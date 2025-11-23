+
रुपन्देही-२ मा कांग्रेसलाई सघाउने निर्णय लिएका थापालाई राप्रपाले गर्‍यो कारबाही

२०८२ फागुन १७ गते २१:१३

१७ फागुन, काठमाडौं । रुपन्देही क्षेत्र नम्बर २ का सभापति रामबहादुर थापालाई पार्टीले कारबाही गरेको छ ।

पार्टी हितविपरीत क्रियाकलाप गरेको भन्दै उनलाई पार्टीले कारबाही गरेको जिल्ला सभापति सागर प्रताप राणाले जानकारी दिए ।

आर्थिक प्रलोभनमा परेर उनले नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार चन्नुप्रसाद पौडेललाई सहयोग गरेको राप्रपाले आरोप लगाएको छ ।

थापा टिकट नपाएपछि असन्तुष्ट थिए । पार्टीले भने कार्भिका थापालाई टिकट दिएको थियो । थापाले अमेरिकाको पीआर त्यागेको तीन महिना नपुगेकाले उम्मेदवारी कायम भएन ।

रुपन्देही-२
भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
'ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन'

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

