इरानको चेतावनी– अमेरिका र इजरायललाई मूल्य चुकाउन बाध्य बनाउँछौं

तत्काल युद्धविराम नहुने संकेत

इरानको सर्वोच्च राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का सचिव अली लारिजानीले अमेरिका र इजरायलबाट दमनकारी विभेद भएको भन्दै मूल्य चुकाउन बाध्य पार्ने चेतावनी दिएकी हुन् ।

अनलाइनखबर
२०८२ फागुन १७ गते २:०५

१७ फागुन, काठमाडौं । अमेरिका र इजरायलको संयुक्त आक्रमण खेपिरहेको इरानले चर्को टिप्पणी गर्दै ‘मूल्य चुकाउन बाध्य पार्ने’ चेतावनी दिएको छ ।

शनिबार बिहानदेखि निरन्तर भइरहेको आक्रमणमाथि अहिले आरोप प्रत्यारोपको शृङ्खला चलिरहेको छ ।

इरानको सर्वोच्च राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का सचिव अली लारिजानीले अमेरिका र इजरायलबाट दमनकारी विभेद भएको भन्दै मूल्य चुकाउन बाध्य पार्ने चेतावनी दिएकी हुन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम अलजजिराका अनुसार, इरानको महान राष्ट्रले दमनकारीहरूलाई अविस्मरणीय पाठ दिने बताएकी हुन् ।

‘बहादुर सिपाहीहरू र इरानको महान राष्ट्रले अन्तर्राष्ट्रिय दमनकारीलाई अविस्मरणीय पाठ दिनेछन्,’ उनले भनेकी छिन् ।

यसैबीच सर्वोच्च नेता अलि खामेन मारिएको खबर बाहिरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा खामेन मारिएको खबर बाहिरिए पनि इरानले भने यसलाई अस्वीकार गरेको छ ।

दुई तर्फबाटै वार्तातर्फ भन्दा पनि प्रतिआक्रमणमा उत्रिएसँगै तत्काल युद्धविराम हुन नसक्ने विश्लेषकहरूले बताएका छन् ।

रोयटर्स र इजरायली सञ्चारमाध्यमहरूले “वरिष्ठ” इजरायली अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै खामेनीको हत्या भएको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेका छन् । यद्यपि स्वतन्त्र पुष्टि भने भएको छैन ।

सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार सर्वोच्च नेताको कार्यालयका जनसम्पर्क प्रमुखले खामेनीको मृत्युबारे आएका समाचारलाई ‘मानसिक युद्ध’ को हिस्सा भएको आरोप लगाएका छन्।

घटनाक्रमबारे परस्परविरोधी दाबीहरू आइरहेकाले परिस्थिति अझै स्पष्ट भइसकेको भने छैन ।

इरान
Hot Properties

Advertisment

