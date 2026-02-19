+
English edition
अल्जाइमर
आयुर्वेद
इन्डोक्राइन (हर्मोन रोग)
एचआईभी
नेत्ररोग
प्रसूति तथा स्त्रीरोग
बालरोग
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)
मिर्गौला तथा मुत्र रोग
मुख तथा दन्त स्वास्थ्य
योग तथा प्राणायाम
हेपटाइटिस

भिटामिन डी किन सधैं चिल्लोयुक्त खानेकुरासँग खानुपर्छ ?

२०८२ फागुन ११ गते ११:५१ २०८२ फागुन ११ गते ११:५१
आयुष अधिकारी

आयुष अधिकारी पोषणविद्

Shares

नेपालमा, कोठाभित्रै बसेर काम गर्नेहरूमा भिटामिन डीको कमी बढी पाइन्छ । उनीहरूलाई ६० हजार आइयु साप्ताहिक रूपमा २ महिनासम्म सिफारिस गरिन्छ ।

आयुष अधिकारी

आयुष अधिकारी पोषणविद्

Shares
भिटामिन डी किन सधैं चिल्लोयुक्त खानेकुरासँग खानुपर्छ ?

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपालमा गरिएको एक अध्ययन अनुसार, अस्पतालमा आउने बिरामीहरूमा भिटामिन डीको कमी ६९.६ प्रतिशतसम्म पाइएको छ, जसमा महिलाहरू बढी प्रभावित छन्।

आजकल मानिसहरूको घाममा बस्ने समय निकै कम भएको छ । सामान्यतया खानामा भिटामिन डी कमै पाइन्छ र विशेष गरी शाकाहारीहरूका लागि भिटामिन डीका स्रोतहरू कम हुन्छन् । यसमा फोर्टिफाइड दूध, सोया दूध र सिड्सहरू मुख्य हुन्छन् । यसले भिटामिन डीको कमी पूरा गर्न निकै गाह्रो हुन्छ । त्यसैले विशेषज्ञहरूले भिटामिन डी सप्लिमेन्ट सिफारिस गर्छन् । सप्लिमेन्ट लिँदा कुन कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ ।

नेपालमा गरिएको एक अध्ययन अनुसार, अस्पतालमा आउने बिरामीहरूमा भिटामिन डीको कमी ६९.६ प्रतिशत सम्म पाइएको छ, जसमा महिलाहरू बढी प्रभावित छन् । यस कमीका मुख्य लक्षणहरूमा थकान, एक्कासी मांसपेशी खुम्चिने, सामान्य शरीर दुखाइ र हड्डी तथा जोर्नी दुखाइको समस्या हुन्छ ।

भिटामिन डीको साथ चिल्लो किन आवश्यक छ ?

भिटामिन डी फ्याट–सोल्युबल ‘बोसोमा घुल्ने’ भिटामिन हो, जुन अन्य भिटामिनहरूभन्दा पूरै फरक छ । चिल्लो–सोल्युबल भएकाले भिटामिन डी सप्लिमेन्टलाई अवशोषित हुन चिल्लोको आवश्यकता पर्छ । यदि भिटामिन डी सप्लिमेन्ट चिल्लोसँग लिइएन भने, शरीरमा राम्रोसँग अवशोषित हुँदैन । यसलाई सरल भाषामा यसरी बुझ्न सकिन्छ कि जब खानामा चिल्लो हुन्छ, तब आन्द्रामा बाइल साल्टहरूले चिल्लोलाई स–साना कणहरूमा तोड्छन्, जसलाई माइसेल भनिन्छ । यिनै माइसेलहरूमा भिटामिन डी घुलेर शरीरमा अवशोषित हुन्छ । भिटामिन डीका दुई मुख्य प्रकारहरू छन् डी२ ‘इर्गोक्याल्सिफेरोल’ र डी३ ‘कोलेक्याल्सिफेरोल’ ।

जसमध्ये डी३ बढी प्रभावकारी मानिन्छ किनकि यो छालामा घामबाट बन्छ र सप्लिमेन्टमा पनि बढी प्रयोग हुन्छ ।

पानीसँग भिटामिन डी लिँदा के हुन्छ ?

जब भिटामिन डी पानीसँग लिइन्छ, तब शरीरमा माइसेल कम बन्छन् र भिटामिन डी पूर्ण रूपमा अवशोषित हुँदैन वा कहिलेकाहीँ अवशोषित हुन निकै समय लाग्छ । एक अध्ययन अनुसार, मात्र ५ ग्राम चिल्लोसँग लिँदा रगतमा भिटामिन डीको स्तर ३२–५० प्रतिशत बढी पाइयो र यो चिल्लोसँग छिट्टै अवशोषित हुन्छ । यो अध्ययनले देखाएको छ कि चिल्लोयुक्त खानासँग सप्लिमेन्ट लिँदा प्लाज्मा भिटामिन डीको स्तर ३२ प्रतिशत बढी हुन्छ । थप रूपमा, चिल्लो नभएको खानासँग लिँदा पनि केही अवशोषण हुन्छ, तर यो निकै कम प्रभावकारी हुन्छ ।

भिटामिन डी सप्लिमेन्टसँग कति चिल्लो लिनुपर्छ ?

धेरैजसो मानिसहरूले सोच्छन् भिटामिन डीलाई धेरै चिल्लो चाहिन्छ तर त्यस्तो होइन । करिब ५ देखि १० ग्राम स्वस्थ चिल्लोबाट माइसेल बन्छन्, जसले भिटामिन डीलाई सजिलै पचाउँछ । यो चिल्लो दैनिक खानाबाटै सजिलै प्राप्त गर्न सकिन्छ । यदि दैनिक एक चम्चा घिउ लिइयो भने, दिनमा ४ देखि ६ बदाम खानुभयो भने, खानामा पूर्ण क्रीम दही लिइयो भने, पूर्ण चिल्लोको दूध पिइयो भने सजिलै यसको पूर्ति हुन्छ । बदाम वा अन्य सिडहरू खानाले पनि स्वस्थ चिल्लो मिल्छ ।

स्वस्थ चिल्लोका स्रोतहरूमा जैतूनको तेल, एभोकाडो, माछा जस्तै साल्मन र नटहरू समावेश छन्, जसले मोनोअनस्याचुरेटेड चिल्लो प्रदान गर्छन् । तर, चिल्लोको प्रकार मोनोअनस्याचुरेटेड वा पोलिअनस्याचुरेटेड ले अवशोषणमा खासै फरक पार्दैन ।

भिटामिन डी लिँदा कुन मानिसहरूले सावधानी अपनाउनुपर्छ ?

सबैले विशेषज्ञको सल्लाहबिना भिटामिन डी लिनुहुँदैन । जसलाई सेलिएक रोग, प्याङ्क्रियाटिक इन्जाइम कमी वा आन्द्राको समस्या छ, उनीहरूले भिटामिन डी सप्लिमेन्ट लिँदा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । यसबाहेक, जसले निकै कम तेल वा घिउ खान्छन्, उनीहरूमा भिटामिन डी कम अवशोषित हुन्छ ।

मोटोपन भएका र वृद्धवृद्धाहरूमा पनि भिटामिन डी कम अवशोषित हुन्छ । त्यसैले यस्ता मानिसहरूले स्वस्थ चिल्लोसँग भिटामिन डी सप्लिमेन्ट लिनुपर्छ । मोटोपन भएकाहरूमा भिटामिन डी चिल्लो सेलहरूमा जम्मा हुन्छ, जसले रगतमा यसको स्तर कम गर्छ र सप्लिमेन्टको प्रभाव कम हुन्छ ।

नेपालमा, कोठाभित्रै बसेर काम गर्नेहरूमा भिटामिन डीको कमी बढी पाइन्छ । उनीहरूलाई ६० हजार आइयु साप्ताहिक रूपमा २ महिनासम्म सिफारिस गरिन्छ । भिटामिन डी नाश्ता वा दिउँसोको खानासँग लिनु सबैभन्दा राम्रो हुन्छ किनकि त्यस समयमा पित्त निकै सक्रिय हुन्छ । भिटामिन डी खाली पेटमा खान सल्लाह दिइँदैन त्यसैले यो सप्लिमेन्ट लिँदा खानामा स्वस्थ चिल्लोहरू समावेश गर्नुपर्छ ।

यदि भिटामिन डी सप्लिमेन्ट सही तरिकाले लिइयो भने, शरीरमा छिट्टै अवशोषित हुन्छ । सामान्य सिफारिस अनुसार, वयस्कहरूका लागि दैनिक ६०० आइयु, ७० वर्षभन्दा माथिकालाई ८०० आइयु चाहिन्छ । कमी भएकाहरूका लागि चिकित्सकको सल्लाहमा उच्च डोज लिन सकिन्छ ।

फ्याट भिटामिन 'डी'
हट टपिक्स
अल्जाइमर
आयुर्वेद
इन्डोक्राइन (हर्मोन रोग)
एचआईभी
नेत्ररोग
प्रसूति तथा स्त्रीरोग
बालरोग
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)
मिर्गौला तथा मुत्र रोग
मुख तथा दन्त स्वास्थ्य
योग तथा प्राणायाम
हेपटाइटिस
आयुष अधिकारी
लेखक
आयुष अधिकारी
पोषणविद्

अधिकारी हाल काठमाडौं हेल्दी च्वाइसमा कार्यरत छन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खबर

भिटामिन डी किन सधैं चिल्लोयुक्त खानेकुरासँग खानुपर्छ ?

भिटामिन डी किन सधैं चिल्लोयुक्त खानेकुरासँग खानुपर्छ ?

आयुष अधिकारी

आयुष अधिकारी पोषणविद्

न्याम्सका आवसीय चिकित्सक आन्दोलनमा, सेवा बन्द गर्ने चेतावनी

न्याम्सका आवसीय चिकित्सक आन्दोलनमा, सेवा बन्द गर्ने चेतावनी

के हातमा पसिना आइरहनु कुनै रोगको संकेत हो ?

के हातमा पसिना आइरहनु कुनै रोगको संकेत हो ?

प्रा. डा. सविना भट्टराई

प्रा. डा. सविना भट्टराई छाला तथा कस्मेटिक सर्जन

रोगप्रतिरोधि क्षमता, दीर्घायु र यौवन जोगाउने अमला

रोगप्रतिरोधि क्षमता, दीर्घायु र यौवन जोगाउने अमला

डा. अमृत भण्डारी

डा. अमृत भण्डारी आयुर्वेदिक चिकित्सक

हात पोल्यो, तुरुन्त के गर्ने ? जानी राखौं ६ घरेलु उपाय

हात पोल्यो, तुरुन्त के गर्ने ? जानी राखौं ६ घरेलु उपाय

डा. शेखर मुखिया सुनुवार

डा. शेखर मुखिया सुनुवार प्राकृतिक चिकित्सक

बन्यो खोकीको आवाजबाट फोक्सोको समस्या पत्ता लगाउने एप, अस्पतालले दियो अनुमति

बन्यो खोकीको आवाजबाट फोक्सोको समस्या पत्ता लगाउने एप, अस्पतालले दियो अनुमति

ट्रेन्डिङ

रविलाई सेलुलाइटिसको समस्या, कति गम्भीर ?

रविलाई सेलुलाइटिसको समस्या, कति गम्भीर ?
बीमा बन्द भएपछि बिरामीको बिलौना- उपचार गर्न सक्दिनँ, अब घरै फर्किन्छु

बीमा बन्द भएपछि बिरामीको बिलौना- उपचार गर्न सक्दिनँ, अब घरै फर्किन्छु
गलगाँड हटायो आयोडिनयुक्त नुनले, तर त्यसैले बढाउँदैछ थाइराइडको जोखिम

गलगाँड हटायो आयोडिनयुक्त नुनले, तर त्यसैले बढाउँदैछ थाइराइडको जोखिम
शरीर जल्यो, मन जलेन : रविलक्ष्मीको त्यो सहनशीलता

शरीर जल्यो, मन जलेन : रविलक्ष्मीको त्यो सहनशीलता
बच्चाको घाँटीमा सिक्का अड्किए तुरुन्त के गर्ने ?

बच्चाको घाँटीमा सिक्का अड्किए तुरुन्त के गर्ने ?
अभिनेता सुनिल थापालाई भएको थियो ‘साइलेन्ट हार्टअट्याक’, कसरी यो मृत्युको कारण बन्न सक्छ ?

अभिनेता सुनिल थापालाई भएको थियो ‘साइलेन्ट हार्टअट्याक’, कसरी यो मृत्युको कारण बन्न सक्छ ?

वेबस्टोरिज

कार्टुनबाट बालबालिकाले के सिक्छन् ?

कार्टुनबाट बालबालिकाले के सिक्छन् ?

6 Stories
के हो सोडियम ? शरीरलाई किन चाहिन्छ ?

के हो सोडियम ? शरीरलाई किन चाहिन्छ ?

9 Stories
६ व्यवहार देखाउने साथी हुनसक्छन् हानिकारक

६ व्यवहार देखाउने साथी हुनसक्छन् हानिकारक

6 Stories
५ जनावर, जो अति अल्छी हुन्छन्

५ जनावर, जो अति अल्छी हुन्छन्

11 Stories
कान किन बज्छ ?

कान किन बज्छ ?

10 Stories

फिचर

सबै
भिटामिन डी किन सधैं चिल्लोयुक्त खानेकुरासँग खानुपर्छ ?
आहार तथा पोषण

भिटामिन डी किन सधैं चिल्लोयुक्त खानेकुरासँग खानुपर्छ ?

आयुष अधिकारी

आयुष अधिकारी पोषणविद्
न्याम्सका आवसीय चिकित्सक आन्दोलनमा, सेवा बन्द गर्ने चेतावनी
स्वास्थ्य समाचार

न्याम्सका आवसीय चिकित्सक आन्दोलनमा, सेवा बन्द गर्ने चेतावनी

के हातमा पसिना आइरहनु कुनै रोगको संकेत हो ?
छाला तथा सौन्दर्य रोग

के हातमा पसिना आइरहनु कुनै रोगको संकेत हो ?

प्रा. डा. सविना भट्टराई

प्रा. डा. सविना भट्टराई छाला तथा कस्मेटिक सर्जन
रोगप्रतिरोधि क्षमता, दीर्घायु र यौवन जोगाउने अमला
आयुर्वेद

रोगप्रतिरोधि क्षमता, दीर्घायु र यौवन जोगाउने अमला

डा. अमृत भण्डारी

डा. अमृत भण्डारी आयुर्वेदिक चिकित्सक
हात पोल्यो, तुरुन्त के गर्ने ? जानी राखौं ६ घरेलु उपाय
प्राकृतिक चिकित्सा (अकुप्रेसर, अकुपन्चर, फिजियोथेरापी)

हात पोल्यो, तुरुन्त के गर्ने ? जानी राखौं ६ घरेलु उपाय

डा. शेखर मुखिया सुनुवार

डा. शेखर मुखिया सुनुवार प्राकृतिक चिकित्सक
बन्यो खोकीको आवाजबाट फोक्सोको समस्या पत्ता लगाउने एप, अस्पतालले दियो अनुमति
दम एवं अस्थमा (श्वासप्रश्वास)

बन्यो खोकीको आवाजबाट फोक्सोको समस्या पत्ता लगाउने एप, अस्पतालले दियो अनुमति