+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

कांग्रेसको प्रतिज्ञापत्र : तीन वर्षमुनि र ७३ वर्षमाथिका नागरिकलाई नि:शुल्क उपचार

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन ७ गते १८:१५

७ फागुन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले तीन वर्ष मुनिका बालबालिका र ७३ वर्ष माथिका जेष्ठ  नागरिकलाई जुनसुकै अस्पतालमा नि:शुल्क उपचारको व्यवस्था प्रतिज्ञापत्र गरेका छ ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ को प्रतिज्ञापत्र  सार्वजनिक गर्दै कांग्रेसले आथिक अभावको कारण कसैले पनि उपचारबाट वञ्चित हुन नपरोस् र हरेक नेपालीको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच पुगोस् भन्ने उद्देश्यले यस्तो प्रतिज्ञा गरिएको उल्लेख छ ।

प्रतिज्ञापत्रमा युनिभर्सल हेल्थ कभरेज र स्वास्थ्य समताको पाट्टोलाई अगाडि सारेको छ ।

नि:शुल्क स्वास्थ्यलाई प्रतिबद्धताको रुपमा राखेको छ । स्वास्थ्य बीमा सबैलाई समेट्ने र सबै उपचार बीमामार्फत गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

त्यसैगरी सबै तहको सरकारको  कुल बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रको हिस्सा कम्तीमा १० प्रतिशत पुर्‍याउने  जनाएको छ ।

एक नागरिक, एक डिजिटिल स्वास्थय प्रोफाइल लागू गर्दै सेवाको गुणस्तर र शुल्कमा देशैभर एकरुपता कायम गर्ने घोषणा गरेका छ ।

त्यस्तै, कांग्रेसले क्यान्सर, मिर्गोला तथा कलेजो प्रत्यारोपण र मुटु रोगजस्ता महँगो उपचारका खर्च लाग्ने उपचारमा स्वास्थ्य बीमा मार्फत ‘असीमित र पूर्ण राहत’ दायरा ल्याउने जनाएको छ ।

पहुँच हुनेले विदेशमा उपचार पाउने र नहुने स्वदेशमै पनि ओखती नपाउने विभेदकारी अवस्थाको पूर्ण अन्त्य गर्ने कांग्रेसले उल्लेख गरेको छ ।

स्वास्थ्य जनशक्ति तर्फ खाली रहेका जनशक्तिको एक वर्षभित्र परिपूति गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

‘स्वास्थ्य जनशक्तिलाई उत्पेरित गर्न र टिकाइराख्न रुचि एवमं विज्ञता अनुसार समायोजन, व्यवस्थापन, क्षमता अभीवृद्धि र प्रोत्साहन प्याकेजको व्यवस्था गर्छौं,’ प्रतिज्ञापत्रमा भनिएको छ, ‘ स्वदेशमै सेवा , गौरवको अनुभव अभियानमार्फत स्वास्थ्यकर्मीको पारिश्रमिक र सुविधा समयानुकूल वृद्धि गछौं ।’

नसर्ने रोगहरूको प्रकोप कम गर्ने स्वस्थ्य हावापानी, वातावरण र सक्रिय जीवनशैलीलाई प्रोत्साहन गर्दै रोग लाग्नै नदिने अवस्था सिर्जना गर्न ‘म स्वस्थ्य मेरो परिवार स्वस्थ्य’ महाअभियान सञ्चालन गर्ने जनाएको छ ।

त्यसैगरी घरमा रहेका बिरामीलाई अस्पतालसँग जोडन एकीकृत एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्न चाहेमा स्थानीय तहलाई सहयोग र समवन्य गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

नेपाली कांग्रेस
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यस्तो छ कांग्रेसको ‘प्रतिज्ञा पत्र’ (पूर्णपाठ)

यस्तो छ कांग्रेसको ‘प्रतिज्ञा पत्र’ (पूर्णपाठ)
एमालेका पूर्वमन्त्री रामवीर मानन्धरसहित ४ नेता कांग्रेस प्रवेश

एमालेका पूर्वमन्त्री रामवीर मानन्धरसहित ४ नेता कांग्रेस प्रवेश
भावी कांग्रेस सभापतिबारे गगनः म आफैं

भावी कांग्रेस सभापतिबारे गगनः म आफैं
कांग्रेसले भ्रष्टाचारमा मुछिएका व्यक्तिको नाता र नेता हेर्दैन – गगन थापा

कांग्रेसले भ्रष्टाचारमा मुछिएका व्यक्तिको नाता र नेता हेर्दैन – गगन थापा
आगामी वर्षदेखि मल नपाउने किसान भेटिने छैनन् : गगन थापा

आगामी वर्षदेखि मल नपाउने किसान भेटिने छैनन् : गगन थापा
ब्लक चेनदेखि क्रिप्टोकरेन्सीबारे खुला सोच, १० लाखसम्म एक रुपैयाँ कर लाग्दैन : सभापति थापा

ब्लक चेनदेखि क्रिप्टोकरेन्सीबारे खुला सोच, १० लाखसम्म एक रुपैयाँ कर लाग्दैन : सभापति थापा

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

६ व्यवहार देखाउने साथी हुनसक्छन् हानिकारक

६ व्यवहार देखाउने साथी हुनसक्छन् हानिकारक

6 Stories
५ जनावर, जो अति अल्छी हुन्छन्

५ जनावर, जो अति अल्छी हुन्छन्

11 Stories
कान किन बज्छ ?

कान किन बज्छ ?

10 Stories
छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

9 Stories
फलफूलको जुस कि सिंगै फलफूल, स्वास्थ्यका लागि कुन राम्रो ?

फलफूलको जुस कि सिंगै फलफूल, स्वास्थ्यका लागि कुन राम्रो ?

12 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित