+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

शिक्षामा कांग्रेस :  विद्यालय शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन ७ गते १८:४१

७ फागुन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले शिक्षामा कुल बजेटको २० प्रतिशत पुर्‍याउने प्रतिज्ञा गरेको छ । बिहीबार चुनावी प्रतिज्ञा जारी गर्दै कांग्रेसले विद्यालय शिक्षाका स्रोत सुनिश्चित गर्दै कुल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत लगानी गर्ने प्रतिबद्धता पूरा गर्ने जनाएको हो ।

समयमा पाठ्यपुस्तक नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्दै नयाँ शैक्षिक वर्षसँगै नयाँ पुस्तक उपलब्ध गराइने प्रतिज्ञा गरेको छ ।

स्थायी, अस्थायी, करार, राहत, विशेष लगायत सबै प्रकारका शिक्षकका समस्या समाधान गर्दै निजामती कर्मचारी सरह सेवा–सुविधाको व्यवस्था गर्ने उल्लेख कांग्रेसले गरेको छ ।

विद्यालय शिक्षा ऐन एक वर्षभित्र पारित गर्ने घोषणा गरेको छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा दुई वटा मोडेल विद्यालय रहने गरी क्रमशः विस्तार गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

मापदण्डअनुसार शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात कायम गर्न स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी विद्यालय गाभ्ने र शिक्षक दरबन्दी समायोजन गर्ने प्रतिज्ञा कांग्रेसले गरेको छ ।

छात्रावास तथा आवासीय विद्यालय निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ ।

पाठ्यक्रमका कमीकमजोरी हटाई २१औँ शताब्दीको सृजनशील सिकाइ अवधारणा अनुरूप पाठ्यक्रम, शिक्षण–सिकाइ र मूल्यांकन पद्धति विकास गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

तल्लो कक्षादेखि नै पठन–लेखन, गणनात्मक क्षमता र आलोचनात्मक सोच विकास गर्न पुस्तकालय र विद्युतीय उपकरणको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ ।

‘प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एउटा सार्वजनिक पुस्तकालय निर्माण गरिनेछ,’ प्रतिज्ञापत्रमा भनिएको छ ।

एक वर्षको निःशुल्क पूर्व–विद्यालय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा शिक्षक अभाव पूर्ति गर्न विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरी स्वयंसेवक शिक्षक परिचालन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

विद्यालय भर्ना कम हुने वा ड्रपआउट बढी भएका गरीब तथा सीमान्तकृत समुदायको पहिचान गरी ‘सबै पढौँ, सँगै बढौँ’ नारासहित देशव्यापी विशेष शिक्षा अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

प्रत्येक बालिकालाई विद्यालय अवधिभर बालिका शिक्षा बचत खातामार्फत नगद प्रोत्साहन प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ ।

हरेक भाषाको संरक्षण र संवद्र्धन गर्दै विद्यालय तहमा मातृभाषा, नेपाली र अंग्रेजी—तीनै भाषा सिक्ने व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

डिजिटल पूर्वाधार, डिजिटल सिकाइ सामग्री, स्मार्ट शिक्षण–सिकाइ र शिक्षक–विद्यार्थीको डिजिटल दक्षता विकास गर्ने घोषणा गरेको छ ।

प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारीबापत तलबको न्यूनतम १० प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता प्रदान गर्ने घोषणा कांग्रेसले गरेको छ ।

उद्यमशीलता तालिम, स्टार्टअप सहयोग, सहुलियत ऋण र व्यवसाय परामर्श कार्यक्रम विशेषगरी विपन्न समुदायका लागि सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ।

सुशासन र गुणस्तर सुनिश्चित गर्न एक वर्षभित्र नयाँ प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा ऐन पारित गर्ने उल्लेख गरेको छ । ‘नेपालको उच्च शिक्षालाई अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र ज्ञान–आधारित अर्थतन्त्रको आधारका रूपमा विकास गरिनेछ,’ कांग्रेसले प्रतिज्ञा गरेको छ ।

विश्वविद्यालयमा दलीय भागबण्डाको अन्त्य गर्दै पारदर्शी र उत्तरदायी व्यवस्थापन संरचना सुनिश्चित गर्ने प्रतिज्ञा कांग्रेसले गरेको छ । ‘प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्था हटाई एक वर्षभित्र छाता ऐन पारित गरिनेछ,’ प्रतिज्ञामा भनिएको छ ।

आर्थिक अभावका कारण उच्च शिक्षाबाट कोही वञ्चित नहोस् भनी सहुलियत दरमा शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराइनेछ र अध्ययन अवधिको ब्याज सरकारले व्यहोर्ने घोषणा कांग्रेसले गरेको छ ।

आजीवन सिकाइ, सामुदायिक सिकाइ केन्द्र, डिजिटल सिकाइ प्लेटफर्म, काम गर्दै सिक्ने कार्यक्रम, राष्ट्रिय साक्षरता कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने भनेको छ ।

कांग्रेस घोषणापत्र नेपाली कांग्रेस प्रतिनिधिसभा चुनाव शिक्षा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

निर्वाचन सुरक्षा : उपत्यकाबाट १५ हजार थप जनशक्ति खटिँदै, झापामा कार्यदलको टोली

निर्वाचन सुरक्षा : उपत्यकाबाट १५ हजार थप जनशक्ति खटिँदै, झापामा कार्यदलको टोली
चुनाव प्रचारमा अब उम्मेदवारले छत खोलेर हिंड्न मिल्ने गाडी प्रयोग गर्न नपाउने

चुनाव प्रचारमा अब उम्मेदवारले छत खोलेर हिंड्न मिल्ने गाडी प्रयोग गर्न नपाउने
युरोपमा बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालमा रोक लगाउँदैछौँ- फ्रान्सेली राष्ट्रपति

युरोपमा बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालमा रोक लगाउँदैछौँ- फ्रान्सेली राष्ट्रपति
गृहमन्त्रीको आह्वान- निर्धक्क भएर मतदान प्रक्रियामा भाग लिनुहोस्

गृहमन्त्रीको आह्वान- निर्धक्क भएर मतदान प्रक्रियामा भाग लिनुहोस्
चुनावमा दलका ‘निःशुल्क स्वास्थ्य’ नारा, उपचारमा नागरिकको सकिन्छ जायजेथा सारा

चुनावमा दलका ‘निःशुल्क स्वास्थ्य’ नारा, उपचारमा नागरिकको सकिन्छ जायजेथा सारा
रास्वपा एजेन्डा : टोलटोलमा बैंकिङ पहुँच, सेयर बजारमा स्थिर कर नीति  

रास्वपा एजेन्डा : टोलटोलमा बैंकिङ पहुँच, सेयर बजारमा स्थिर कर नीति  

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

६ व्यवहार देखाउने साथी हुनसक्छन् हानिकारक

६ व्यवहार देखाउने साथी हुनसक्छन् हानिकारक

6 Stories
५ जनावर, जो अति अल्छी हुन्छन्

५ जनावर, जो अति अल्छी हुन्छन्

11 Stories
कान किन बज्छ ?

कान किन बज्छ ?

10 Stories
छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

9 Stories
फलफूलको जुस कि सिंगै फलफूल, स्वास्थ्यका लागि कुन राम्रो ?

फलफूलको जुस कि सिंगै फलफूल, स्वास्थ्यका लागि कुन राम्रो ?

12 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित