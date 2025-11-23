+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

कालीगण्डकी किनारमा भेटिएको कंकालको अझै खुलेन पहिचान 

कालीगण्डकी नदी किनारमा १० दिन अघि फेला परेको मानव कंकालको पहिचान अझै खुल्न सकेको छैन ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन ६ गते १२:३७

६ फागुन, गुल्मी । गुल्मी जिल्लाको कालीगण्डकी गाउँपालिका–४ अन्तर्गत कालीगण्डकी नदी किनारमा १० दिन अघि फेला परेको मानव कंकालको पहिचान अझै खुल्न सकेको छैन ।

गत २६ माघमा घुमाउने भन्ने स्थानमा ढुंगाको कपेरोमा मानव कंकाल देखिएको भन्दै स्थानीयले जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीमा जानकारी गराएका थिए ।

सूचना प्राप्त हुनासाथ प्रहरीको टोली घटनास्थल पुगेको थियो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मी का प्रहरी नायव उपरीक्षक गंगाबहादुर सारुले घटनासम्बन्धी अनुसन्धान जारी रहेको बताए ।

घटनास्थल नजिकै छिमेकी जिल्ला बाग्लुङ, पर्वत र स्याङजा पर्ने भएकाले पहिचान गर्न थप कठिनाइ भएको बताइएको छ । छिमेकी जिल्लाहरूमा पनि कंकाल पहिचानका लागि आवश्यक समन्वय भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

नेपाल प्रहरी मानव कंकाल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

काठमाडौंमा खुकुरी देखाउँदै लुटियो मोटरसाइकल, २ जना पक्राउ

काठमाडौंमा खुकुरी देखाउँदै लुटियो मोटरसाइकल, २ जना पक्राउ
महोत्तरीमा खाल्डोको पानीमा डुबेर बालकको मृत्यु

महोत्तरीमा खाल्डोको पानीमा डुबेर बालकको मृत्यु
काठमाडौंका ३ प्रहरी अधिकृत पुरस्कृत

काठमाडौंका ३ प्रहरी अधिकृत पुरस्कृत
सबइन्जिनियर यादव हत्या घटना : छानबिनको माग राखेर कर्मचारीले गरे पेनडाउन  

सबइन्जिनियर यादव हत्या घटना : छानबिनको माग राखेर कर्मचारीले गरे पेनडाउन  
सिन्धुलीमा जिपको ठक्करबाट बालकको मृत्यु, मध्यपहाडी लोकमार्ग अवरुद्ध

सिन्धुलीमा जिपको ठक्करबाट बालकको मृत्यु, मध्यपहाडी लोकमार्ग अवरुद्ध
पशुपति क्षेत्रबाट १३८ जना नियन्त्रणमा

पशुपति क्षेत्रबाट १३८ जना नियन्त्रणमा

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

५ जनावर, जो अति अल्छी हुन्छन्

५ जनावर, जो अति अल्छी हुन्छन्

11 Stories
कान किन बज्छ ?

कान किन बज्छ ?

10 Stories
छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

9 Stories
फलफूलको जुस कि सिंगै फलफूल, स्वास्थ्यका लागि कुन राम्रो ?

फलफूलको जुस कि सिंगै फलफूल, स्वास्थ्यका लागि कुन राम्रो ?

12 Stories
प्रेममा पुग्ने सात चरण

प्रेममा पुग्ने सात चरण

14 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित