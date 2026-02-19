+
English edition
अल्जाइमर
आयुर्वेद
इन्डोक्राइन (हर्मोन रोग)
एचआईभी
नेत्ररोग
प्रसूति तथा स्त्रीरोग
बालरोग
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)
मिर्गौला तथा मुत्र रोग
मुख तथा दन्त स्वास्थ्य
योग तथा प्राणायाम
हेपटाइटिस

मस्तिष्क क्यान्सर : कसलाई हुनसक्छ, के छ उपचार ?

२०८२ फागुन ११ गते १८:३९ २०८२ फागुन ११ गते १८:३९
प्रा. डा. राजीव झा

प्रा. डा. राजीव झा स्नायु, नसा तथा मेरुदण्डरोग विशेषज्ञ

Shares

यदि ट्युमर सुरक्षित रूपमा निकाल्न सकिने ठाउँमा छ भने अपरेशन गरेर ट्युमर हटाउने प्रयास गरिन्छ । तर ट्युमर मस्तिष्कको संवेदनशील भागमा भएमा जोखिम पनि हुन सक्छ ।

प्रा. डा. राजीव झा

प्रा. डा. राजीव झा स्नायु, नसा तथा मेरुदण्डरोग विशेषज्ञ

Shares
मस्तिष्क क्यान्सर : कसलाई हुनसक्छ, के छ उपचार ?

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • मस्तिष्क क्यान्सर मस्तिष्कभित्रका कोषहरू अनियन्त्रित भएर घातक क्यान्सर कोषहरूमा परिणत हुने रोग हो, जसले मस्तिष्कका कार्यहरूमा बाधा पुर्‍याउँछ।
  • मस्तिष्क क्यान्सरको उपचारमा शल्यक्रिया, विकिरण, किमोथेरापी र टार्गेटेड ड्रग थेरापी प्रयोग गरिन्छ, जसले जीवन लम्ब्याउन मद्दत गर्छ।

मस्तिष्कमा देखिने गम्भीर समस्या मध्ये एक हो,  यसमा हुने क्यान्सर ।

कुनै कारणवश मस्तिष्कभित्रका कोषहरू अनियन्त्रित र असामान्य भई घातक क्यान्सर कोषहरूमा परिणत हुन्छ, जसलाई मस्तिष्क क्यान्सर भएको बुझिन्छ ।

यी कोषहरू ठूला हुँदै र बारम्बार विभाजित भएर क्यान्सरको कोषको समूह बनाउँछन् जसले मस्तिष्कका कार्यहरू जस्तै, स्मृति, संवेदना, मांसपेशी नियन्त्रण र शरीरका अन्य सामान्य क्रियाकलापहरूमा बाधा पुर्‍याउँछन् ।

यो मस्तिष्कमा नै सुरु हुन्छ वा अन्य भागबाट फैलिन्छ । मस्तिष्क क्यान्सरको समस्या सुरुमा पहिचान भयो भने उपचार हुनसक्छ, दुर्भाग्यवश धेरैजसो अवस्थामा यो सुरुको चरणमा नै पहिचान नहुँदा उपचार जटिल बन्छ ।

वर्षेनी कति मानिसलाई मस्तिष्क क्यान्सर हुन्छ ?

मस्तिष्क क्यान्सर विश्वव्यापी रूपमा दुर्लभ रोग हो, तर यसको संख्या बढ्दै गएको छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन र विभिन्न अनुसन्धानका अनुसार हरेक वर्ष विश्वभर करिब तीन लाख नयाँ बिरामीहरू यस रोगबाट प्रभावित हुन्छन् । यसमा प्राथमिक मस्तिष्क क्यान्सर र अन्य भागबाट फैलिएका दुवै समावेश छन् ।

अमेरिकामा मात्र हरेक वर्ष २४ हजारभन्दा बढी नयाँ केसहरू दर्ता हुन्छन् । यो संख्या पुरुषहरूमा बढी देखिन्छ, जसमा उमेर बढ्दै जाँदा जोखिम बढ्छ ।

नेपालमा यसको तथ्यांक सीमित छ, तर ग्लोबोक्यानका अनुसार नेपालमा क्यान्सरका कुल केसहरूमा मस्तिष्क क्यान्सरको हिस्सा सानो छ, तर वार्षिक रूपमा सयौं बिरामीहरू यसबाट प्रभावित हुन्छन् ।

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का अनुसार क्यान्सरका कुल केसहरूमा मस्तिष्क क्यान्सरको अनुपात करिब दुई प्रतिशत छ, यसअनुसार हरेक वर्ष २०० देखि ३०० नयाँ केसहरू हुन सक्छन् ।

यो संख्या बढ्दै गएको छ, किनकि जनसंख्या वृद्धि र उमेर बढ्दै गएका मानिसहरूको संख्या बढेको छ । बालबालिकामा यो रोग दोस्रो स्थानमा छ, जसबाट हरेक वर्ष हजारौं बालबालिका प्रभावित हुन्छन् ।

अध्ययन अनुसार हरेक वर्ष विश्वभर करिब २ लाख ५० हजार मानिसहरू यस रोगबाट मर्छन् । यो संख्या कुल क्यान्सर मृत्युको दुई प्रतिशत छ ।

यसको प्रकार

मस्तिष्क क्यान्सर दुई प्रकारका हुन्छन्, सौम्य र घातक । सौम्य प्रकार बढ्छ तर फैलिँदैन, जबकि घातक प्रकार फैलिएर घातक हुन्छ ।

सौम्य

सौम्य मस्तिष्क ट्युमर मस्तिष्कमा हुने गैर–क्यान्सर ट्युमर हो, जुन बिस्तारै बढ्छ र अन्यत्र फैलिँदैन । यो सामान्यतया स्पष्ट सीमाहरू भएको हुन्छ र अन्य भागमा फैलने सम्भावना निकै कम हुन्छ ।

यसका मुख्य प्रकारहरूमा मेनिन्जियोमा, पिट्युटरी एडेनोमा, एकुस्टिक न्यूरोमा र क्रानियोफ्यारिन्जियोमा पर्छन् । यी ट्युमरहरूले मस्तिष्कमा दबाब दिएर टाउको दुखाइ, दृष्टिमा समस्या, सुनाइ कम हुने, सन्तुलन बिग्रने जस्ता लक्षण देखाउँछन् तर छिटो बढ्दैनन् ।

यदि ट्युमर सानो र लक्षण नदेखिएमा बढेको छ छैन हेर्न नियमित जाँच गर्दा मात्रै पनि पर्याप्त हुन्छ ।

घातक मस्तिष्क क्यान्सर

यो ट्युमर क्यान्सरयुक्त ट्युमर हो, जो छिटो बढ्छ, अर कोषहरूलाई पनि आक्रमण गरेर फैलिन्छ । यो आक्रामक हुन्छ र मस्तिष्कका विभिन्न भागहरूमा प्रभाव पार्छ । मुख्य प्रकारमा ग्लियोब्लास्टोमा (सबैभन्दा सामान्य र खतरनाक), एनाप्लास्टिक एस्ट्रोसाइटोमा र अन्य उच्च ग्रेड ग्लियोमा पर्छन् ।

यो कसलाई हुन सक्छ ?

मस्तिष्क क्यान्सर जो कोहीलाई हुनसक्छ, तर केही जोखिम कारकहरूले बढाउँछन् ।

– परिवारमा पहिला नै यो क्यान्सर भएमा अन्य सदस्यलाई हुने जोखिम बढ्छ ।

– विकिरणको प्रभावले पनि क्यान्सरमा प्रभाव गर्ने हुँदा विकिरण उपचार लिएकाहरूमा देखिन सक्छ ।

– कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली भएकाहरूमा बढी हुन्छ, जस्तै एड्स भएकाहरूमा ।

-वातावरणीय कारकहरू जस्ता रसायनहरूले पनि बढाउँछन् ।

– केही विशेष प्रकारका क्यान्सर, जस्तै ल्युकेमिया वा नन–होजकिन लिम्फोमा भएको इतिहासले जीवनको पछिल्लो समयमा मस्तिष्क क्यान्सर हुने जोखिम बढाउन सक्छ ।

यसका लक्षणहरू के-के हुन् ?

