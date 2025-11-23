+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

चुनावी घोषणापत्रमा ट्रेड युनियन खारेजीको प्रस्तावप्रति आपत्ति

नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन, राष्ट्रिय समितिले आसन्न निर्वाचनका सन्दर्भमा जारी कतिपय दलको बाचापत्र (घोषणापत्र)मा ट्रेड युनियन खारेजी गर्ने प्रस्तावप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन ११ गते १९:१३

११ फागुन, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन, राष्ट्रिय समितिले आसन्न निर्वाचनका सन्दर्भमा जारी कतिपय दलको बाचापत्र (घोषणापत्र)मा ट्रेड युनियन खारेजी गर्ने प्रस्तावप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ३४ ले प्रत्येक श्रमिकलाई ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा आबद्ध हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्ने मौलिक अधिकार प्रदान गरेको उल्लेख गर्दै सो सङ्गठनका अध्यक्ष हंशबहादुर शाहीले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर ट्रेड युनियनहरू स्वतन्त्र, पेसागत र गैर–दलीय प्रकृतिका संस्थाहरू भएको बताए ।

नेपालले अनुमोदन गरेको अन्तरराष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको अभिसन्धिले श्रमिकहरूलाई सङ्गठन स्थापना गर्ने र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकारको संरक्षण गर्न राज्यलाई बाध्यकारी बनाएको स्मरण गराउँदै उनले ट्रेड युनियन खारेजी वा त्यसको स्वतन्त्रतामाथि अङ्कुश लगाउने परिकल्पना गर्ने कुनै पनि राजनीतिक दल प्रजातान्त्रिक हुनै नसक्ने बताए ।

‘यो नेपालको संविधान, कानुन तथा नेपालले अनुमोदन गरेका अन्तरराष्ट्रिय महासन्धिविपरीतको कार्य समेत हो । यो परिकल्पना गर्ने दलको राजनैतिक चरित्र लोकतान्त्रिक हो भनी मान्न सकिँदैन’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ट्रेड युनियन खोल्ने र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकार संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार हो । यसमाथि नियन्त्रण, गरी खारेजी गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको गतिविधि लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता, संवैधानिक व्यवस्था तथा अन्तरराष्ट्रिय श्रम मापदण्डविरुद्धका कदम हुन् ।’

चुनावी घोषणा पत्र
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

धादिङ बस दुर्घटना : मृतक सबैको सनाखत

धादिङ बस दुर्घटना : मृतक सबैको सनाखत
सर्वोच्चको प्रश्न- आचारसंहितामा किन घोषणापत्रको प्रगति पेस गर्ने व्यवस्था राखिएको हो ?

सर्वोच्चको प्रश्न- आचारसंहितामा किन घोषणापत्रको प्रगति पेस गर्ने व्यवस्था राखिएको हो ?
निर्वाचनको दिन आन्तरिक उडान बन्द, पर्यटकलाई सटल बस सुविधा

निर्वाचनको दिन आन्तरिक उडान बन्द, पर्यटकलाई सटल बस सुविधा
विशेष सैन्य अभियानमा संलग्न रुसी सेनाको पुटिनले गरे प्रशंसा

विशेष सैन्य अभियानमा संलग्न रुसी सेनाको पुटिनले गरे प्रशंसा
एन्फाको स्पष्टीकरण- साम्बाको उपचारका लागि आवश्यक पत्राचार गरिसक्यौं

एन्फाको स्पष्टीकरण- साम्बाको उपचारका लागि आवश्यक पत्राचार गरिसक्यौं
मस्तिष्क क्यान्सर : कसलाई हुनसक्छ, के छ उपचार ?

मस्तिष्क क्यान्सर : कसलाई हुनसक्छ, के छ उपचार ?

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

मौसमी फल अमला : कति गुणकारी ?

मौसमी फल अमला : कति गुणकारी ?

10 Stories
कार्टुनबाट बालबालिकाले के सिक्छन् ?

कार्टुनबाट बालबालिकाले के सिक्छन् ?

6 Stories
के हो सोडियम ? शरीरलाई किन चाहिन्छ ?

के हो सोडियम ? शरीरलाई किन चाहिन्छ ?

9 Stories
६ व्यवहार देखाउने साथी हुनसक्छन् हानिकारक

६ व्यवहार देखाउने साथी हुनसक्छन् हानिकारक

6 Stories
५ जनावर, जो अति अल्छी हुन्छन्

५ जनावर, जो अति अल्छी हुन्छन्

11 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित