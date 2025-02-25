लुम्बिनी प्रदेशले जित्यो पाँचौं गैंडाकोट मेयर कप क्रिकेटको उपाधि

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- लुम्बिनी प्रदेशले नवलपुरमा भएको पाँचौं गैडाकोट मेयर कप राष्ट्रिय क्रिकेटको उपाधि जितेको छ।
- फाइनल खेलमा लुम्बिनीले मधेश प्रदेशलाई ९ विकेटले पराजित गरेको हो।
- उपाधि जितेको लुम्बिनीले ३ लाख र उपविजेता मधेश प्रदेशले २ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ।
६ फागुन, काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशले नवलपुरमा भएको पाँचौं गैडाकोट मेयर कप राष्ट्रिय क्रिकेटको उपाधि जितेको छ । नवलपुरको नवजागरण क्रिकेट मैदानमा मंगलबार भएको फाइनल खेलमा मधेश प्रदेशलाई ९ विकेटले पराजित गर्दे लुम्बिनीले उपाधि जितेको हो ।
मधेश प्रदेशले दिएको ९० रनको लक्ष्य लुम्बिनीले ९ ओभर २ बलमा एक विकेट गुमाएर पूरा गर्यो । लुम्बिनीका लागि ओपनर देव खनालले ४२ बलमा ६१ रनको अविजित इनिन्स खेले । सम्राट भुसालले अविजित १५ रन बनाए । बलिङमा मधेशका विशाल पटेलले एक विकेट लिए ।
त्यसअघि पहिला ब्याटिङ गरेको मधेशले १९ ओभर २ बलमा ८९ रनमा समेटिएको थियो । मधेशका अनिलकुमार शाहले सर्वाधिक ४४ रन बनाए ।
रुपेश सिंहले १५, साहिल पटेलले ९ र मयन यादवले ७ रन बनाए । बलिङतर्फ लुम्बिनीका अजय चौहान र निर्मल गुरुङले समान ३–३, कृष्ण कार्की र सलौदिन खानले एक-एक विकेट लिए ।
उपाधि जितेको लुम्बिनीले ३ लाख र उपविजेता बनेको मधेश प्रदेशले २ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरे ।