मस्तिष्क क्यान्सरका लक्षणहरू यसको स्थान, आकार र प्रकारमा निर्भर गर्छन् ।

– सामान्य लक्षणहरूमा टाउको दुखाइ, जस बिहान बढी हुन्छ ।

– बान्ता, दृष्टि समस्या जस्ता धमिलो देख्नु ।

– सन्तुलन गुमाउने, बोल्न समस्या देखिनु ।

– व्यक्तित्व परिवर्तन, स्मृति ह्रास आउनु ।

– सुनाइ समस्या, गन्ध नआउनु ।

– थकान भइरहनु, दिमाग भ्रमित हुनु ।

यी लक्षणहरू बढ्दै जाँदा गम्भीर हुन्छन् ।

चिकित्सककहाँ कहिले जाने ?

माथि उल्लेखित लक्षणहरू देखिएमा तुरुन्त चिकित्सककोमा जानुपर्छ । टाउको दुखाइ बढ्दा, छट्पट हुँदा, दृष्टि परिवर्तन, सन्तुलन गुमाउँदा वा लक्षणहरू बढ्दै गएमा तुरुन्त जानुपर्छ ।

मस्तिष्क क्यान्सर निको हुन्छ ?

मस्तिष्क क्यान्सर निको हुने सम्भावना प्रकारमा निर्भर गर्छ । सौम्य प्रकारमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी निको हुन्छ । घातक प्रकारमा कम, जस्ता ग्लियोब्लास्टोमामा ५ वर्षे जीवित दर ६ प्रतिशत छ ।

यो क्यान्सर भएपछि कुलमा ३६ प्रतिशत जीवित दर छ । युवाहरूमा निको हुने सम्भावना बढी छ । उपचारले जीवन लम्ब्याउँछ । जहाँसम्म उपचारको कुरा छ, मस्तिष्क क्यान्सरको उपचारमा शल्यक्रिया, विकिरण र औषधिबाट उपचार हुन्छ ।

यसको पहिचान कसरी हुन्छ ?

मस्तिष्क क्यान्सरको पहिचान गर्न शारीरिक जाँच, इतिहास र विभिन्न परीक्षणहरू गरेर हेरिन्छ । ब्रेन क्यान्सरको शंका भएमा सबैभन्दा पहिले मस्तिष्कको जाँच गर्न सीटी स्क्यान गर्न सुझाव दिइन्छ । कहिलेकाहीँ मस्तिष्कको स्पष्ट तस्वीर हेर्न नसामा विशेष डाई (रङ) पनि हालिन्छ ।

त्यस्तै, एमआरआई जाँचले मस्तिष्कमा भएका परिवर्तनहरू स्पष्ट देखाएर क्यान्सर पहिचान गर्न मद्दत गर्छ । बायोप्सीले यसको प्रकार निर्धारण गर्छ । न्यूरोलोजिकल परीक्षणले कार्यक्षमता जाँच गर्छ ।

अन्य परीक्षणहरूले फैलावट जाँच गर्छन्, जसले गर्दा उपचार योजना बन्छ ।

ब्रेन क्यान्सर पुष्टि भएपछि….

ब्रेन क्यान्सर पुष्टि भएपछि चिकित्सकले ट्युमरको स्थान, चरण र गम्भीरता हेरेर उपचारको तरिका तय गर्छन् ।

१. शल्यक्रिया

यदि ट्युमर सुरक्षित रूपमा निकाल्न सकिने ठाउँमा छ भने अपरेशन गरेर ट्युमर हटाउने प्रयास गरिन्छ । तर ट्युमर मस्तिष्कको संवेदनशील भागमा भएमा जोखिम पनि हुन सक्छ ।

२. रेडिएशन थेरापी

यसमा उच्च ऊर्जा किरण (एक्स–रे वा प्रोटोन) प्रयोग गरेर क्यान्सर कोशिकालाई नष्ट गरिन्छ ।

३. रेडियोसर्जरी

यसमा धेरै विकिरण किरणहरू एउटै बिन्दुमा केन्द्रित गरिन्छ । यसले ट्युमरमा उच्च मात्रा विकिरण पुर्‍याएर क्यान्सर कोषिकालाई नष्ट गर्छ ।

४. किमोथेरापी

औषधि मुखबाट वा नसाबाट दिएर क्यान्सर कोषिकालाई नष्ट गरिन्छ । कुन औषधि दिने भन्ने कुरा क्यान्सरको प्रकार र चरण अनुसार तय हुन्छ ।

५. टार्गेटेड ड्रग थेरापी

यस उपचारले क्यान्सर कोशिकाभित्र भएका विशेष असामान्यतामा मात्र असर गर्छ । सबै प्रकारका ब्रेन क्यान्सरमा होइन, केही विशेष अवस्थामा मात्र प्रयोग गरिन्छ ।

उपचारपछि पुनःस्थापना

ब्रेन क्यान्सरले बोली, सम्झना र शरीर चलाउने क्षमता प्रभावित गर्न सक्छ । त्यसैले, उपचारपछि फिजियोथेरापी, स्पिच थेरापी र मानसिक सहयोग आवश्यक पर्न सक्छ ।

पूरै निको हुन समय र परिवारको साथ अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । शल्यक्रियाले ट्युमर हटाउँछ । विकिरणले कोषहरू नष्ट गर्छ । औषधिले कोषहरू रोक्छ । संयोजनमा प्रयोग हुन्छ । यसले जीवन बचाउँछ ।

मस्तिष्क क्यान्सर
हट टपिक्स
अल्जाइमर
आयुर्वेद
इन्डोक्राइन (हर्मोन रोग)
एचआईभी
नेत्ररोग
प्रसूति तथा स्त्रीरोग
बालरोग
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)
मिर्गौला तथा मुत्र रोग
मुख तथा दन्त स्वास्थ्य
योग तथा प्राणायाम
हेपटाइटिस
प्रा. डा. राजीव झा
लेखक
प्रा. डा. राजीव झा
स्नायु, नसा तथा मेरुदण्डरोग विशेषज्ञ

प्रा. डा. झा वीर अस्पतालको स्नायुरोग विभाग प्रमुख र नर्भिक इन्टरनेसनल अस्पतालको न्युरोसर्जरी विभाग प्रमुख हुन् । उनले एमडी, एमएस, एमसीएच र एफआरसीएस गरेका छन् । उनी युरोपियन एसोसिएसन अफ न्युरोसर्जिकल सोसाइटीका सदस्य समेत हुन् । प्रा. डा. झाको नेपाल मेडिकल काउन्सिल दर्ता नम्बर ३१७७ हो ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खबर

मस्तिष्क क्यान्सर : कसलाई हुनसक्छ, के छ उपचार ?

मस्तिष्क क्यान्सर : कसलाई हुनसक्छ, के छ उपचार ?

प्रा. डा. राजीव झा

प्रा. डा. राजीव झा स्नायु, नसा तथा मेरुदण्डरोग विशेषज्ञ

भिटामिन डी किन सधैं चिल्लोयुक्त खानेकुरासँग खानुपर्छ ?

भिटामिन डी किन सधैं चिल्लोयुक्त खानेकुरासँग खानुपर्छ ?

आयुष अधिकारी

आयुष अधिकारी पोषणविद्

न्याम्सका आवसीय चिकित्सक आन्दोलनमा, सेवा बन्द गर्ने चेतावनी

न्याम्सका आवसीय चिकित्सक आन्दोलनमा, सेवा बन्द गर्ने चेतावनी

के हातमा पसिना आइरहनु कुनै रोगको संकेत हो ?

के हातमा पसिना आइरहनु कुनै रोगको संकेत हो ?

प्रा. डा. सविना भट्टराई

प्रा. डा. सविना भट्टराई छाला तथा कस्मेटिक सर्जन

रोगप्रतिरोधि क्षमता, दीर्घायु र यौवन जोगाउने अमला

रोगप्रतिरोधि क्षमता, दीर्घायु र यौवन जोगाउने अमला

डा. अमृत भण्डारी

डा. अमृत भण्डारी आयुर्वेदिक चिकित्सक

हात पोल्यो, तुरुन्त के गर्ने ? जानी राखौं ६ घरेलु उपाय

हात पोल्यो, तुरुन्त के गर्ने ? जानी राखौं ६ घरेलु उपाय

डा. शेखर मुखिया सुनुवार

डा. शेखर मुखिया सुनुवार प्राकृतिक चिकित्सक

ट्रेन्डिङ

रविलाई सेलुलाइटिसको समस्या, कति गम्भीर ?

रविलाई सेलुलाइटिसको समस्या, कति गम्भीर ?
बीमा बन्द भएपछि बिरामीको बिलौना- उपचार गर्न सक्दिनँ, अब घरै फर्किन्छु

बीमा बन्द भएपछि बिरामीको बिलौना- उपचार गर्न सक्दिनँ, अब घरै फर्किन्छु
गलगाँड हटायो आयोडिनयुक्त नुनले, तर त्यसैले बढाउँदैछ थाइराइडको जोखिम

गलगाँड हटायो आयोडिनयुक्त नुनले, तर त्यसैले बढाउँदैछ थाइराइडको जोखिम
शरीर जल्यो, मन जलेन : रविलक्ष्मीको त्यो सहनशीलता

शरीर जल्यो, मन जलेन : रविलक्ष्मीको त्यो सहनशीलता
बच्चाको घाँटीमा सिक्का अड्किए तुरुन्त के गर्ने ?

बच्चाको घाँटीमा सिक्का अड्किए तुरुन्त के गर्ने ?
अभिनेता सुनिल थापालाई भएको थियो ‘साइलेन्ट हार्टअट्याक’, कसरी यो मृत्युको कारण बन्न सक्छ ?

अभिनेता सुनिल थापालाई भएको थियो ‘साइलेन्ट हार्टअट्याक’, कसरी यो मृत्युको कारण बन्न सक्छ ?

वेबस्टोरिज

मौसमी फल अमला : कति गुणकारी ?

मौसमी फल अमला : कति गुणकारी ?

10 Stories
कार्टुनबाट बालबालिकाले के सिक्छन् ?

कार्टुनबाट बालबालिकाले के सिक्छन् ?

6 Stories
के हो सोडियम ? शरीरलाई किन चाहिन्छ ?

के हो सोडियम ? शरीरलाई किन चाहिन्छ ?

9 Stories
६ व्यवहार देखाउने साथी हुनसक्छन् हानिकारक

६ व्यवहार देखाउने साथी हुनसक्छन् हानिकारक

6 Stories
५ जनावर, जो अति अल्छी हुन्छन्

५ जनावर, जो अति अल्छी हुन्छन्

11 Stories

फिचर

सबै
मस्तिष्क क्यान्सर : कसलाई हुनसक्छ, के छ उपचार ?
क्यान्सर

मस्तिष्क क्यान्सर : कसलाई हुनसक्छ, के छ उपचार ?

प्रा. डा. राजीव झा

प्रा. डा. राजीव झा स्नायु, नसा तथा मेरुदण्डरोग विशेषज्ञ
भिटामिन डी किन सधैं चिल्लोयुक्त खानेकुरासँग खानुपर्छ ?
आहार तथा पोषण

भिटामिन डी किन सधैं चिल्लोयुक्त खानेकुरासँग खानुपर्छ ?

आयुष अधिकारी

आयुष अधिकारी पोषणविद्
न्याम्सका आवसीय चिकित्सक आन्दोलनमा, सेवा बन्द गर्ने चेतावनी
स्वास्थ्य समाचार

न्याम्सका आवसीय चिकित्सक आन्दोलनमा, सेवा बन्द गर्ने चेतावनी

के हातमा पसिना आइरहनु कुनै रोगको संकेत हो ?
छाला तथा सौन्दर्य रोग

के हातमा पसिना आइरहनु कुनै रोगको संकेत हो ?

प्रा. डा. सविना भट्टराई

प्रा. डा. सविना भट्टराई छाला तथा कस्मेटिक सर्जन
रोगप्रतिरोधि क्षमता, दीर्घायु र यौवन जोगाउने अमला
आयुर्वेद

रोगप्रतिरोधि क्षमता, दीर्घायु र यौवन जोगाउने अमला

डा. अमृत भण्डारी

डा. अमृत भण्डारी आयुर्वेदिक चिकित्सक
हात पोल्यो, तुरुन्त के गर्ने ? जानी राखौं ६ घरेलु उपाय
प्राकृतिक चिकित्सा (अकुप्रेसर, अकुपन्चर, फिजियोथेरापी)

हात पोल्यो, तुरुन्त के गर्ने ? जानी राखौं ६ घरेलु उपाय

डा. शेखर मुखिया सुनुवार

डा. शेखर मुखिया सुनुवार प्राकृतिक चिकित्सक