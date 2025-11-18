+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

‘पूर्णबहादुरको सारंगी’ पुनः प्रदर्शनमा, टिकट खुलेको एक घण्टामै हाउसफुल

इटहरीसहितका ठाउँमा पनि रिलिज हुँदै

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन ७ गते १७:१४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • वितरण कम्पनी रिच इन्टरटेनमेन्टले युट्युबमा नआएका फिल्महरू पुनः प्रदर्शनमा ल्याउने योजना बनाएको छ।
  • सर्वकालीन ब्लकबस्टर 'पूर्णबहादुरको सारंगी' संखुवासभाको खाँदबारीस्थित जीएसएफ हलमा पुनः प्रदर्शन गरिएको छ।
  • टिकट खुलेको एक घण्टामै हाउसफुल भएको र आगामी दिनमा इटहरीको एलिट हलमा पनि पुनः प्रदर्शन गरिने बताइएको छ।

काठमाडौं । चुनावका कारण हलहरू सुनसान भएका बेला वितरण कम्पनी रिच इन्टरटेनमेन्टले ओटीटी (युट्युबसहित) मा नआएका फिल्महरू पुनः प्रदर्शनमा ल्याउने भएको छ ।

यसको सुरुवात बिहीबार संखुवासभाको खाँदबारीस्थित जीएसएफ हलमा सर्वकालीन ब्लकबस्टर ‘पूर्णबहादुरको सारंगी’ को पुनः प्रदर्शनबाट गरिएको हो । रोचक कुरा के भने, टिकट खुलेको एक घण्टामै शो हाउसफुल भएको छ ।

उक्त हलमा बिहीबार बेलुका ७ बजे शो राखिएको थियो । वितरक करण क्रेजीले अनलाइनखबरसँग भने, “हामीले परीक्षणका रूपमा यो हिट फिल्म पुनः प्रदर्शन गरेका थियौं । टिकट खुलेको एक घण्टामै हाउसफुल भयो । यसले आशा जगाएको छ ।”

हलको एक अडिटोरियममा १४२ सिट क्षमता छ । केही दिन दैनिक एक शो सञ्चालन गरिने बताउँदै उनले यस सप्ताहन्तदेखि इटहरीको एलिट हलमा पनि ‘पूर्णबहादुरको सारंगी’ पुनः प्रदर्शनमा ल्याइने जानकारी दिए ।

विजय बराल अभिनीत यस फिल्मले ४६ करोड ८७ लाख रुपैयाँ ग्रस कमाउँदै नेपाली फिल्म इतिहासमा सर्वाधिक कमाउने फिल्मको कीर्तिमान कायम गरेको छ ।

करण क्रेजीले भने, “सारंगी इतिहास रचेको फिल्म हो । धेरै फिल्म युट्युबमा आइसकेका हुन्छन् । हलमा फिल्म नभएको समयमा उद्योगको हितका लागि हामीले वितरण गरेको फिल्म पुनः प्रदर्शनमा ल्याएका हौं । हल र निर्मातालाई असर नपर्ने समय छनोट गरेर फिल्म प्रदर्शन गर्नेछौं ।”

उनका अनुसार मोहर, अन्जिला, आमा र ‘ह्रस्व दीर्घ’ को हिन्दी संस्करणलाई पनि पुनः प्रदर्शन गर्ने तयारी भइरहेको छ । यस विषयमा सम्बन्धित वितरकसँग छलफल भइरहेको उनले बताए ।

पूर्णबहादुरको सारंगी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

६ व्यवहार देखाउने साथी हुनसक्छन् हानिकारक

६ व्यवहार देखाउने साथी हुनसक्छन् हानिकारक

6 Stories
५ जनावर, जो अति अल्छी हुन्छन्

५ जनावर, जो अति अल्छी हुन्छन्

11 Stories
कान किन बज्छ ?

कान किन बज्छ ?

10 Stories
छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

9 Stories
फलफूलको जुस कि सिंगै फलफूल, स्वास्थ्यका लागि कुन राम्रो ?

फलफूलको जुस कि सिंगै फलफूल, स्वास्थ्यका लागि कुन राम्रो ?

12 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित