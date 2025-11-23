+
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को आपतकालीन बैठक बस्न इरानको पत्र

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन १७ गते २:२१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • इरानले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् (यूएनएससी) लाई पत्र पठाएर संयुक्त राष्ट्र चार्टरको आधारमा कानुनी अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने दाबी गरेको छ।
  • संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् छिट्टै चीन र रूसको अनुरोधमा आकस्मिक बैठक बस्ने भएको छ र बैठकको अध्यक्षता एन्टोनियो गुटेरेसले गर्नेछन्।
  • अलजजिराले इरानका विदेश मन्त्रीले पठाएको पत्र आफूहरूले प्राप्त गरेको र बैठकमा कुन देश सहभागी हुने खुलाइएको छैन भनेको छ।

१७ फागुन, काठमाडौं । इरानले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् (यूएनएससी) लाई पत्र पठाएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम अलजजिराले इरानका विदेश मन्त्रीले यूएनसीसीलाई पठाएको पत्र आफूहरूले प्राप्त गरेको बताएको छ ।

पत्रमा यसले इरानले आफूलाई बचाउन संयुक्त राष्ट्र चार्टरको आधारमा कानुनी अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने दाबी राखिएको अलजजिराले उल्लेख गरेको छ ।

यस विषयमा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद छिट्टै आकस्मिक बैठक पनि समाचारमा उल्लेख छ ।

चीन र रूसको अनुरोधमा बैठक बस्न लागेको, बैठकको अध्यक्षता एन्टोनियो गुटेरेसले गर्ने लगायतका विषय बाहिरिएका हुन् ।

यद्यपि कुन कुन देशहरू बैठकमा सहभागी हुने भन्ने खुलाइएको छैन ।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्
