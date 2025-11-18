‘पूर्णबहादुरको सारंगी’ पुनः प्रदर्शनमा, टिकट खुलेको एक घण्टामै हाउसफुल

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
काठमाडौं । चुनावका कारण हलहरू सुनसान भएका बेला वितरण कम्पनी रिच इन्टरटेनमेन्टले ओटीटी (युट्युबसहित) मा नआएका फिल्महरू पुनः प्रदर्शनमा ल्याउने भएको छ ।
यसको सुरुवात बिहीबार संखुवासभाको खाँदबारीस्थित जीएसएफ हलमा सर्वकालीन ब्लकबस्टर ‘पूर्णबहादुरको सारंगी’ को पुनः प्रदर्शनबाट गरिएको हो । रोचक कुरा के भने, टिकट खुलेको एक घण्टामै शो हाउसफुल भएको छ ।
उक्त हलमा बिहीबार बेलुका ७ बजे शो राखिएको थियो । वितरक करण क्रेजीले अनलाइनखबरसँग भने, “हामीले परीक्षणका रूपमा यो हिट फिल्म पुनः प्रदर्शन गरेका थियौं । टिकट खुलेको एक घण्टामै हाउसफुल भयो । यसले आशा जगाएको छ ।”
हलको एक अडिटोरियममा १४२ सिट क्षमता छ । केही दिन दैनिक एक शो सञ्चालन गरिने बताउँदै उनले यस सप्ताहन्तदेखि इटहरीको एलिट हलमा पनि ‘पूर्णबहादुरको सारंगी’ पुनः प्रदर्शनमा ल्याइने जानकारी दिए ।
विजय बराल अभिनीत यस फिल्मले ४६ करोड ८७ लाख रुपैयाँ ग्रस कमाउँदै नेपाली फिल्म इतिहासमा सर्वाधिक कमाउने फिल्मको कीर्तिमान कायम गरेको छ ।
करण क्रेजीले भने, “सारंगी इतिहास रचेको फिल्म हो । धेरै फिल्म युट्युबमा आइसकेका हुन्छन् । हलमा फिल्म नभएको समयमा उद्योगको हितका लागि हामीले वितरण गरेको फिल्म पुनः प्रदर्शनमा ल्याएका हौं । हल र निर्मातालाई असर नपर्ने समय छनोट गरेर फिल्म प्रदर्शन गर्नेछौं ।”
उनका अनुसार मोहर, अन्जिला, आमा र ‘ह्रस्व दीर्घ’ को हिन्दी संस्करणलाई पनि पुनः प्रदर्शन गर्ने तयारी भइरहेको छ । यस विषयमा सम्बन्धित वितरकसँग छलफल भइरहेको उनले बताए ।
