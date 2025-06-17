+
+
ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

ओटीटी :

‘बिग बोस सिजन १९’ देखि ‘पिसमेकर २’ सम्म : यो साता ओटीटीमा के हेर्ने ?

अनलाइनखबर
२०८२ भदौ २ गते १७:०४

  • सलमान खानले होस्ट गर्ने बिग बोस सिजन १९ अगस्ट २४ देखि जियो हटस्टारमा आउनेछ र ९० मिनेटपछि कलर्स टिभीमा प्रसारण हुनेछ।
  • शाहरुख खानका छोरा आर्यनको शो 'द ब्याड्स अफ बलिउड' अगस्ट २० मा नेटफ्लिक्समा प्रिभ्यूका लागि रिलिज हुनेछ।
  • पिसमेकर सिजन २ अगस्ट २२ मा जियो हटस्टारमा आउनेछ जसमा जोन सिना र अन्य कलाकारहरू सहभागी छन्।

काठमाडौं । यससाता ओटीटीमा केही रोचक फिल्म र सिरिज आउनेछन् । ‘बिग बोस सिजन १९’देखि थलैवन थलवी, माँसम्मका शो र फिल्म आउने तयारीमा छन् । रिलिजलाई लिएर दर्शक उत्साहित छन् ।

बिग बोस सिजन १९

सलमान खानले होस्ट गर्ने चर्चित भारतीय शो ‘बिग बोस’को १९ औं सिजन अगस्ट २४ देखि जियो हटस्टारमा आउनेछ । ‘घरवालोंकी सरकार’ थिममा हुन लागेको नयाँ शो यसपटकदेखि डिजिटल प्लाटफर्ममा पनि आउनेछ । जियो सिनेमा ओटीटीमा आएको ९० मिनेटपछि मात्र यो शो कलर्स टिभीमा आउनेछ ।

द ब्याड्स अफ बलिउड

आधिकारिकरुपमा लन्च हुनुअघि नै शाहरुख खानका छोरा आर्यनको यो शो निकै चर्चामा छ । अगस्ट २० मा रिलिज हुन लागेको यो शोको पहिलो झलल हेर्न प्रशंसक अधैर्य छन् । अगस्ट २० मा प्रिभ्यू नेटफ्ल्क्सिमा रिलिज हुनेछ ।

पिसमेकर सिजन २

जोन सिना पीसमेकरको रूपमा फर्किएका छन् । उनीसँगै ड्यानियल ब्रुक्स, फ्रेड्डी स्ट्रोमा, जेनिफर होल्यान्ड, फ्र्याङ्क ग्रिल्लो, टिम मेडोज, माइकल रुकर र अन्य कलाकारहरू पनि देखिनेछन् । यो भावनात्मक कथा बहुविश्व –मल्टिभर्स)मार्फत नयाँ डीसीयूसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ । यो सिजनमा एक्सन, डार्क ह्यूमर र भावनात्मक गहिराइलाई मिसाएको छ । पिसमकेरको दोस्रो सिजन जियो हटस्टारमा अगस्ट २२ मा आउनेछ ।

थलैवन थलवी

यो रोमान्टिक ड्रामाले सुरुमा खराब समीक्षा प्राप्त गरेपनि, कलाकार विजय सेतुपति, नित्या मेनन र योगी बाबुले पाण्डिराजको थलाइवन थलाइवीमा आफ्नो प्रदर्शनको लागि प्रशंसा कमाए । यो फिल्म अमेजन प्राइम भिडियोमा अगस्ट २२ मा आउनेछ ।

सोधा

शोधा एक वकिलले आफ्नी श्रीमतीको बेपत्ता हुनुको रहस्य खोल्ने बारेमा बनेको एक मनमोहक थ्रिलर हो । यो फिल्म जी फाइभमा अगस्ट २२ मा आउनेछ ।

अमर बोस

यो बंगाली अनुभूति दिने ड्रामामा राखी गुलजार र शिबोप्रसाद मुखर्जी मुख्य भूमिकामा छन् । यसले कार्यस्थलको न्यानोपन र पारिवारिक बन्धनलाई हृदयस्पर्शी मोडका साथ उजागर गर्दछ । यो फिल्म अगस्ट २२ मा जी फाइभमा आउनेछ ।

मारिसन

मामननको सफलतापछि, वदिवेलु र फहद फासिल सुधीश शंकरद्वारा निर्देशित तमिल फिल्म मारिसनमा सामेल भएका छन् । यो फिल्म अगस्ट २२ मा नेटफ्ल्क्सिमा आउनेछ ।

बोन एपेटिट म्याजेस्टी

कार्यक्रमको आधिकारिक सारांशमा यस्तो लेखिएको छ, ‘एउटा शेफले आफूलाई राजासँग आमनेसामने पाउँछिन् । उनका आधुनिक सिर्जनाहरूले जिब्राको स्वादमा जित्छन्, तर उनले दरबारका षड्यन्त्रहरू पार गर्दै खाना पकाउने शैलीलाई जित्नुपर्नेछ । यो फिल्म अगस्ट २३ मा आउनेछ ।

