहीन निर्माताहरू पनि सम्पर्कमा आउनेछन्’ उनले भने ।

यो समस्या ओएसआरमा मात्र सीमित छैन । बुढासुब्बा डिजिटलका सञ्चालक नवराज गिरीले पनि त्यस्तै कुरा सुनाए । ‘फटाहाहरू जुन क्षेत्रमा पनि हुन्छन्, हाम्रो क्षेत्रमा पनि छन्’ गिरीले भने, ‘कति रकम फसेको छ भनेर अहिले नखुलाऔं, तर एडभान्स रकम राम्रै गएको छ र धेरै प्रोजेक्ट आउन बाँकी छन् ।’

डिजिटल राइट्सका लागि दिइएको रकम फस्दै जानुको यसको एउटा प्रमुख कारण हो, फिल्म निर्माणमा बढ्दो अव्यवसायिकता । फिल्म निर्माण सिर्जनात्मक प्रक्रिया मात्र होइन, यो आर्थिक जिम्मेवारी पनि हो । तर, कतिपय निर्माताहरूले डिजिटल अधिकारलाई सजिलोगरी पैसा उठाउने माध्यमको रूपमा प्रयोग गर्न थालेको फिल्मवृत्तमा विश्लेषण हुने गरेको छ । फिल्म निर्माणको स्पष्ट योजना नहुँदा, प्रोजेक्ट अधुरै रहने वा पूर्णरुपमा बन्द हुने अवस्था आउँछ । तर, एडभान्स रकम भने फिर्ता हुँदैन । यसले डिजिटल कम्पनीहरूलाई मात्र होइन, सम्पूर्ण उद्योगलाई दीर्घकालीन रूपमा असर गर्न सक्छ ।

यदि डिजिटल कम्पनीहरूले जोखिमका कारण फिल्मको अधिकार किन्ने क्रम घटाए भने के होला ? त्यसले प्रत्यक्ष असर नयाँ र इमानदार निर्माताहरूमा पार्नेछ । किनभने, धेरै निर्माताका लागि डिजिटल अधिकार नै फिल्म निर्माण सुरु गर्ने आधार बन्ने गरेको छ । डिजिटल कम्पनीहरूको लगानीले धेरै फिल्मलाई जन्म दिएको छ । यदि यही लगानी रोकिन थाल्यो भने, नयाँ फिल्म बन्ने क्रम नै प्रभावित हुन सक्छ ।

साइराम पिक्चरका सञ्चालक समशेर श्रेष्ठको अनुभवले यो संकटको गहिराइ अझ स्पष्ट पार्छ । उनको कम्पनीले अहिलेसम्म करिब डेढ सय फिल्मको डिजिटल अधिकार किनिसकेको छ । तर, एडभान्समा गएको झण्डै ३५ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रोजेक्ट अझै प्राप्त भएको छैन । ‘पैसा फस्दै गएपछि अहिले फिल्मका राइट्स एकदमै कम मात्रामा किन्ने गरेको उनी बताउँछन् । कतिपय निर्माताहरू एग्रिमेन्ट अनुसार न भ्याट बिल दिन्छन्, न कलाकारहरूले टिडिएस काट्न मान्छन् । ‘पैसा लैजाने र हराउने क्रम बढेपछि जोखिम बढेको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘जब हामी अनुशासित हुँदैनौं, यसले समस्या त जहाँ पनि पार्छ । हामीले पनि त्यस्तै भोग्नुपरेको छ ।’

डिजिटल अधिकार केवल एउटा व्यापारिक सम्झौता मात्र होइन, यो विश्वासको सम्बन्ध हो । निर्माताको सपना र डिजिटल कम्पनीको लगानीबीचको पुल हो । ‘जब यही पुल कमजोर हुन्छ, उद्योगको आधार नै कमजोर हुने एक फिल्म निर्माता बताउँछन् । ‘डिजिटल राइट्स जसरी किनिरहेका छन्, त्यसैगरी हामीले पनि राम्रो प्रोजेक्ट बनाएर दिन सक्यौं भने व्यवसायिकता कायम हुन सक्छ’ ती निर्माता भन्छन्, ‘तर, ठगठागकै शैलीमा प्रोजेक्ट बनाउने र डिजिटल राइट्स बेच्दा एक क्षणका लागि त आम्दानी राम्रो होला तर भविष्यमा हाम्रो भ्यालु घट्दै जान सक्छ ।’ डिजिटल राइट्स बिक्री गरेका फिल्म निर्माताले समयमै प्रोजेक्ट बुझाएमा सबै निर्माताहरू त्यही घानमा नपर्ने उनको भनाइ छ ।

आज नेपाली फिल्म उद्योग विस्तारको चरणमा छ । डिजिटल प्लेटफर्म यसको भविष्य हो । तर, यो भविष्य सुरक्षित बनाउन पारदर्शीता, जिम्मेवारी र व्यावसायिकता अनिवार्य छ । सम्झौता अनुसार काम गर्ने संस्कार विकास भए मात्र डिजिटल बजार बलियो बन्न सक्ने चलचित्र पण्डितहरूको विश्लेषण छ । नत्र, केही व्यक्तिको गैरजिम्मेवार व्यवहारले सम्पूर्ण उद्योगको सम्भावनालाई कमजोर बनाउन सक्छ ।

के हो डिजिटल सर्वाधिकार ?

नेपाली फिल्म उद्योगको आर्थिक संरचना विगत एक दशकमा निकै परिवर्तन भएको छ । पहिले फिल्मको आम्दानीको मुख्य आधार हल प्रदर्शन मात्रै थियो । तर, अहिले डिजिटल प्लेटफर्म—युट्युब, फेसबुक र अन्य इन्टरनेट माध्यम फिल्मको दोस्रो जीवन बनेको छ । यति मात्रै होइन, कतिपय अवस्थामा पहिलो र सबैभन्दा महत्वपूर्ण आम्दानीको स्रोत समेत बन्न थालेको छ । ‘डिजिटल सर्वाधिकार’ निर्माताका लागि एउटा बलियो आर्थिक आधारको रुपमा स्थापित भएको छ ।

केही निर्माताहरूले आजकाल आफ्नै कम्पनीको युट्युब च्यानल बनाउने र फिल्म अपलोड गर्ने गरेका छन् । तर, ‘वाचआवर’ नपुग्दा र कन्टेन्ट नियमित अपलोड हुन नसक्दा केही वर्षपछि आम्दानी बन्द हुने सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्छ । सोही कारण चलेका र नियमित अपलोड हुने च्यानल नै आम फिल्म निर्माताका लागि विश्वासिला बन्दैछन् ।
डिजिटल कम्पनीहरूले फेसबुक, युट्युब र अन्य अनलाइन माध्यमबाट प्रदर्शन गर्ने अधिकार विभिन्न स्वरुपमा हुने गर्छ ।

कतिपय अवस्थामा डिजिटल कम्पनीले फिल्म पूर्णरुपमा किन्छन्, कतिपय अवस्थामा निश्चित अवधिका लागि अधिकार लिन्छन्, र कतिपय अवस्थामा मुनाफा साझेदारीको आधारमा काम हुन्छ । यसले निर्मातालाई फिल्म निर्माणकै क्रममा आर्थिक राहत दिने एउटा महत्वपूर्ण माध्यमको रूपमा काम गर्दै आएको छ ।

डिजिटल अधिकार फिल्म
रामजी ज्ञवाली

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया
भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

