+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सस्तो लोकप्रियताले देश बन्दैन : सचिन तिमल्सिना

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन ६ गते १२:३३

६ फागुन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ का उम्मेदवार सचिन तिमल्सिनाले सस्तो लोकप्रियता (पपुलिजम) ले देश नबन्ने दाबी गरेका छन् ।

काठमाडौंमा बुधबार आयोजित एक चुनावी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले आफूहरू स्पष्ट वैचारिक र आर्थिक योजनासहित चुनावी मैदानमा उत्रिएको बताए ।

तिमल्सिनाले नेपाली कांग्रेसले युवाहरूलाई अवसर दिएको र आफू केवल ‘शक्ति’ प्राप्तिका लागि मात्र नभई ‘सेयर्ड एस्पायरड फ्युचर’ (साझा भविष्यको सपना) निर्माणका लागि आएको स्पष्ट पनि पारे ।

‘संसारभर विशेष गरी यो जुन पपुलिज्मको वेब आएको छ, यसले के गरिदिएको छ भने पपुलिज्मको वेबले त्यो जुन माइन्युट डिटेल्समा त्यो डिस्कसन त्यो संवाद हुनुपर्ने कुरामा वान लाइन सोलुसन जस्तो दिएर देशलाई नै गुमराहमा राख्ने उदाहरण हामीले संसारभर देखेका छौं,’ उनले भने, ‘त्यसले सत्ता प्राप्ति गर्छ किनभने त्यसले चाहिँ त्यो देश निर्माणको वाला प्रक्रियालाई कुनै आइडियासँग लडेर जोड्दैन । त्यसले के सँग लगेर जोड्छ भन्दा खेरि हाम्रो देश बन्थ्यो तर फलानोले गर्दा बनेन, हाम्रो देश बन्नुपर्थ्यो तर यो समूहले गर्दा बनेन । र त्यसको सबैभन्दा ठुलो सिकार मध्ये एउटा इन्टेलेक्चुअल कम्युनिटी हो ।’

तिमल्सिनाले गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा जस्ता नेताहरूको विचार र कांग्रेसको लेगेसीले आफूलाई यो आँट दिएको बताए । बौद्धिक समुदायलाई मौन नबस्न आग्रह गर्दै उनले अहिले सोसल मिडियामा गाली आउँछ भनेर नेतृत्वहरू डराउनु नहुने बताए ।

‘मलाई के लाग्छ भने अहिले यो देशलाई यहाँबाट सम्हाल्ने र बदल्ने त्यो जिम्मा मात्र होइन त्यो हक पनि नेपाली कांग्रेसलाई छ किनभने हामी तयार भएर आएका छौं । हिजो युवाहरूले प्रश्न सोधेका थिए, युवाहरूले प्रश्न सोधे सुशासन भएन, हामीलाई क्रेडिबिलिटीमा विश्वास लागेन । त्यत्रो आन्दोलन भयो तर हामीले त्यसलाई नकारेनौँ, त्यो जन(जीको आन्दोलनलाई हामीले आत्मसाथ गर्दै, त्यसको भावलाई आत्मसाथ गर्दै हाम्रो पार्टीलाई यत्रो ठुलो राजनीतिक जोखिम मोलेर रूपान्तरित गरेर लिएर आएका छौं,’ उनले भनेका छन् ।

काठमाडौं क्षेत्र नं. ४ ले विगतमा देशकै अब्बल नीति निर्माता दिएको चर्चा गर्दै उनले अब आफू दुई नम्बरको अब्बल सांसद बनेर देखाउने पनि बताए ।

नेपाली कांग्रेस सचिन तिमल्सिना
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

मधेशबाट चुनावी ‘प्रतिज्ञापत्र’ सार्वजनिक गर्दै कांग्रेस

मधेशबाट चुनावी ‘प्रतिज्ञापत्र’ सार्वजनिक गर्दै कांग्रेस
चुनावबारे छलफल गर्न कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बस्दै

चुनावबारे छलफल गर्न कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बस्दै
कांग्रेसले बोलायो केन्द्रीय कार्यसमितिको भर्चुअल बैठक

कांग्रेसले बोलायो केन्द्रीय कार्यसमितिको भर्चुअल बैठक
मधेश कांग्रेसले भन्यो– प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार ठान्नेले सभापति थापासँग संवाद गरोस्

मधेश कांग्रेसले भन्यो– प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार ठान्नेले सभापति थापासँग संवाद गरोस्
राष्ट्र र परराष्ट्र नीति हाँक्ने तयारी कसरी गर्नुपर्छ नयाँ कांग्रेसले ?

राष्ट्र र परराष्ट्र नीति हाँक्ने तयारी कसरी गर्नुपर्छ नयाँ कांग्रेसले ?
मधेशका मुख्यमन्त्री भन्छन्- मधेशले भोट मात्रै हाल्यो, न्याय पाएन

मधेशका मुख्यमन्त्री भन्छन्- मधेशले भोट मात्रै हाल्यो, न्याय पाएन

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

५ जनावर, जो अति अल्छी हुन्छन्

५ जनावर, जो अति अल्छी हुन्छन्

11 Stories
कान किन बज्छ ?

कान किन बज्छ ?

10 Stories
छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

9 Stories
फलफूलको जुस कि सिंगै फलफूल, स्वास्थ्यका लागि कुन राम्रो ?

फलफूलको जुस कि सिंगै फलफूल, स्वास्थ्यका लागि कुन राम्रो ?

12 Stories
प्रेममा पुग्ने सात चरण

प्रेममा पुग्ने सात चरण

14 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित