१७ फागुन, काठमाडौं । रुपन्देही क्षेत्र नम्बर २ का सभापति रामबहादुर थापालाई पार्टीले कारबाही गरेको छ ।
पार्टी हितविपरीत क्रियाकलाप गरेको भन्दै उनलाई पार्टीले कारबाही गरेको जिल्ला सभापति सागर प्रताप राणाले जानकारी दिए ।
आर्थिक प्रलोभनमा परेर उनले नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार चन्नुप्रसाद पौडेललाई सहयोग गरेको राप्रपाले आरोप लगाएको छ ।
थापा टिकट नपाएपछि असन्तुष्ट थिए । पार्टीले भने कार्भिका थापालाई टिकट दिएको थियो । थापाले अमेरिकाको पीआर त्यागेको तीन महिना नपुगेकाले उम्मेदवारी कायम भएन ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4