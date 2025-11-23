+
यस्तो छ कांग्रेसको ‘प्रतिज्ञा पत्र’ (पूर्णपाठ)

कांग्रेसले चुनावी घोषणापत्रलाई ‘प्रतिज्ञा पत्र’ भनेको छ । प्रतिज्ञा पत्रमार्फत कांग्रेसले विभिन्न भिजनहरू अघि सारेको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन ७ गते १७:३८

७ फागुन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । बिहीबार काठमाडौंको राष्ट्रिय सभा गृहमा आयोजित कार्यक्रमकाबीच कांग्रेसले आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो ।

कांग्रेसले चुनावी घोषणापत्रलाई ‘प्रतिज्ञा पत्र’ भनेको छ । प्रतिज्ञा पत्रमार्फत कांग्रेसले विभिन्न भिजनहरू अघि सारेको छ ।

त्यस्तै, कांग्रेसले यसलाई कसरी कार्यान्वयनमा लाने भन्नेबारे पनि विस्तृत उल्लेख गरेको छ ।

यस्तो छ कांग्रेसको प्रतिज्ञापत्र:

 

नेपाली कांग्रेस
