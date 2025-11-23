+
निर्वाचन सम्पन्न गर्न मद्दत गर्नु प्रदेश सरकारको दायित्व हो : मुख्यमन्त्री शाह

संघीय सरकारले निर्वाचन गराउन राज्यका सबै संयन्त्र परिचालन गरिसकेको अवस्थामा प्रदेश सरकारको तर्फबाट आवश्यक समन्वय र सहयोग गरौँ- मुख्यमन्त्री शाह

२०८२ फागुन ५ गते १८:०३

५ फागुन, काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भयरहित र शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गराउनु प्रदेश सरकार मातहतका निकायको पनि दायित्व रहेको बताएका छन् । मुख्यमन्त्री शाहले मंगलबार प्रदेश सरकारका मन्त्री, कर्मचारी नेतृत्व र प्रदेशस्थित चारवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग बैठक बसेर निर्वाचन सफल बनाउन भूमिका खेल्न निर्देशन दिएका हुन् ।

‘निर्वाचन सफल रूपमा सम्पन्न गराउनु प्रदेश सरकारको समेत जिम्मेवारी हुन्छ । त्यसै सबैले आ-आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ,’ बैठमा मुख्यमन्त्री शाहले भने, ‘संघीय सरकारले निर्वाचन गराउन राज्यका सबै संयन्त्र परिचालन गरिसकेको अवस्थामा प्रदेश सरकारको तर्फबाट आवश्यक समन्वय र सहयोग गरौँ ।’

बैठकले फागुन ७ गतेको प्रजातन्त्र दिवस भव्यताका साथ मनाउने निर्णय पनि गरेको छ । प्रजातन्त्र दिवस मनाउन मुख्यमन्त्री शाहको अध्यक्षतामा समिति गठन गरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह सुदूरपश्चिम प्रदेश
