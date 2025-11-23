ट्राफिक प्रहरीले चोरी भएका ५३ मोटरसाइकल खोजेर धनीलाई बुझायो

७ फागुन, काठमाडौं । ट्राफिक प्रहरीले काठमाडौं उपत्यकाबाट चोरी भएका ५३ मोटरसाइकल तथा स्कुटर खोजी गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई बुझाएको छ ।
काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयबाट सादा पोसाकमा खटिएको प्रहरी टोलीले काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न ठाउँबाट चोरी भएका ३१ मोटरसाइकल र २२ स्कुटर खोजी गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई बुझाएको हो ।
कार्यालयका सूचना अधिकारी, प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) लोकेन्द्रसिंह गुरुङले भेटिएका सवारीसाधन अधिकांश उपत्यका वरिपरिका जिल्लामा प्रयोग हुने गरेका थिए ।
चोरी भएका मोटरसाइकललाई लगेर नम्बर प्लेट र स्वरूप परिवर्तन गर्ने तथा नक्कली कागजपत्र बनाएर बेचबिखन गर्ने गरेको पाइएको उनले बताए ।
कार्यालयले आफ्नो सवारीसाधन हराएमा तत्कालै नेपाल प्रहरीको हटलाइन १०० वा ट्राफिक प्रहरीको हटलाइन १०३ मा खबर गर्न आग्रह गरेको छ । –रासस
