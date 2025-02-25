च्याम्पियन्स लिग ‘ड्र’ : रियल र सिटी अन्तिम १६ मै भिड्ने

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- युईएफए च्याम्पियन्स लिग २०२५-२६ को प्रि-क्वाटरफाइनल 'ड्र' सार्वजनिक भएको छ।
- साविक विजेता पेरिस सेन्ट जर्मेनले चेल्सीसँग प्रि-क्वाटरफाइनल खेल्नेछ।
- प्रि-क्वाटरफाइनल पहिलो लेग मार्च १०-११ र दोस्रो लेग मार्च १७-१८ मा हुनेछ।
१५ फागुन, काठमाडौं । युईएफए च्याम्पियन्स लिग फुटबल २०२५-२६ को प्रि-क्वाटरफाइनल ‘ड्र’ सार्वजनिक भएको छ । शुक्रबार भएको ड्र अनुसार इंग्लिस क्लबहरुका लागि कठिन विपक्षी परेको छ ।
‘ड्र’ अनुसार साविक विजेता फ्रान्सको पेरिस सेन्ट जर्मेन (पीएसजी) ले इंग्लिस क्लब चेल्सीसँग प्रि-क्वाटरफाइनलमा खेल्नेछ । यस्तै म्यानचेस्टर सिटीले रियल मड्रिडसँग अन्तिम १६ मै प्रतिस्पर्धा गर्नेछ ।
टोटनहमले एट्लेटिको मड्रिड, न्युकासल युनाइटेडले बार्सिलोना प्रतिद्वन्दी पाउँदा लिभरपुलले गालातासारे तथा आर्सनलले बायर लेभरकुसनसँग खेल्नेछ ।
यस्तै जर्मन क्लब बायर्न म्युनिखले एटलान्टासँग खेल्नेछ भने यस सिजन उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिरहेको नर्वेजियन क्लब बोडोले स्पोर्टिङ सीपीसँग खेल्नेछ ।
पीएसजी, चेल्सी, लिभरपुल, गालातासारे, रियल मड्रिड, सिटी र एटलान्टा र बायर्नमध्ये एक टिम मात्र फाइनल पुग्ने देखिएको छ भने अर्कोतर्फ बार्सिलोना, आर्सनल, एट्लेटिको, टोटनहम, न्युकासल, बोडो र लेभरकुसनमध्ये एक टिम फाइनल पुग्नेछ ।
प्रि-क्वाटरफाइनल पहिलो लेगका खेलहरु मार्च १०-११ मा हुनेछ भने दोस्रो लेगको खेल मार्च १७-१८ मा हुनेछ ।
