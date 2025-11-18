+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

नेपालमा लगानी गर्ने एनआरएनएलाई थप कर छुटको व्यवस्था गर्ने एमालेको प्रतिबद्धता

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन ७ गते १४:२२

७ फागुन, काठमाडौं । नेकपा एमालेले राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी गर्ने गैरआवासीय नेपालीहरूलाई थप कर छुटको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

२१ फागुनको निर्वाचनका लागि एमालेले ल्याएको चुनावी घोषणापत्रमा विदेशमा रहेका गैरआवासीय नेपालीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको ‘सद्भाव दूत’ को रूपमा लिने उल्लेख छ ।

नेपाली डायस्पोराको नीति निर्माण, व्यवसाय प्रवर्द्धन, लगानी परिचालन र सामाजिक विकासमा योगदान बढाउन राष्ट्रका विभिन्न सार्वजनिक निकायहरूमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।

डायस्पोरालाई पनि ‘राष्ट्र निर्माणको अभियन्ता’ बनाउन चाहेको उल्लेख गर्दै अगाडि भनिएको छ, ‘नेपालको आर्थिक विकासका लागि गैरआवासीय नेपालीहरूलाई ‘खास प्राकृतिक लगानीकर्ता’ (सुप्रिम अर्गानिक इन्भेस्टर) को स्थानमा राख्नेछौं ।’

राष्ट्रिय विकासका प्रमुख पूर्वाधार क्षेत्र र निर्यातमूलक उद्योगमा लगानी गर्न वार्षिक एक खर्बको डायस्पोरा बन्ड जारी गर्ने व्यवस्था मिलाउने विषय पनि घोषणापत्रमा छ ।

विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको नेपालमा रहेको सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने, लगानीबाट आर्जित मुनाफा फिर्ता लैजान पाउने कानुनी प्रबन्ध गर्ने प्रतिवद्धता जनाइएको छ ।

यहीँनेर भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी गर्ने गैरआवासीय नेपाली नागरिकहरूलाई थप कर छुटको व्यवस्था गर्नेछौं ।’

विदेशमा रहेका नेपालीहरूको मुद्दा मामिला प्राथमिकताका साथ द्रुत गतिमा हेर्ने र विदेशबाट राजस्व भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने लगायतका प्रतिवद्धता जनाइएको छ ।

साथै, विदेशमा रहेका नेपालीलाई लगानीका निर्णयहरू सहित राज्यका तर्फबाट उपलब्ध गराइने सम्पूर्ण सेवाहरू एकल बिन्दूबाट उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ ।

पहिलो पुस्ताका डायस्पोराका लागि ‘सेवा निवृत्तिपछि मातृभूमि फर्कौं’ प्याकेज ल्याउने र दोस्रो पुस्ताका डायस्पोरालाई एक्सचेञ्ज, इन्टर्नशीप र स्टार्टअपमा आकर्षित गर्ने नीति लिने एमालेले जनाएको छ ।

एनआरएनए घोषणा नेकपा एमाले
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

६ व्यवहार देखाउने साथी हुनसक्छन् हानिकारक

६ व्यवहार देखाउने साथी हुनसक्छन् हानिकारक

6 Stories
५ जनावर, जो अति अल्छी हुन्छन्

५ जनावर, जो अति अल्छी हुन्छन्

11 Stories
कान किन बज्छ ?

कान किन बज्छ ?

10 Stories
छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

9 Stories
फलफूलको जुस कि सिंगै फलफूल, स्वास्थ्यका लागि कुन राम्रो ?

फलफूलको जुस कि सिंगै फलफूल, स्वास्थ्यका लागि कुन राम्रो ?

12 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित