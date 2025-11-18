एनआरएनएको १२ औं विश्व सम्मेलन फागुनमा

२९ मंसिर, काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को १२ औं महाधिवेशन आगामी फागुनमा हुने भएको छ ।
बृहत् अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन फेब्रुअरी २३ देखि २५ सम्म गर्ने निर्णय गरिएको छ । महासचिवद्धय गौरीराज जोशी र बीआर लामाले महाधिवेशनको मिति तय भएको जानकारी विज्ञप्ति मार्फत गराएका हुन् ।
एकता पश्चात् गठित स्टेरिङ कमिटीको बैठकले महाधिवेशनको मिति टुंगो लगाएको हो । स्टेरिङ कमिटीको बैठकले राष्ट्रिय समन्वय समितिहरूको एकता सहजीकरण समिति गठन गरेको छ । गंगाधर गौतम संयोजक रहेको उक्त समितिमा सहसंयोजक टीका गुरुङ (राधिका) छन् भने सदस्यहरुमा नारायण काफ्ले, शनि ओली, र चिरञ्जीवी खड़का छन् ।
बैठकले एकतासम्बन्धी क्षेत्रीय अन्तरक्रिया तथा संवाद गर्ने निर्णय गरेको छ । डिसेम्बर १९ मा मध्यपूर्व तथा अफ्रिका क्षेत्र, डिसेम्बर २० मा एसिया प्रशान्त तथा ओसिनिया क्षेत्र र डिसेम्बर २१ मा अमेरिका तथा युरोप क्षेत्रमा अन्तक्रिया र संवाद गर्ने टुंगो लगाइएको छ ।
पाँच सदस्यीय सदस्यता समितिमा २ जना थप गरी ७ जना बनाउने निर्णय गरिएको छ । स्टेरिङ कमिटीका सबै सदस्यले प्रतिवद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने प्रावधान अनुसार आगामी स्टेरिङ कमिटी बैठकसम्म हस्ताक्षर गरिसक्नुपर्ने जानकारी गराइएको छ । हस्ताक्षर नगर्ने सदस्यहरूले आगामी बैठकमा सहभागिता जनाउन नपाउने समेत निर्णयमा उल्लेख छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4