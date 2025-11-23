एमालेका पूर्वमन्त्री रामवीर मानन्धरसहित ४ नेता कांग्रेस प्रवेश

७ फागुन, काठमाडौं । नेकपा एमालेका पूर्व केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्वमन्त्री रामवीर मानन्धर सहितका चार जना नेताहरू नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेका छन् ।
काठमाडौंमा आज आयोजित कांग्रेस सभापति गगन थापासँग प्रतिज्ञापत्र सम्बन्धी खुला प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा उनीहरू कांग्रेस प्रवेश गरेका हुन् ।
पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका मानन्धर २०७४ सालमा निर्वाचित सांसद हुन्। यसअघि २०४९ सालमा उनले वडा नम्बर १६ का वडा अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए।
यसैगरी उनीसँगै कांग्रेस प्रवेश गर्नेमा नेकपाका केन्द्रीय सदस्य दीपक केसी, रसुवा एमालेका पूर्वअध्यक्ष जनार्दन ढकाल र काठमाडौं-५ का राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट उम्मेदवारका आकांक्षी डा. प्रणयशम्शेर राणा रहेका छन् ।
राणा २०७९ सालमा कांग्रेस छोडेर रास्वपा प्रवेश गरेका थिए । २०७९ सालमा उनी रास्वपाबाट काठमाडौं-५ का उम्मेदवार बनेका थिए ।
