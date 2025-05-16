+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares
ओटीटी :

‘हीरामण्डी २’ देखि ‘पञ्चायत ५’ सम्म : यी हुन् २०२६ मा आउन लागेका वेब-सिरिज

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष १८ गते १२:४४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सन् २०२६ मा संजयलीला भन्सालीको वेब-सिरिज ‘हीरामण्डी २’ रिलिज हुने अपेक्षा गरिएको छ, जसमा मनिषा कोइराला, सोनाक्षी सिन्हा र अदिति राव हैदरी अभिनय गर्नेछन्।
  • ‘गुल्लक’ श्रृंखलाको पाँचौं सिजन यस वर्ष रिलिज हुन सक्छ जसले मध्यमवर्गीय परिवारको दैनिक जीवन चित्रण गर्छ।
  • इमरान हाश्मीको ‘तस्करी : द स्मगलर्स वेब’ १४ जनवरी २०८३ मा नेटफ्लिक्समा रिलिज हुनेछ र उनले भन्सार अधिकारीको भूमिका निर्वाह गरेका छन्।

मुम्बई । सन् २०२६ फिल्मको दृष्टिकोणबाट मात्र उत्कृष्ट हुने छैन, यसवर्ष ठूलो बजेटका वेब-सिरिजहरू पनि प्लाटफर्ममा आउन तयार छन् । केही ओटीटी श्रृंखलाले श्रृंखलामार्फत मनोरञ्जन दिनेछन् भने केहीले नयाँ थ्रिलर र सस्पेन्सका साथ प्रशंसकको मन जित्न प्रयास गर्नेछन् ।

आज हामी सन् २०२६ मा रिलिज हुने प्रतीक्षित ओटीटी श्रृंखलाको बारेमा कुरा गर्दैछौं ।

संजयलीला भन्सालीको वेब-सिरिज ‘हीरामण्डी’ ले ओटीटी प्लेटफर्ममा हलचल मच्चायो । विवादको बाबजुद यो श्रृंखला नेटफ्लिक्सको वरीयतामा शीर्षमा रह्यो । यसको दोस्रो श्रृंखला ‘हीरामण्डी २’ सन् २०२६ मा रिलिज हुने अपेक्षा छ ।

‘हीरामण्डी २’ आउने घोषणा भैसकेको छ तर, रिलिज मिति अझै अनिश्चित छ । यस श्रृंखलामा पुनः एकपटक मनिषा कोइराला, सोनाक्षी सिन्हा र अदिति राव हैदरीले अभिनय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

‘गुल्लक ४’ पछि, सन् २००९ मा सोनी लिभमा रिलिज भएको ‘गुल्लक’ श्रृंखलाको पाँचौं सिजन यस वर्ष रिलिज हुन सक्छ । यो श्रृंखलाले मध्यमवर्गीय परिवारको दैनिक समस्या र साना खुसीलाई चित्रण गर्छ । यो श्रृंखलाले सन्तोष र शान्ति मिश्रा र उनीहरूका छोराहरू आनन्द ‘अन्नू’ मिश्रा र अमन मिश्राको कथालाई देशी भावमा प्रस्तुत गर्छ ।

वेब-सिरिज ‘पञ्चायत’ को पहिलो सिजन सन् २०२० मा रिलिज भएको थियो । पहिलो सिजनले निकै प्रशंसा पायो । यस वर्ष श्रृंखलाको पाँचौं सिजन रिलिज हुनेछ ।

छायांकन सुरु भइसकेको छ, तर रिलिज मिति अनिश्चित छ । श्रृंखलामा फेरि जितेन्द्र कुमार, नीना गुप्ता र रघुवीर यादवलाई प्रस्तुत गरिनेछ ।

इमरान हाश्मीको ओटीटी श्रृंखला “तस्करी : द स्मगलर्स वेब’ यसवर्ष रिलिज हुने तयारीमा छ । अभिनेता हाश्मीले यो श्रृंखलामा भन्सार अधिकारीको भूमिका निर्वाह गरेका छन् । यो सिरिज १४ जनवरीमा नेटफ्ल्क्सिमा आउनेछ ।

जुवाको खतरा र जोखिमको अन्वेषण गर्ने “मटका किङ’ श्रृंखला पनि यस वर्ष रिलिज हुनेछ । यस श्रृंखलामा विजय वर्मा, कृतिका कामरा र साई ताम्हणकरले अभिनय गरेका छन् । यो श्रृंखला मार्च अघि रिलिज हुने अपेक्षा गरिएको छ, तर रिलिज मिति अझै तय भएको छैन । यो श्रृंखला अमेजन प्राइममा उपलब्ध हुनेछ ।

इम्तियाज अलीको वेब सिरिज “ओ साथी रे’ यस वर्ष ओटीटी प्लेटफर्ममा आउँदैछ । अदिति राव हैदरी, अविनाश तिवारी र अर्जुन रामपाल अभिनित यो सिरिज यस वर्ष नेटफ्लिक्समा रिलिज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

भूमि पेडनेकरको श्रृंखला “दलदल’ पनि ओटीटी प्लेटफर्ममा रिलिज हुने तयारीमा छ । यो श्रृंखलामा भूमि एक डीसीपीको भूमिकामा देखिनेछिन्, जो हत्याको रहस्य सुल्झाउन लाग्नेछिन् । हत्याको रहस्य राजनीतिसँग जोडिनेछ, जसले उनीहरूका लागि समस्या सिर्जना गर्नेछ ।

‘अपरेसन सफेद सागर’ पनि सन् २०२६ मा ओटीटी प्लेटफर्ममा आउनेछ । यो श्रृंखला ओटीटी प्लेटफर्म नेटफ्लिक्समा रिलिज हुनेछ । यो श्रृंखला एक मनमोहक ‘वार ड्रामा’ हुनेछ जसले एक सिपाहीले समुद्र पारि शत्रुसँग लड्दा सामना गर्ने कठिनाइ र तनावलाई देखाउँछ । यसको कथा सन् १९९९ को कारगिल युद्धमा सेट गरिएको छ ।

ओटीटी हीरामण्डी २
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

‘बागी ४’ देखि ‘मेगन २.०’ सम्म : सप्ताहन्तमा ओटीटीमा हेर्नूस ११ फिल्म, सिरिज

‘बागी ४’ देखि ‘मेगन २.०’ सम्म : सप्ताहन्तमा ओटीटीमा हेर्नूस ११ फिल्म, सिरिज
यस साता ओटीटीमा हेर्नूस यी १० फिल्म र श्रृंखला

यस साता ओटीटीमा हेर्नूस यी १० फिल्म र श्रृंखला
‘बिग बोस १९’ ओटीटीमा लोकप्रिय, ‘ब्याड्स अफ बलिउड’को ग्लोबल इन्ट्री

‘बिग बोस १९’ ओटीटीमा लोकप्रिय, ‘ब्याड्स अफ बलिउड’को ग्लोबल इन्ट्री
‘ब्याड्स अफ बलिउड’देखि ‘ट्रायल’सम्म : ओटीटीमा हेर्नूस यी ११ फिल्म र सिरिज

‘ब्याड्स अफ बलिउड’देखि ‘ट्रायल’सम्म : ओटीटीमा हेर्नूस यी ११ फिल्म र सिरिज
ओटीटीमा यस साता आउँदैछन् १२ फिल्म र सिरिज (सूचीसहित)

ओटीटीमा यस साता आउँदैछन् १२ फिल्म र सिरिज (सूचीसहित)
‘बिग बोस सिजन १९’ देखि ‘पिसमेकर २’ सम्म : यो साता ओटीटीमा के हेर्ने ?

‘बिग बोस सिजन १९’ देखि ‘पिसमेकर २’ सम्म : यो साता ओटीटीमा के हेर्ने ?

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ
नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास
वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर
आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के हो पिसाब संक्रमण ?

के हो पिसाब संक्रमण ?

8 Stories
पायल्स : के खाने ? के नखाने ?

पायल्स : के खाने ? के नखाने ?

14 Stories
२०२५ मा नेपालीले टिकटकमा सबैभन्दा खोजेको घुमघाम गन्तव्य

२०२५ मा नेपालीले टिकटकमा सबैभन्दा खोजेको घुमघाम गन्तव्य

7 Stories
तात्तातो खानेकुरा खान मिल्छ ?

तात्तातो खानेकुरा खान मिल्छ ?

11 Stories
कति उपयोगी, सुन्तलाको बोक्रा ?

कति उपयोगी, सुन्तलाको बोक्रा ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित