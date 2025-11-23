+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

ओलीको आरोप- जेनजी आन्दोलनमा सामेल केही तत्वहरूले ‘नयाँ शक्ति’को मुखुण्डो लगाए

‘मित्रहरू! फेरि अर्को भ्रम हाम्रो सामु चर्चा गरिंदैछ– पुस्तान्तर र अन्तरपुस्ता द्वन्द्व ! म आज स्पष्ट शब्दमा भन्न चाहन्छु– यो देश पुस्ताहरूबीचको द्वन्द्वले बनेको होइन, र द्वन्द्वले बन्दैन पनि,’ ओलीले भनेका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन ७ गते १४:३१

७ फागुन, काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जेनजी आन्दोलन राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता र अस्तित्वमाथिको योजनाबद्ध रुपमा भएको आरोप लगाएका छन् ।

जेनजी आन्दोलनलाई राष्ट्रका विरुद्ध भएको महाअपराध बताउँदै ओलीले त्यसको अनुहार छोप्न घटनामा सामेल केही तत्वहरूले ‘नयाँ शक्ति’ को मुखुण्डो लगाएको पनि बताए ।

‘एकचोटी दोहोर्‍याएर भन्छु, भदौ २४ गतेको महाविनाश अप्रत्यासित घटना होइन । नेपाल राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता र अस्तित्वमाथिको योजनाबद्ध आक्रमण हो,’ ओलीले भनेका छन्, ‘राष्ट्रका विरुद्ध यति ठूलो महाअपराधको अनुहार छोप्न त्यस घटनामा सामेल केही तत्वहरूले ‘नयाँ शक्ति’को मुखुण्डो लगाएका छन् । हामीले तिनलाई चिन्न ढिलो गर्नु हुँदैन ।’

साथै, उनले पछिल्लो समय पुस्तान्तर र अन्तरपुस्ता द्वन्द्वको रुपमा उनले अर्थ लगाएका छन् ।

‘मित्रहरू! फेरि अर्को भ्रम हाम्रो सामु चर्चा गरिंदैछ– पुस्तान्तर र अन्तरपुस्ता द्वन्द्व ! म आज स्पष्ट शब्दमा भन्न चाहन्छु– यो देश पुस्ताहरूबीचको द्वन्द्वले बनेको होइन, र द्वन्द्वले बन्दैन पनि,’ ओलीले भनेका छन् ।

साथै, उनले देश बनाउनका लागि युवाको ऊर्जा चाहिने पनि बताए ।

‘देश बनाउनको लागि युवाको ऊर्जा चाहिन्छ — त्यो जोश, त्यो सपना, त्यो हिम्मत जसले जस्तोसुकै कठिन पहाड पनि चढ्न सक्छ,’ ओलीको भनेका छन्, ‘तर सँगसँगै, अनुभवी पुस्ताको दृष्टि (ख्ष्कष्यल० पनि चाहिन्छ — त्यो बुद्धि, त्यो संयम, त्यो मार्गदर्शन जसले युवा लड्खडाउँदा भरोसा दिन्छ ।’

केपी शर्मा ‌ओली नेकपा एमाले
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ओलीको दाबी- हामी विचारहीन र दिशाहीन स्टन्टबाट टाढा छौं

ओलीको दाबी- हामी विचारहीन र दिशाहीन स्टन्टबाट टाढा छौं
ओलीको आरोप- देशलाई फेरि प्रयोगशाला बनाउन खोजिंदैछ

ओलीको आरोप- देशलाई फेरि प्रयोगशाला बनाउन खोजिंदैछ
चुनाव भए भाग लिन्छौं, वातावरण अझै बनेजस्तो लाग्या छैन : ओली

चुनाव भए भाग लिन्छौं, वातावरण अझै बनेजस्तो लाग्या छैन : ओली
ओली–बालेनले दिँदैछन् प्रधानमन्त्री चुनावको झल्को

ओली–बालेनले दिँदैछन् प्रधानमन्त्री चुनावको झल्को
झापा ५ : ओलीको कार्यालयमा बालेनको ‘ह्यान्डसेक’

झापा ५ : ओलीको कार्यालयमा बालेनको ‘ह्यान्डसेक’
अघिल्लो रात ओलीसँग ३ घण्टा वार्ता गरेका प्रसाईं किन परे भोलिपल्टै पक्राउ ?

अघिल्लो रात ओलीसँग ३ घण्टा वार्ता गरेका प्रसाईं किन परे भोलिपल्टै पक्राउ ?

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

६ व्यवहार देखाउने साथी हुनसक्छन् हानिकारक

६ व्यवहार देखाउने साथी हुनसक्छन् हानिकारक

6 Stories
५ जनावर, जो अति अल्छी हुन्छन्

५ जनावर, जो अति अल्छी हुन्छन्

11 Stories
कान किन बज्छ ?

कान किन बज्छ ?

10 Stories
छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

9 Stories
फलफूलको जुस कि सिंगै फलफूल, स्वास्थ्यका लागि कुन राम्रो ?

फलफूलको जुस कि सिंगै फलफूल, स्वास्थ्यका लागि कुन राम्रो ?

12 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित