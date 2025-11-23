+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

झक्कु सुवेदीले वर्षमानलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरे, जवाफमा प्रचण्डले के भने ?

प्रचण्डले सुवेदीको भनाइमा सही थप्दै वर्षमानमा मुलुकको नेतृत्व लिन सक्ने क्षमता आफूले देखेको उल्लेख गरे ।

1Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन १७ गते ११:३५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी रोल्पाले लिबाङमा चुनावी सभा आयोजना गरी वर्षमान पुनलाई प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बनाएको छ।
  • नेता झक्कु सुवेदीले वर्षमान पुनलाई पार्टी र मुलुकको नेतृत्व लिन सक्षम नेता भएको बताए।
  • पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वर्षमान पुनलाई रेकर्ड बहुमतले जिताउन रोल्पाली मतदातालाई अपिल गरे ।

१७ फागुन, रोल्पा । रोल्पा सदरमुकाम लिबाङमा शनिबार नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी रोल्पाले चुनावी सभा आयोजना गर्‍यो ।

सभामा संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, रोल्पाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार वर्षमान पुन र नेता झक्कु सुवेदी लगायतले सम्बोधन गरे । प्रचण्ड र वर्षमानअघि बोलेका नेता सुवेदीले वर्षमान रोल्पाको मात्र नभई समग्र पार्टी र मुलुककै नेतृत्व लिन सक्षम रहेको बताए ।

‘हाम्रो पार्टीका उम्मेदवार कमरेड वर्षमान पुन अनन्तलाई देश कसरी चलाउने भन्ने राम्रोसँग थाहा छ’ सुवेदीले भने, ‘त्यति मात्र होइन, हिजो हाम्रो महान जनयुद्धका क्रममा उहाँले एउटा कुशल जनमुक्ति सेनाको कमाण्डर भएर काम गर्नुभएको छ । पार्टीको नेता भएर काम गर्नुभएको छ ।’

नेतृत्वले जहाँको जिम्मेवारी दिए पनि पुनले कुशतापूर्वक पूरा गरेको जिकिर सुवेदीले गरे । उनले भने, ‘कमरेड प्रचण्डले पश्चिम पठाउँदा वर्षमान कमरेड पश्चिम जानुभएको छ । पूर्व पठाउँदा पूर्व जानुभएको छ । उपत्यकामा पठाउँदा उपत्यकामा जानुभएको छ र त्यहाँ गएर कुशलतापूर्वक कमाण्डिङ गर्नुभएको छ।’

पार्टीभित्र नयाँ पिंढीको सबभन्दा क्षमतावान नेता भएको पनि सुवेदीले बताए । ‘भोलिका दिनमा हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष भएर काम गर्ने क्षमता उहाँले राख्नुहुन्छ’ सुवेदीले भने, ‘त्यत्रि मात्र होइन, भोलि यो देशको प्रधानमन्त्री भएर युवा पिंढीबाट यो देशको नेतृत्व गर्ने क्षमता राख्नुहुन्छ । हामीले त्यस्तो उम्मेदवार पाएका छौं ।’

सुवेदीपछि पुन र पुनपछि प्रचण्ड बोले । प्रचण्डले सुवेदीको भनाइमा सही थप्दै वर्षमानमा मुलुकको नेतृत्व लिन सक्ने क्षमता आफूले देखेको उल्लेख गरे । उनले वर्षमानलाई रेकर्ड बन्ने गरी अत्याधिक बहुमतले जिताउन रोल्पाली मतदातालाई अपिल गरे । त्यसपछि वर्षमानलाई के गर्नुपर्छ भन्ने जिम्मा आफ्नो भएको बचन उनले दिए । नेतृत्वको हिसाबले वर्षमानबाट धेरै अपेक्षा गरेको र आफ्नो साथ सधैं वर्षमानलाई रहेको प्रचण्डले बताए ।

‘कमरेड वर्षमान पुनलाई रेकर्ड बन्ने गरी अत्याधिक बहुमतद्वारा रोल्पाले फेरि एकचोटि नयाँ रेकर्ड बनायो भन्ने गरी तारा चुनाव चिह्नमा मतदान दिएर विजयी गरेर पठाउनुस्’ प्रचण्डले भने, ‘वर्षमानलाई के गर्नुपर्छ मेरो जिम्मा छोडिदिए हुन्छ । यहाँअघि केही कमरेडहरुले मलाई भनिसक्नुभएको छ ।’

वर्षमानबाट आफूले धेरै ठूलो आशा र अपेक्षा गरेको पनि उनले बताए । ‘पुनले यो राष्ट्रको निम्ति, यहाँको जनताको निम्ति, यहाँ समाजवादको नयाँ यात्रा आरम्भ गर्नको निम्ति धेरै जिम्मेवार र गम्भीर भएर काम गर्नुपर्नेछ, नेतृत्वको हैसियतले मेरो सदैव उहाँलाई साथ छ’ प्रचण्डले भने, ‘यहाँ अरू सिनियर लिडर हुनुहुन्छ , कृष्णबहादुर महरा, जोखबहादुर महरा, झक्कु सुवेदीलगायत थुप्रै कमरेडहरू हुनुहुन्छ । तपाईंहरू सबै साक्षी हुनुहुन्छ । मैले धेरै सपना देखेको छु ।’

प्रचण्ड वर्षमान
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

प्रचण्डको भाषणको टुक्रा जोडेर बनाइयो बाकसै बदलेर चुनाव जित्नुपर्ने भ्रामक दाबी

प्रचण्डको भाषणको टुक्रा जोडेर बनाइयो बाकसै बदलेर चुनाव जित्नुपर्ने भ्रामक दाबी
मध्यपूर्व तनावबारे प्रचण्ड- नेपालीको सुरक्षा हाम्रो प्राथमिकता

मध्यपूर्व तनावबारे प्रचण्ड- नेपालीको सुरक्षा हाम्रो प्राथमिकता
निर्वाचन जनताको आत्मनिर्णयको रक्षा गर्ने ठूलो जनमत संग्रह : प्रचण्ड

निर्वाचन जनताको आत्मनिर्णयको रक्षा गर्ने ठूलो जनमत संग्रह : प्रचण्ड
रोल्पाबाट प्रचण्डले चुनावी अपिलसहित सार्वजनिक सम्बोधन गर्ने

रोल्पाबाट प्रचण्डले चुनावी अपिलसहित सार्वजनिक सम्बोधन गर्ने
कार्यकर्तालाई प्रचण्डको निर्देशन- यो सामान्य निर्वाचन होइन, जीवन-मरणका रूपमा लिनुस्

कार्यकर्तालाई प्रचण्डको निर्देशन- यो सामान्य निर्वाचन होइन, जीवन-मरणका रूपमा लिनुस्
प्रचण्डको प्रष्टोक्ति– रेनुको निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित भएको छैन

प्रचण्डको प्रष्टोक्ति– रेनुको निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित भएको छैन

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

19 Stories
७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

7 Stories
दिनमा नीलो देखिने आकाश सूर्यास्तमा किन रातो हुन्छ ?

दिनमा नीलो देखिने आकाश सूर्यास्तमा किन रातो हुन्छ ?

10 Stories
के हरेक उमेरका व्यक्तिले दूध पिउनु आवश्यक छ ?

के हरेक उमेरका व्यक्तिले दूध पिउनु आवश्यक छ ?

11 Stories
एपेन्डिसाइटिस औषधिले निको हुन्छ ?

एपेन्डिसाइटिस औषधिले निको हुन्छ ?

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित