+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares
ओटीटी :

ओटीटीमा यस साता आउँदैछन् १२ फिल्म र सिरिज (सूचीसहित)

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ ११ गते १३:०५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अगस्ट महिनाको अन्त्यसम्म तीन हिन्दी फिल्म 'परम सुन्दरी', 'वास लेभल २' र 'ये है मेरा वतन' हलमा रिलिज हुँदैछन्।
  • १२ नयाँ वेब सिरिज र फिल्महरू विभिन्न ओटीटी प्लेटफर्ममा अगस्ट महिनामा रिलिज हुनेछन्।
  • 'मेट्रो इन दिनों', 'किंगडम', 'अपलोड सिजन ४', 'थन्डरबोल्ट्स' लगायतका सिरिज र फिल्महरू नेटफ्लिक्स, प्राइम भिडियो, अमेजन एमएक्स प्लेयर र जियो हटस्टारमा उपलब्ध हुनेछन्।

मुम्बई । अगस्ट महिना सकिने संघारमा छ । यस शुक्रबार ३ हिन्दी फिल्म ’परम सुन्दरी’, ’वास लेभल २’ र ’ये है मेरा वतन’ हलमा रिलिज हुँदैछन् । एक दर्जन वेब सिरिज र फिल्म ओटीटीमा आउँदैछन् ।

विजय देवरकोंडाको ’किंगडम’सहित अनुराग बसुको ’मेट्रो इन दिनों’, ’कराँते किड : लेजेन्ड्स’ र मार्भलको ’थन्डरबोल्ट्स’ पनि आउँदैछन् ।

वेब–सिरिज प्रेमीका लागि, ’अपलोड सिजन ४’ र ’माई लाइफ विथ वाल्टर ब्वाइज २’ पनि हुनेछन् । १२ नयाँ फिल्म र सिरिज कुन कुन ओटीटी प्लाटफर्ममा हेर्ने ?

१) मेट्रो इन दिनों- २९ अगस्टमा नेटफ्ल्क्सिमा

२) हाफ सिए सिजन २- २७ अगस्टमा अमेजन एमएक्स प्लेयर

३) किंगडम- २७ अगस्टमा नेटफ्ल्क्सि

४) सङ्स अफ प्याराडाइज- २९ अगस्टमा प्राइम भिडियो

५) अपलोड सिजन ४- २५ अगस्टमा प्राइम भिडियो

६) द टर्मिनल लिस्ट : डार्क वुल्फ- २७ अगस्टमा प्राइम भिडियो

७) थन्डरबोल्ट्स- २७ अगस्टमा जियो हटस्टार

८) डे अफ रेकोनिङ- २८ अगस्टमा जियो हटस्टार

९) माई डेड फ्रेन्ड जोय- २८ अगस्टमा जियो हटस्टार

१०) माई लाइफ विथ द वाल्टर ब्वायज सिजन २- २८ अगस्टमा नेटफ्ल्क्सि

११) द थस्र्डे मर्डर क्लब- २८ अगस्टमा नेटफ्ल्क्सि

१२) कराँतो किड्स लेजेन्ड्स- ३० अगस्टमा नेटफ्ल्क्सि

ओटीटी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

‘बिग बोस सिजन १९’ देखि ‘पिसमेकर २’ सम्म : यो साता ओटीटीमा के हेर्ने ?

‘बिग बोस सिजन १९’ देखि ‘पिसमेकर २’ सम्म : यो साता ओटीटीमा के हेर्ने ?
राजनीतिक भ्रष्टाचारबारेको फिल्म ‘महाभोज’ ओटीटीमा

राजनीतिक भ्रष्टाचारबारेको फिल्म ‘महाभोज’ ओटीटीमा
यससाता ओटीटीमा हेर्नूस ‘स्क्विड गेम’सहित १२ कोरियन फिल्म र सिरिज

यससाता ओटीटीमा हेर्नूस ‘स्क्विड गेम’सहित १२ कोरियन फिल्म र सिरिज
‘डिटेक्टिभ शेरदिल’देखि ‘कपिल शर्मा शो’सम्म : ओटीटीमा हेर्नूस ७ फिल्म, सिरिज र शो

‘डिटेक्टिभ शेरदिल’देखि ‘कपिल शर्मा शो’सम्म : ओटीटीमा हेर्नूस ७ फिल्म, सिरिज र शो
‘फुबार’देखि ‘केशरी २’ सम्म : यससाता ओटीटीमा हेर्नूस १० फिल्म

‘फुबार’देखि ‘केशरी २’ सम्म : यससाता ओटीटीमा हेर्नूस १० फिल्म
आमिर खानका फिल्म ओटीटीमा नआउने, भन्छन्- मलाई थिएटरमा विश्वास छ

आमिर खानका फिल्म ओटीटीमा नआउने, भन्छन्- मलाई थिएटरमा विश्वास छ

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल

सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल
भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक
डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध
दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

11 Stories
पर्फ्युमको प्रचलन कसरी सुरु भयो ? यी हुन् चल्तीका ५ ब्रान्ड

पर्फ्युमको प्रचलन कसरी सुरु भयो ? यी हुन् चल्तीका ५ ब्रान्ड

8 Stories
तीज किन मनाइन्छ ?

तीज किन मनाइन्छ ?

20 Stories
बिहान उठ्ने बित्तिकै किन दुख्छ तल्लो कम्मर ?

बिहान उठ्ने बित्तिकै किन दुख्छ तल्लो कम्मर ?

12 Stories
के मधुमेहले आँखालाई असर गर्छ ?

के मधुमेहले आँखालाई असर गर्छ ?

15 Stories
घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित