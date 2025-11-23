+
निर्वाचन आचार संहिताविपरीत प्रिन्ट गरिएका १०८ थान टि-सर्ट बरामद

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन १७ गते १३:५३

१७ फागुन, काठमाडौं । निर्वाचन आचार संहिताविपरीत प्रिन्ट गरिएका १०८ थान टि-सर्ट प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।

काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न पसलहरुबाट चुनावी प्रचार प्रसारमा प्रयोग हुने टि-सर्टहरु बराामद गरिएको प्रहरीले बताएको छ ।

राजनैतिक दलहरुका उम्मेदवारहरुको फोटो समेत प्रिन्ट भएका टि-सर्टहरू प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो ।

निर्वाचन आचार संहिताको दफा १३ (घ) को प्रावधानअनुसार ती टि-सर्टहरू बरामद भएको प्रहरीको भनाइ छ ।

निर्वाचन आचारसंहिता
प्रतिक्रिया

