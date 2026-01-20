हात पोल्यो, तुरुन्त के गर्ने ? जानी राखौं ६ घरेलु उपाय

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- भान्सामा काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई तातो पदार्थले छाला जलेर दुखाइ र जलन हुने समस्या प्रायः हुन्छ।
- मह, एलोभेरा जेल, तुलसी रस, काँचो आलु र नरिवलको तेल जस्ता घरेलु उपायले छालाको जलन र दुखाइ कम गर्छन्।
प्राय भान्सामा काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई घाउचोट लागिरहेकै हुन्छ । कहिले भान्सामा तातो दूध वा कफी छालामा खस्छ, त कहिले तातो भाँडामा छोइँदा जलन हुन्छ । यसले असह्य दुखाइ र जलन गराउँछ, र कहिलेकाहीँ छालामा फोका पनि आउँछन्, जसले झन् समस्या बढाउँछ । यस्तो बेला के गर्ने भन्ने याद पनि आउँदैन ।
केही सजिला घरेलु उपाय अपनाएर जलेको छालाको उपचार गर्न सकिन्छ ।
१.चिसो पानीको प्रयोग गर्ने
छाला जल्ने बित्तिकै तुरुन्तै धाराको चिसो पानी त्यसमा खन्याउन सुरु गर्नुपर्छ र कम्तीमा १०–२० मिनेटसम्म बगाइराख्नुपर्छ । बरफ लगाउनबाट जोगिनुपर्छ, किनकि यसले राहत त दिन्छ तर रक्तसञ्चार ढिलो बनाउँछ, जसले जलन झन् बढ्न सक्छ ।
२.मह लगाउने
जलन शान्त पार्न मह निकै प्रभावकारी हुन्छ । यसमा भएको एन्टी–इन्फ्लेमेटरी गुणले छालालाई छिट्टै निको पार्न मद्दत गर्छ । यदि छाला जलेको छ भने प्रभावित ठाउँमा मह लगाउन सकिन्छ । यसले जलन तुरुन्तै दुखाइ कम गर्छ र फोका बन्ने सम्भावना पनि घटाउँछ ।
३.एलोभेरा जेल
एलोभेरा जलन कम गर्न अत्यन्त फाइदाजनक हुन्छ । यसमा एन्टी–इन्फ्लेमेटरी र जलन शान्त पार्ने गुण हुन्छन्, जसले घाउ छिट्टै भरिन मद्दत गर्छ । छालालाई चिसोपन दिन्छ । छाला जलेको छ भने ताजा एलोभेराको पात काटेर त्यसको जेल प्रभावित भागमा लगाउन सकिन्छ । यसले जलन शान्त गर्नुका साथै छालामा गाढा दाग बस्नबाट पनि जोगाउँछ ।
४.तुलसी
तुलसी औषधीय गुणका लागि प्रसिद्ध छ । यो धेरै समस्याको समाधानमा उपयोगी हुन्छ । छाला जलेको छ भने तुरुन्तै राहतका लागि तुलसीका पातको रस प्रभावित ठाउँमा लगाउनुपर्छ । यसले जलन कम गर्छ र संक्रमण रोक्न पनि मद्दत गर्छ।
५.काँचो आलु
छाला जलेर तीव्र जलन भइरहेको छ भने आलुको प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसमा भएको एन्टी–इन्फ्लेमेटरी गुणले जलन शान्त पार्न सहयोग गर्छ । यसका लागि आलु पिसेर त्यसको पेस्ट जलेको ठाउँमा लगाउनु पर्छ । यसले जलन छिट्टै कम गर्छ र आराम दिन्छ ।
६.नरिवलको तेल
नरिवल तेलमा एन्टिब्याक्टेरियल र मोस्चराइजिङ गुण हुन्छन्, जसले छालालाई नरम बनाउने साथै जलन कम गर्न मद्दत गर्छ । जलेको ठाउँमा नरिवल तेल लगाउँदा दुखाइ र जलनबाट राहत मिल्छ, साथै छालामा दाग पनि बस्दैन । नरिवल तेलबाहेक बादामको तेल पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
