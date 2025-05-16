‘हीरामण्डी २’ देखि ‘पञ्चायत ५’ सम्म : यी हुन् २०२६ मा आउन लागेका वेब-सिरिज

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- सन् २०२६ मा संजयलीला भन्सालीको वेब-सिरिज ‘हीरामण्डी २’ रिलिज हुने अपेक्षा गरिएको छ, जसमा मनिषा कोइराला, सोनाक्षी सिन्हा र अदिति राव हैदरी अभिनय गर्नेछन्।
- ‘गुल्लक’ श्रृंखलाको पाँचौं सिजन यस वर्ष रिलिज हुन सक्छ जसले मध्यमवर्गीय परिवारको दैनिक जीवन चित्रण गर्छ।
- इमरान हाश्मीको ‘तस्करी : द स्मगलर्स वेब’ १४ जनवरी २०८३ मा नेटफ्लिक्समा रिलिज हुनेछ र उनले भन्सार अधिकारीको भूमिका निर्वाह गरेका छन्।
मुम्बई । सन् २०२६ फिल्मको दृष्टिकोणबाट मात्र उत्कृष्ट हुने छैन, यसवर्ष ठूलो बजेटका वेब-सिरिजहरू पनि प्लाटफर्ममा आउन तयार छन् । केही ओटीटी श्रृंखलाले श्रृंखलामार्फत मनोरञ्जन दिनेछन् भने केहीले नयाँ थ्रिलर र सस्पेन्सका साथ प्रशंसकको मन जित्न प्रयास गर्नेछन् ।
आज हामी सन् २०२६ मा रिलिज हुने प्रतीक्षित ओटीटी श्रृंखलाको बारेमा कुरा गर्दैछौं ।
संजयलीला भन्सालीको वेब-सिरिज ‘हीरामण्डी’ ले ओटीटी प्लेटफर्ममा हलचल मच्चायो । विवादको बाबजुद यो श्रृंखला नेटफ्लिक्सको वरीयतामा शीर्षमा रह्यो । यसको दोस्रो श्रृंखला ‘हीरामण्डी २’ सन् २०२६ मा रिलिज हुने अपेक्षा छ ।
‘हीरामण्डी २’ आउने घोषणा भैसकेको छ तर, रिलिज मिति अझै अनिश्चित छ । यस श्रृंखलामा पुनः एकपटक मनिषा कोइराला, सोनाक्षी सिन्हा र अदिति राव हैदरीले अभिनय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
‘गुल्लक ४’ पछि, सन् २००९ मा सोनी लिभमा रिलिज भएको ‘गुल्लक’ श्रृंखलाको पाँचौं सिजन यस वर्ष रिलिज हुन सक्छ । यो श्रृंखलाले मध्यमवर्गीय परिवारको दैनिक समस्या र साना खुसीलाई चित्रण गर्छ । यो श्रृंखलाले सन्तोष र शान्ति मिश्रा र उनीहरूका छोराहरू आनन्द ‘अन्नू’ मिश्रा र अमन मिश्राको कथालाई देशी भावमा प्रस्तुत गर्छ ।
वेब-सिरिज ‘पञ्चायत’ को पहिलो सिजन सन् २०२० मा रिलिज भएको थियो । पहिलो सिजनले निकै प्रशंसा पायो । यस वर्ष श्रृंखलाको पाँचौं सिजन रिलिज हुनेछ ।
छायांकन सुरु भइसकेको छ, तर रिलिज मिति अनिश्चित छ । श्रृंखलामा फेरि जितेन्द्र कुमार, नीना गुप्ता र रघुवीर यादवलाई प्रस्तुत गरिनेछ ।
इमरान हाश्मीको ओटीटी श्रृंखला “तस्करी : द स्मगलर्स वेब’ यसवर्ष रिलिज हुने तयारीमा छ । अभिनेता हाश्मीले यो श्रृंखलामा भन्सार अधिकारीको भूमिका निर्वाह गरेका छन् । यो सिरिज १४ जनवरीमा नेटफ्ल्क्सिमा आउनेछ ।
जुवाको खतरा र जोखिमको अन्वेषण गर्ने “मटका किङ’ श्रृंखला पनि यस वर्ष रिलिज हुनेछ । यस श्रृंखलामा विजय वर्मा, कृतिका कामरा र साई ताम्हणकरले अभिनय गरेका छन् । यो श्रृंखला मार्च अघि रिलिज हुने अपेक्षा गरिएको छ, तर रिलिज मिति अझै तय भएको छैन । यो श्रृंखला अमेजन प्राइममा उपलब्ध हुनेछ ।
इम्तियाज अलीको वेब सिरिज “ओ साथी रे’ यस वर्ष ओटीटी प्लेटफर्ममा आउँदैछ । अदिति राव हैदरी, अविनाश तिवारी र अर्जुन रामपाल अभिनित यो सिरिज यस वर्ष नेटफ्लिक्समा रिलिज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
भूमि पेडनेकरको श्रृंखला “दलदल’ पनि ओटीटी प्लेटफर्ममा रिलिज हुने तयारीमा छ । यो श्रृंखलामा भूमि एक डीसीपीको भूमिकामा देखिनेछिन्, जो हत्याको रहस्य सुल्झाउन लाग्नेछिन् । हत्याको रहस्य राजनीतिसँग जोडिनेछ, जसले उनीहरूका लागि समस्या सिर्जना गर्नेछ ।
‘अपरेसन सफेद सागर’ पनि सन् २०२६ मा ओटीटी प्लेटफर्ममा आउनेछ । यो श्रृंखला ओटीटी प्लेटफर्म नेटफ्लिक्समा रिलिज हुनेछ । यो श्रृंखला एक मनमोहक ‘वार ड्रामा’ हुनेछ जसले एक सिपाहीले समुद्र पारि शत्रुसँग लड्दा सामना गर्ने कठिनाइ र तनावलाई देखाउँछ । यसको कथा सन् १९९९ को कारगिल युद्धमा सेट गरिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4