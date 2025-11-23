+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

नेपाल भाषाको ओटीटी प्लाटफर्म ‘नेवा-फ्ल्क्सि’ सञ्चालनमा

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन १७ गते १२:२४
Listen News
0:00
0:30
🔊

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाल भाषाको ओटीटी प्लाटफर्म ‘नेवा-फ्ल्क्सि’ कीर्तिपुर सिनेप्लेक्समा सार्वजनिक भएको छ।
  • चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दिनेश डीसीले डिजिटल माध्यमबाट भाषा र सिनेमा जोगाउनुपर्ने बताए।
  • ‘नेवा-फ्ल्क्सि’ले नेपालभाषाका फिल्म, संगीत र सांस्कृतिक सामग्री विश्वदर्शकमाझ पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ।

काठमाडौं । नेपाल भाषा (नेवारी भाषा) को ओटीटी प्लाटफर्म ‘नेवा-फ्ल्क्सि’ सार्वजनिक भएको छ । नेपालभाषाको फिल्म, संगीत र सांस्कृतिक सामग्रीलाई डिजिटल माध्यममार्फत विश्व दर्शकमाझ पुर्‍याउने उद्देश्यसहित ओटीटी लन्च गरिएको हो ।

इलोहं इन्टरटेनमेन्टको आयोजनामा कीर्तिपुर सिनेप्लेक्समा आयोजित कार्यक्रममा प्लाटफर्म सार्वजनिक गरिएको हो । कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दिनेश डीसी सहभागी थिए ।

साथै इलोहं प्रकाशनका प्रबन्ध निर्देशक नरेशवीर शाक्य, सीओओ दर्शनवीर शाक्य, सिनेप्लेक्सका अध्यक्ष नरेन्द्र महर्जन लगायतका प्रतिनिधि सहभागी थिए । संथाकी अध्यक्ष प्रज्ञादेवी शाक्यको सभापतित्वमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो ।

बोर्ड अध्यक्ष डीसीले विगतको सांस्कृतिक आन्दोलन सम्झँदै भने, ‘कुनै बेला हामी ‘पद्मरत्न यात त्याका दिसँ, प्रतिगामी तत्व यात बुका दिसँ’ भन्दै पम्प्लेट छाप्थ्यौं, भित्ते लेख्थ्यौं । त्यो भाषा जोगाउने संघर्षको समय थियो । अहिले संघर्षको रूप फेरिएको छ, अब डिजिटलमै भाषा जोगाउनुपर्छ ।’

उनले प्रविधिसँग नजोडिएको भाषा र सिनेमा टिक्न नसक्ने उल्लेख गर्दै ‘नेवाफ्ल्क्सि’ जस्ता प्लाटफर्म समयको आवश्यकता भएको बताए । ‘आजको पुस्ता मोबाइलमै छ । हाम्रो सिनेमा र सामग्री पनि त्यहीँ पुग्नुपर्छ । अब नेपालभाषा सीमित घेराभित्र होइन, विश्व बजारमा पुग्नुपर्छ,’ उनले भने ।

डीसीले बोर्डले पुराना क्लासिक कृति ‘सिलु’ र ‘राजमती’ लगायतको डिजिटलाइजेसनमा जोड दिइरहेको जानकारी पनि दिए । ‘हामीले हाम्रा ऐतिहासिक फिल्म जोगाउनुपर्छ । डिजिटल आर्काइभ र ओटीटी प्लेटफर्म नै अब संरक्षण र प्रवद्र्धनको प्रभावकारी बाटो हो,’ उनले भने ।

उनले निजी क्षेत्रको यस्तो पहललाई बोर्डले सकारात्मक रूपमा लिएको उल्लेख गर्दै आवश्यक सहकार्यका लागि सधैं तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । ‘बाँच्नु मात्र ठूलो कुरा होइन, आफ्नो संस्कृति समयअनुसार रूपान्तरण गर्दै जोगाउनु ठूलो कुरा हो,’ उनको भनाइ थियो ।

इलोहं प्रकाशनका प्रबन्ध निर्देशक शाक्यले २६ वर्षदेखि प्रकाशन क्षेत्रमा सक्रिय संस्थाले समयअनुसार प्रविधिसँग अघि बढ्ने निर्णय गर्दै प्लाटफर्म सुरु गरेको बताए ।

शाक्यका अनुसार दुई वर्षको मेहनतपछि प्लेटफर्म तयार भएको हो । इन्टरनेटमार्फत नेपालभाषाका सिनेमा, म्युजिक भिडियो तथा सांस्कृतिक सामग्री हेर्न सकिने जानकारी दिँदै उनले दर्शकको साथ र सहयोगको अपेक्षा गरे ।

‘२०२२ सालतिर नेपालभाषामाथि बन्देज थियो, अहिले समय परिवर्तन भइसकेको छ । अब व्यावसायिक रूपमा सशक्त बन्ने बेला आएको छ,’ उनले भने । सिनेप्लेक्सका अध्यक्ष महर्जनले नेपालभाषाका फिल्मलाई प्रदर्शनमा समस्या आए सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए ।

यो ओटीटी प्लाटफर्मले हलसम्म पुग्न नसक्ने दर्शकलाई घरमै बसेर सामग्री हेर्ने अवसर दिनेछ । साथै नेपालभाषाका चलचित्र, संस्कृति र सम्पदालाई डिजिटल माध्यममार्फत विश्वदर्शकमाझ पुर्‍याउने दीर्घकालीन लक्ष्य लिइएको छ । अहिलेलाई वेभ-ब्राउजर र एन्ड्रोइडका अपरेटिङ सिस्टमका मोबाइलमा यो उप उपलब्ध छ । आइओएसमा भने भने एप उपलब्ध भैसकेको छैन ।

ओटीटी नेवा-फ्ल्क्सि
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

‘युएनए डिजिटल’ ओटीटी शुभारम्भ, फेब्रुअरी पहिलो साता ‘स्लट’ घोषणा हुने

‘युएनए डिजिटल’ ओटीटी शुभारम्भ, फेब्रुअरी पहिलो साता ‘स्लट’ घोषणा हुने
‘हीरामण्डी २’ देखि ‘पञ्चायत ५’ सम्म : यी हुन् २०२६ मा आउन लागेका वेब-सिरिज

‘हीरामण्डी २’ देखि ‘पञ्चायत ५’ सम्म : यी हुन् २०२६ मा आउन लागेका वेब-सिरिज
‘बागी ४’ देखि ‘मेगन २.०’ सम्म : सप्ताहन्तमा ओटीटीमा हेर्नूस ११ फिल्म, सिरिज

‘बागी ४’ देखि ‘मेगन २.०’ सम्म : सप्ताहन्तमा ओटीटीमा हेर्नूस ११ फिल्म, सिरिज
यस साता ओटीटीमा हेर्नूस यी १० फिल्म र श्रृंखला

यस साता ओटीटीमा हेर्नूस यी १० फिल्म र श्रृंखला
‘बिग बोस १९’ ओटीटीमा लोकप्रिय, ‘ब्याड्स अफ बलिउड’को ग्लोबल इन्ट्री

‘बिग बोस १९’ ओटीटीमा लोकप्रिय, ‘ब्याड्स अफ बलिउड’को ग्लोबल इन्ट्री
‘ब्याड्स अफ बलिउड’देखि ‘ट्रायल’सम्म : ओटीटीमा हेर्नूस यी ११ फिल्म र सिरिज

‘ब्याड्स अफ बलिउड’देखि ‘ट्रायल’सम्म : ओटीटीमा हेर्नूस यी ११ फिल्म र सिरिज

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

19 Stories
७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

7 Stories
दिनमा नीलो देखिने आकाश सूर्यास्तमा किन रातो हुन्छ ?

दिनमा नीलो देखिने आकाश सूर्यास्तमा किन रातो हुन्छ ?

10 Stories
के हरेक उमेरका व्यक्तिले दूध पिउनु आवश्यक छ ?

के हरेक उमेरका व्यक्तिले दूध पिउनु आवश्यक छ ?

11 Stories
एपेन्डिसाइटिस औषधिले निको हुन्छ ?

एपेन्डिसाइटिस औषधिले निको हुन्छ ?

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित